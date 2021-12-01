Khả Trang đã thông báo tình trạng mới nhất với người hâm mộ.

Tối 30/11, mạng xã hội rúng động với loạt hình ảnh siêu mẫu Khả Trang bầm tím chi chít khắp người. Theo đó, cư dân mạng nghi nàng mẫu bị chồng sắp cưới hành hung, bạo hành dã man trong suốt 1 năm qua. Đồng thời, cô cũng cho biết, chọn cách đăng tải công khai sự việc khi mọi thứ đã được ổn thoả và cuộc sống dần trở lại bình thường. Bài đăng công khai trên trang cá nhân của Khả Trang - Ảnh: Chụp màn hình Nói về tình trạng hiện tại, 1 ngày trước Khả Trang đã đăng đàn nhằm trấn an người hâm mộ. Nàng siêu mẫu cho biết: "Em cũng cảm ơn tất cả những tin nhắn hỏi thăm của mọi người, thực sự là vẫn đang khóc vì xúc động trước tình cảm của cả nhà. Nhớ nghề, nhớ mọi người và cảm thấy có lỗi vì sự biến mất không lời từ biệt suốt thời gian qua. Xin lỗi mọi người, các anh chị vì những công việc vẫn còn dở dang".

Sau 1 năm vắng bóng hoàn toàn không 1 lời thông báo, Khả Trang cũng lên tiếng giải thích: "Em mất toàn bộ sim điện thoại và các tài khoản mạng xã hội đúng một năm nay luôn. Em chỉ xin thông báo em đã khoẻ lại và là single mom (mẹ đơn thân) với bé trai 4 tháng tuổi. Hẹn ngày comeback sớm ạ!". Nhờ sự giúp đỡ của nhiều người, Khả Trang đã có thể sinh con an toàn, khỏe mạnh. Hiện cô đã bình phục sức khỏe và dần ổn định cuộc sống - Ảnh: FBNV Trao đổi với báo Đất Việt, một người bạn thân thiết của Khả Trang đã tiết lộ thêm nhiều thông tin đằng sau chia sẻ gây chấn động showbiz của nữ siêu mẫu. Cụ thể, người bạn này cho biết, chồng sắp cưới đã tổ chức lễ ăn hỏi nhưng chưa làm đám cưới chính thức.

"Tưởng đâu lấy được chồng tử tế khá giả không phải đi làm cực nữa, ai dè bị chồng sắp cưới (bé mới ăn hỏi chưa cưới) giam lỏng trong nhà, đập điện thoại, lấy hết tài khoản mạng xã hội bắt cách ly với thế giới, cưỡng hiếp. Mọi người sẽ nói em là ngu ngốc đúng không? Thế nhưng vào trường hợp bị giam trong nhà đánh đập liên tục suốt 1 năm, cắt cả tóc, dí đầu vào bồn cầu, 2 giờ đêm giữa mùa đông Hà Nội bắt cởi trần truồng trong phòng tắm dội nước lạnh vào người, đập vỡ đầu chỉ vì cãi lời. Tinh thần có còn bình tĩnh và minh mẫn như chúng ta được không?" - bạn của nữ người mẫu tiết lộ.

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