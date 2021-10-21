Vũ Hà lần đầu kể chuyện hôn nhân: Mỗi lần nhìn thấy bà xã là 'chảy nước mắt', hé lộ luôn câu nói 'quyền lực' khiến anh 'cứng họng' mỗi khi cãi nhau

Hậu trường 21/10/2021 13:07

Lần đầu tiên, Vũ Hà chia sẻ dài về bà xã của mình trên truyền hình. Anh tâm sự, mỗi lần cãi nhau, vợ chỉ thẳng mặt và nói đúng 1 câu.

Theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật và bạn đọc, trong chương trình Tài tám tếu, ca sĩ Vũ Hà đã khẳng định rằng, càng yêu nhau lâu càng dễ chán. Để chứng minh quan điểm, lần đầu tiên, anh bộc bạch với công chúng về cuộc hôn nhân giữa mình và bà xã đại gia hơn 8 tuổi:

"Bất cứ ai sau 5 năm kết hôn cũng gặp phải những điều rất kinh khủng. 5 năm đầu, vợ chồng vẫn còn yêu nhau nên còn hạnh phúc, giận hờn, trách cứ. Lúc này, vợ chồng vẫn còn mới mẻ nên như hai kẻ đang yêu, vẫn còn hứng làm lành, chở nhau đi chơi, coi phim này nọ. Nhưng xin lỗi, sau 5 năm thì mọi thứ lãng mạn tan biến hết, chẳng còn gì cả. Tôi nói ra những điều này từ chính kinh nghiệm thực tế của vợ chồng tôi, khi đã kết hôn được gần 30 năm rồi".

 

 

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Vũ Hà hiếm khi đăng ảnh vợ chồng nhưng cả hai sống hòa thuận - Ảnh: Internet

Nam ca sĩ cũng chia sẻ thêm: "Hồi xưa, tôi thường nói với bà xã rằng "mỗi lần nhìn thấy em, anh chảy nước miếng". Bây giờ, tôi chỉ bảo "mỗi lần nhìn thấy em, anh chảy nước mắt".

Mặc cho việc bị hai đàn em "công kích" về chuyện hôn nhân, Vũ Hà vẫn khẳng định "chắc nịnh" rằng: "Hôn nhân của tôi hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì hết. Tôi chỉ muốn lấy hôn nhân của chính mình ra làm minh chứng cho việc càng yêu lâu càng bớt mặn nồng thôi, không hề liên quan gì tới chuyện lục đục gia đình. 

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Vũ Hà và Huyền Vân đã kế hôn hơn 26 năm - Ảnh: Internet
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Đôi vợ chồng hiện nhận nuôi 6 đứa cháu ruột - Ảnh: Internet

Vũ Hà cũng bày tỏ quan niệm về chuỵen hôn nhân từ 1 tới 5 năm đầu hôn nhân là tình yêu, tới năm thứ 10 chỉ còn là tình bạn. Từ 10 tới 20 năm, vợ chồng sống với nhau chỉ vì tình thương. Anh tâm sự: "Sau 20 năm, vợ chồng chỉ còn lại cái nghĩa, ở với nhau cũng vì chữ nghĩa đó".

Nam ca sĩ cũng cho biết trước đó anh và bà xã như hai chị em. Anh bộc bạch: "Thậm chí, với vợ chồng tôi có khi là tình chị em vì hồi xưa mới quen bà xã, tôi cũng gọi cô ấy là chị. Mỗi lần cãi nhau, vợ chỉ tay thẳng mặt tôi nói: "Đừng có hỗn, tao lớn hơn mi đấy, im ngay". Thế là tôi phải im luôn, buồn như vậy đấy".

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