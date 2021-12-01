Chị gái Đặng Thu Thảo 'nói bóng gió' một Hoa hậu mua giải intop 5 ở Thái Lan với giá 150 nghìn đô

Những ngày qua, fan sắc đẹp Việt không quên theo chân các nàng Hậu chinh chiến ở những đấu trường nhan sắc thế giới. Năm nay, Nguyễn Thúc Thùy Tiên sẽ đại diện Việt Nam thi đấu tại đấu trường Miss Grand được diễn ra ở Thái Lan. Qua những ngày đâu theo dõi các vòng thi, người hâm mộ đánh giá cao và dự đoán cô nàng sẽ nên chuyện tại cuộc thi.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên được nhiều người dự đoán lọt top 5 của Miss Grand năm nay - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, chị gái Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo bất ngờ đăng đàn "nói bóng gió" một nàng Hậu mua giải để lọt vào top 5 một cuộc thi đang được tổ chức tại Thái Lan với giá 150.000 đô. Mặc dù không gọi thẳng tên nhưng dân mạng vẫn ngầm hiểu đó là Thuỳ Tiên vì trước đó giữa cả 2 xảy ra mâu thuẫn. Cụ thể, chị gái Đặng Thu Thảo viết: