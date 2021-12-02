Trao đổi về việc này, tối 1/12, bố mẹ chồng nữ siêu mẫu Khả Trang cho biết, gia đình đã nắm được thông tin Khả Trang đăng tải trên mạng xã hội Facebook. Ông Hoà (tên nhân vật đã được thay đổi - bố chồng siêu mẫu Khả Trang) khẳng định, nàng siêu mẫu là con dâu của vợ chồng ông được hơn 1 năm. Giữa con trai ông và Khả Trang đã tổ chức lễ ăn hỏi.

Mới đây, câu chuyện liên quan đến việc siêu mẫu Khả Trang (tên thật là Dương Nguyễn Khả Trang , 29 tuổi, quê Hà Giang) nghi bị chồng bạo hành nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Theo thông tin của Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, chồng của nữ siêu mẫu tên H. (hiện sinh sống tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Đồng thời, ông Hòa khẳng định, con trai mình không làm gì nên không có tiền để chơi cờ bạc online. Bởi nếu chơi đã bị công an bắt vì vi phạm pháp luật. Trong thời gian hơn 1 năm sinh sống, con trai ông Hòa và vợ đã một số lần xảy ra mâu thuẫn lớn, 2 người từng "đường ai nấy đi" song lại quay về với nhau. Cách đây khoảng 2 - 3 tháng, họ lại tiếp tục không sống cùng.

Quá trình sinh sống giữa con trai ông và Khả Trang có xảy ra mâu thuẫn. "Buổi trưa, 2 đứa còn ôm nhau cười đùa, đến tối lại chửi nhau nhưng hai vợ chồng nó có giận nhau thì hôm sau lại làm lành" - ông Hoà kể.

Con trai ông bà từng phải lên công an làm việc về vấn đề mâu thuẫn gia đình. Sau khi làm việc với công an, anh ta mới chuyển vào Sài Gòn. Về việc Khả Trang đăng tải thông tin bị chồng sắp cưới đánh đập lên mạng xã hội, mẹ chồng của siêu mẫu này cho rằng: "Nó làm như thế là dại, làm như thế để làm gì? Để người ta thương hại à?"

Theo mẹ chồng của nữ siêu mẫu, trong cuộc sống gia đình, bà từng nhắc nhở con dâu phải hiểu tính chồng bởi H. là người hay ghen tuông. Việc mâu thuẫn của vợ chồng H. xuất phát từ việc Khả Trang hay sử dụng điện thoại.

"Cũng chỉ vì cái điện thoại mà sinh ra cãi chửi nhau, cuộc sống gia đình con cái tôi lo cho rồi thế mà cứ thích nhắn tin điện thoại, ăn thì ít mà nhắn tin thì nhiều. Tôi cũng nói rằng con ơi, con biết tính chồng đừng nhắn tin khiến chồng ghen rồi khổ bố, khổ mẹ..." - mẹ chồng siêu mẫu than vãn.

Khả Trang nhập viện vì bị chồng đánh - Ảnh: FBNV

Mẹ chồng Khả Trang nói rằng bà thương yêu, coi con dâu như con gái ruột nhưng con dâu không nghe lời. Trong lúc Trang mang bầu và sinh con đều ở nhà mẹ đẻ, khi mẹ tròn con vuông, gia đình bà mới đón con, cháu về. Trong khi con dâu ở nhà mẹ đẻ, vợ chồng bà vẫn thường xuyên chăm nom, chu cấp.

"Thật lòng, cái đánh không đau bằng cái bao nhiêu công lao tôi lo cho nó mà giờ liên lạc nó không trả lời, không nhắn tin lại càng khiến tôi đau hơn. Tôi là một người mẹ tuyệt vời mà nó đánh mất tôi mới là đau còn nó chồng đánh thì nó đau thật lúc ý nhưng xong lại khỏi" - mẹ chồng Khả Trang tâm sự.

Trước đó, tối 30/11, siêu mẫu Khả Trang khiến mạng xã hội xôn xao khi tung loạt ảnh bị thương tích đầy mình. Đặc biệt, đại diện phía siêu mẫu còn cung cấp giấy bệnh án kèm loạt tin nhắn được cho là từ người chồng sắp cưới làm bằng chứng.

Trong loạt tin nhắn, có thể thấy người được cho là chồng sắp cưới của Khả Trang đã có những phát ngôn cực kỳ nhạy cảm, thậm chí mang tính đe dọa nặng nề tinh thần của người đối diện.

Hiện sự việc liên quan đến Khả Trang và chồng đang được công an điều tra, làm rõ. Kết quả cuối cùng sẽ được công an thông báo.