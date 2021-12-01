Chị gái Đặng Thu Thảo 'nói bóng gió' một Hoa hậu mua giải intop 5 ở Thái Lan với giá 150 nghìn đô

Chia sẻ ẩn ý của chị gái Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao.
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Những ngày qua, fan sắc đẹp Việt không quên theo chân các nàng Hậu chinh chiến ở những đấu trường nhan sắc thế giới. Năm nay, Nguyễn Thúc Thùy Tiên sẽ đại diện Việt Nam thi đấu tại đấu trường Miss Grand được diễn ra ở Thái Lan. Qua những ngày đâu theo dõi các vòng thi, người hâm mộ đánh giá cao và dự đoán cô nàng sẽ nên chuyện tại cuộc thi.
Mới đây, trên trang cá nhân, chị gái Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo bất ngờ đăng đàn "nói bóng gió" một nàng Hậu mua giải để lọt vào top 5 một cuộc thi đang được tổ chức tại Thái Lan với giá 150.000 đô. Mặc dù không gọi thẳng tên nhưng dân mạng vẫn ngầm hiểu đó là Thuỳ Tiên vì trước đó giữa cả 2 xảy ra mâu thuẫn. Cụ thể, chị gái Đặng Thu Thảo viết:
"Nghe đồn trà xanh mua giải intop 5 Hoa hậu với giá 150.000 đô bên xứ Chùa Vàng. Chắc vui nè! Số mua giải quanh năm nên khúc cuối cũng ráng đu mua cho được. Chờ xem nha, xem nghiệp có quật không".
Đây không phải lần đầu tiên, chị gái Đặng Thu Thảo đăng đàn tố cáo Thuỳ Tiên. Trước đó, người này từng có bài viết chê bai thậm tệ trang phục của Nguyễn Thúc Thùy Tiên khi mang đi thi đấu trường quốc tế. Người này bày tỏ: "Đẳng cấp nữ hoàng khác với gái hạng sang. Hoa hậu Venezuela nhìn đẹp hút luôn cô MC Thái Lan mà quên mất Can Lộ Lộ (ý nói Thùy Tiên) đứng kế bên. Xin lỗi tui không biết cô gái kia là ai nhìn gớm quá. Thi hoa hậu mà như đi khoe hàng ý. Ban tổ chức mà chấm tui cũng lạy. Mặc như không mặc á!".
Khi biết thông tin đại diện Việt Nam chuẩn bị sang đấu trường quốc tế chinh chiến, chị gái Đặng Thu Thảo cũng phản ứng gắt: "Cô nàng kia được đại gia mua giải cho cuộc thi Miss Grand International nhé! Có tiền mua giải chứ không trả nợ giải cũ năm xưa! Bạn của chồng cũ LQ. Phỏng vấn trả lời kỹ năng xé và giựt nợ".