Vũ Hà quấn khăn tắm, giả gái sánh đôi bên Đàm Vĩnh Hưng, thần thái đủ 'chặt đẹp' hết dàn mỹ nhân Việt

Sau một thời gian úp mở về sản phẩm âm nhạc mới hứa hẹn bùng nổ, Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức trình làng rộng rãi MV có tựa đề “Đừng gọi anh là anh trai”. Theo đó, trong MV có sự xuất hiện của dàn mỹ nhân đình đám trong showbiz Việt như: siêu mẫu Minh Tú, Á hậu Kiều Loan, diễn viên Lý Nhã Kỳ, Nam Thư, Ngọc Thanh Tâm… Đặc biệt, gây chú ý hơn hết, người bạn thân thiết là ca sĩ Vũ Hà cũng bất ngờ góp mặt trong MV. Không chỉ vậy, ngạc nhiên hơn khi Vũ Hà không ngần ngại giả gái giữa dàn mỹ nhân.

Vũ Hà gây ấn tượng với diện mạo một cô gái trong MV mới của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Cắt từ clip

Theo Nhịp sống Việt, nói về việc nhận lời đóng vai giả gái trong MV của Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Hà hài hước kể, khi Đàm Vĩnh Hưng ngỏ ý muốn anh tham gia diễn xuất trong MV mới của mình và nói thẳng đó sẽ là một vai giả gái giữa dàn mỹ nhân của showbiz Việt, anh không chút đắn đo, nhận lời ngay.