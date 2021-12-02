Nghi vấn Cát Phượng 'đường ai nấy đi' với tình trẻ, ẩn ý chuyện tan vỡ gia đình, ly dị giữa lúc nhập viện mà không ai chăm sóc

Hậu trường 02/12/2021 09:12

Cát Phượng từng khiến khán giả hoang mang với dòng trạng thái có phần tiêu cực, có đề cập đến hạnh phúc gia đình giữa lúc đang nhập viện điều trị.

Những ngày vừa qua, người hâm mộ và đồng nghiệp vô cùng lo lắng khi Cát Phượng thông báo phải nhập viện cấp cứu vì chứng rối loạn tiền đình nặng. Sau 1 tuần được các y bác sĩ chăm sóc tích cực, sức khỏe của nữ diễn viên đã ổn định, tươi tắn hơn và được xuất viện. Cho đến mới đây, trong một buổi họp báo, Cát Phượng đã tái xuất với thần sắc rạng ngời. Đáng chú ý, tại đây còn có sự góp mặt của Kiều Minh Tuấn. 

Nghi vấn Cát Phượng 'đường ai nấy đi' với tình trẻ, ẩn ý chuyện tan vỡ gia đình, ly dị giữa lúc nhập viện mà không ai chăm sóc - Ảnh 1
Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn không đứng cạnh nhau, lơ đẹp đối phương - Ảnh: Cắt từ clip

Tuy nhiên đoạn clip đăng tải cho thấy, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn không còn sánh đôi như trước, vị trí ngồi cũng khá xa nhau. Đáng chú ý khi lên sân khấu chụp hình lưu niệm, cả 2 cũng không có ý định đứng gần nhau, thậm chí lơ đẹp đối phương mặc ống kính máy quay.

Trước đó trong khoảng thời gian nhập viện điều trị, nhiều người hâm mộ thắc mắc sự vắng mặt của Kiều Minh Tuấn. Đồng thời, Cát Phượng từng gây hoang mang với dòng trạng thái có phần tiêu cực, trong đó có đề cập đến hạnh phúc gia đình. Cụ thể trên trang cá nhân, nữ diễn viên viết: "Tuổi Tuất năm nay là năm hạn - đại hạn. Nặng thì mất mạng, nhẹ thì mất sức khỏe. Mất tiền của có khi mất hạnh phúc gia đình, dẫn đến ly dị".

Nghi vấn Cát Phượng 'đường ai nấy đi' với tình trẻ, ẩn ý chuyện tan vỡ gia đình, ly dị giữa lúc nhập viện mà không ai chăm sóc - Ảnh 2
Cát Phượng từng nhắc đến chuyện hạnh phúc gia đình khiến người hâm mộ lo lắng - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều nghi vấn cho rằng cặp đôi đang gặp trục trặc trong chuyện tình cảm, tuy nhiên thực hư ra sao còn phải chờ người trong cuộc lên tiếng làm rõ.

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