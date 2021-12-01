Vũ Hà quấn khăn tắm, giả gái sánh đôi bên Đàm Vĩnh Hưng, thần thái đủ 'chặt đẹp' hết dàn mỹ nhân Việt

Hậu trường 01/12/2021 14:32

Vũ Hà tiết lộ, anh dùng băng keo và nhiều phương pháp hỗ trợ để "ăn gian" các đường cong trên cơ thể.

Sau một thời gian úp mở về sản phẩm âm nhạc mới hứa hẹn bùng nổ, Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức trình làng rộng rãi MV có tựa đề “Đừng gọi anh là anh trai”. Theo đó, trong MV có sự xuất hiện của dàn mỹ nhân đình đám trong showbiz Việt như: siêu mẫu Minh Tú, Á hậu Kiều Loan, diễn viên Lý Nhã Kỳ, Nam Thư, Ngọc Thanh Tâm… Đặc biệt, gây chú ý hơn hết, người bạn thân thiết là ca sĩ Vũ Hà cũng bất ngờ góp mặt trong MV. Không chỉ vậy, ngạc nhiên hơn khi Vũ Hà không ngần ngại giả gái giữa dàn mỹ nhân.

Vũ Hà quấn khăn tắm, giả gái sánh đôi bên Đàm Vĩnh Hưng, thần thái đủ 'chặt đẹp' hết dàn mỹ nhân Việt - Ảnh 1
Vũ Hà gây ấn tượng với diện mạo một cô gái trong MV mới của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Cắt từ clip

Theo Nhịp sống Việt, nói về việc nhận lời đóng vai giả gái trong MV của Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Hà hài hước kể, khi Đàm Vĩnh Hưng ngỏ ý muốn anh tham gia diễn xuất trong MV mới của mình và nói thẳng đó sẽ là một vai giả gái giữa dàn mỹ nhân của showbiz Việt, anh không chút đắn đo, nhận lời ngay.

Có điều, Vũ Hà không quên bày tỏ lo lắng chuyện trang phục sẽ thế nào để cạnh tranh với các người đẹp trong MV. Khi ấy, Đàm Vĩnh Hưng trấn an bạn thân rằng sẽ lo liệu chu toàn vấn đề này. Thế nhưng khi ra tới phim trường, Vũ Hà không khỏi bất ngờ vì hóa ra êkip không chuẩn bị quần áo nào lộng lẫy hay phục trang hàng hiệu cho mình khoác lên người mà chỉ có độc chiếc khăn tắm, cứ thế quấn lên mà diễn.

Vũ Hà quấn khăn tắm, giả gái sánh đôi bên Đàm Vĩnh Hưng, thần thái đủ 'chặt đẹp' hết dàn mỹ nhân Việt - Ảnh 2
Vũ Hà quấn khăn tắm, giả gái sánh đôi bên Đàm Vĩnh Hưng, thần thái đủ 'chặt đẹp' hết dàn mỹ nhân Việt - Ảnh 3
Hình tượng mới của Vũ Hà khi xuất hiện trong MV của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: FBNV

Trước đó, Vũ Hà cũng từng giả gái xuất hiện bên cạnh Mr Đàm trong một số sự kiện, trong một vài Vlog và đóng một vai nữ hài hước trong MV “Parody - Chuyện loài hoa dang dở” diễn lại vai của Lý Nhã Kỳ với một phiên bản tấu hài. Nam ca sĩ cho biết, chỉ có Mr Đàm mới "dụ” được anh đóng những vai đó. 

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