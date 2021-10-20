Vừa đệ đơn ly hôn, 'tình cũ' của Đàm Vĩnh Hưng có động thái khiến dân tình 'mắt tròn mắt dẹp'

Hậu trường 20/10/2021 09:47

Những tưởng "không nhìn mặt nhau" sau khi ly hôn, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải bức ảnh chúc mừng những người phụ nữ thân yêu của mình nhân ngày 20/10.

Nhiều ngày nay, cư dân mạng luôn bàn tán xôn xao về người vợ giấu mặt nhiều năm của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - Liên Phạm đã bất ngờ công khai nộp đơn ly hôn tại Mỹ. Đặc biệt, sự việc này lại xảy ra nay giữa những lùm xùm gần đây liên quan đến "bão" sao kê từ thiện của nam ca sĩ nên càng thu hút sự quan tâm từ đông đảo công chúng.

Tuy nhiên, tưởng chừng "không nhìn mặt nhau" sau khi ly hôn, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải bức ảnh chúc mừng những người phụ nữ thân yêu của mình nhân ngày 20/10. Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận dưới bài đăng của nam ca sĩ, đáng chú ý nhất là "vợ cũ" Liên Phạm cũng gửi lời cảm ơn đến giọng ca Biển Tình. 

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Đàm Vĩnh Hưng chúc mừng những người phụ nữ thân yêu của mình nhân ngày 20/10 - Ảnh: chụp màn hình

Dưới bài viết của "tình cũ", vợ trên giấy tờ của Đàm Vĩnh Hưng đã bình luận
Thanks (Cảm ơn)". Động thái này gây chú ý bởi hiện tại mối quan hệ giữa hai người đang gây tò mò dư luận. Qua động thái này, có thể đoán được Đàm Vĩnh Hưng và bầu show Liên Phạm vẫn đang giữ mối quan hệ vui vẻ và tốt đẹp sau khi "đường ai nấy đi".

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Bình luận của Lien Phạm dưới bài viết của 'tình cũ' - Ảnh: chụp màn hình
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Đàm Vĩnh Hưng và vợ cũ - bầu show Liên Phạm - Ảnh: FBNV

Trước đó, bà Liên Phạm đã nộp đơn ly hôn ông Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) lên tòa án Quận Cam, bang California, Mỹ, vào tháng 8/2021. Theo nội dung trong đơn ly hôn, cả hai kết hôn vào ngày 13/06/2004, ly thân ngày 22/2/2018. Giữa nam ca sĩ và vợ cũ không có con chung và không phân chia tài sản. Đơn ly hôn của bầu show Liên Phạm đã được giải quyết và cuộc hôn nhân bí mật suốt 17 năm đã kết thúc.

Từ khóa:   ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng Liên Phạm hậu ly hôn

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