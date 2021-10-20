Em trai cố ca sĩ Phi Nhung nghẹn ngào sau 3 tuần xa chị, mâm cơm khiến bao người 'mắt cay cay': 'Em đợi chị về mà sao chị đi lâu thế...'

Mới đây, em trai cố ca sĩ Phi Nhung chia sẻ hình ảnh chuẩn bị mâm cơm chay tươm tất và tâm sự trên trang cá nhân khiến bao người xót xa.

Từ lúc cố ca sĩ Phi Nhung từ trần, anh Tommy - em trai cố ca sĩ Phi Nhung đã lập bàn thờ và đội tang ở Mỹ. Trong suốt những ngày qua, người thân liên tục đăng nhũng dòng trạng thái để bày tỏ lòng tiếc thương và tiễn biệt người quá cố. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, anh chia sẻ hình ảnh chuẩn bị mâm cơm chay tươm tất, em ruột giọng ca "Bông điên điển" xót xa bày tỏ: "Chị ơi, ba tuần chị xa em và mọi người rồi. Em đợi chị về mà sao chị đi lâu thế... Ước vọng và tâm huyết của chị còn dang dở sắp thành hiện thực rồi".

Phi Nhung và em trai ruột Tommy - Ảnh: Internet Anh cũng nhắc đến quỹ từ thiện Phi Nhung - Wendy được sáng lập ngay sau khi cố ca sĩ mất. Anh bộc bạch: "Quỹ Phi Nhung - Wendy cho trường Việt Ngữ tại chùa ở Mỹ, quỹ giúp đỡ những nạn nhân Covid tại Việt Nam sẽ được cháu em cùng các chị bên đó giúp sức để tấm lòng của chị được đặt vào nơi thật xứng đáng. Chị vui lắm phải không chị của em? Chị sinh thời luôn nghĩ cho người khác, đi rồi cũng nghĩ cho những người nghèo khổ vất vả khó khăn. Chị nhân hậu và truyền thống, chị muốn lưu giữ những giá trị cốt lõi và lan truyền tới tất cả mọi người.

Chị muốn gìn giữ và bảo vệ tất cả những điều chị yêu thương trân quý như luôn biết ơn và hướng về người mẹ thân thương đã đưa chị tới cuộc sống này. Em luôn nhớ thương chị từng ngày, em cứ nghĩ là chị được về bên má để tự an ủi mà thôi... Em nhớ chị". Tommy liên tục đăng tâm thư để thể hiện lòng tiếc thương - Ảnh minh họa: Internet Theo chia sẻ từ phía người thân trong gia đình, Phi Nhung luôn ấp ủ nhiều kế hoạch từ thiện lúc sinh thời. Để thực hiện ước nguyện của cô, trong tang lễ tại Mỹ, gia đình thông báo không nhận hoa viếng và tiền phúng điếu sẽ lập quỹ từ thiện để xây trường học và giúp đỡ nạn nhân nhiễm Covid-19 tại Việt Nam. Toàn bộ số tiền phúng điếu trong tang lễ của cố ca sĩ Phi Nhung sẽ dành cho việc thiện nguyện - Ảnh: Internet Mới đây, trong một livestream, Wendy Phạm cũng cho biết rằng số tiền nhận được thêm số tiền 72 ngàn đô (hơn 1,6 tỷ VNĐ) trong đám tang của mẹ. Cô cũng chia sẻ một nửa số tiền này cô sẽ trao cho sư thầy sau 49 ngày mất của mẹ, số tiền còn lại gửi về Việt Nam để giúp đỡ những người gặp khó khăn vì Covid-19.

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