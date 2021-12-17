Thêm dấu hiệu 'rạn nứt' giữa Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn: Nhà gái đăng đàn xót xa 'không dám than thở vì mấy ai hiểu'?

Mới đây, Cát Phượng bất ngờ đăng tải bài viết Dành cho những người phụ nữ đơn thân nuôi con lại khiến dân tình xôn xao, bàn tán về mối quan hệ giữa cô với Kiều Minh Tuấn.

Mới đây, khi xuất hiện cùng nhau tại một sự kiện nhưng lại không có bất kỳ tương tác nào làm rộ lên tin đồn Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn. Tuy nhiên, ngay sau đó, nữ diễn viên cũng đã lên tiếc bác bỏ và đạp tan tin đồn tan vỡ. Cát Phương trả lời trên tờ Dân Trí cho hay cả hai vẫn bình thường, không có chuyện rạn nứt như netizen đồn đoán. Nữ diễn viên bộc bạch: "Cát Phượng đến trễ vì hẹn bác sĩ Đông y nên phải đi lấy thuốc tiền đình trước khi tham gia buổi họp báo.

Cặp đôi không đụng mặt nhau dù tham gia chung sự kiện - Ảnh cắt từ clip Và khi đến họp báo vì BTC sắp xếp nên Cát Phượng phải ngồi bên team của mình, gồm có Diệp Bảo Ngọc và Quách Ngọc Ngoan, còn Kiều Minh Tuấn phải ngồi bên team của anh". Cát Phượng cũng hé lộ trước khi đi bạn trai có nhắn tin: "Anh đi quay nhé!".

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn là cặp đôi chị em nổi tiếng của Showbiz Việt - Ảnh: Internet Tuy nhiên, đến mới đây, "cô Cát" bất ngờ đăng tải bài viết Dành cho những người phụ nữ đơn thân nuôi con lại kiến dân tình xôn xao, bàn tán trở lại. Bài đăng đầy ẩn ý của Cát Phượng - Ảnh chụp màn hình Nữ diễn viên viết: "Dành cho những phụ nữ đơn thân nuôi con 1. Không dám ngã xuống vì đằng sau còn có con. 2. Không dám trốn và càng không dám chạy vì phía trước còn có cha mẹ. 3. Không dám mệt vì không ai ở bên. 4. Không dám bệnh vì không ai chăm sóc. 5. Và càng không dám than thở vì mấy ai thấu hiểu". Hiện nhiều đồn đoán cho rằng cặp đôi đang có nhiều khúc mắc trong chuyện tình cảm - Ảnh: Internet Bài đăng của Cát Phượng nhận được nhiều sự chú ý. Nhiều netizen cho rằng nữ diễn viên chỉ đơn thuần đang muốn gửi đến những người phụ nữ đơn thân nuôi con phải sống mạnh mẽ, bởi trước khi đến với Kiều Minh Tuấn, Cát Phương cũng có khoảng thời gian sống 1 mình. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến nghi ngờ mối quan hệ của nữ diễn viên và nam thần "Em chưa 18" đang có rạn vỡ.

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