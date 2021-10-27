Sau bài đăng của bầu Thụy, cư dân mạng đang đổ dồn sự quan tâm về việc Hồ Văn Cường từng bị bạo hành cách đây 3 năm.

Chiều ngày 26/10, bầu Thụy đã bất ngờ tiết lộ một câu chuyện gây sốc trên trang cá nhân. Theo đó, ông cho biết Hồ Văn Cường đã bị chèn ép phải đi hát.

Hồ Văn Cường và bầu Thụy.

Khi ca sĩ trẻ từ chối vì còn nhiều bài tập và sắp đến kỳ thi thì bị ai đó dùng thắt lưng đánh. Đặc biệt, bầu Thụy nói thêm rằng: "Hôm lấy thắt lưng quật có rất nhiều người ở đó chứng kiến, câu chuyện đó cách đây hơn 3 năm rồi!".

Dù câu chuyện này hoàn toàn mang tính chất một chiều, song vẫn gây không ít bàn tán. Qua cách ông bầu lấp lửng, dân mạng nghi ngờ nhân vật ra tay với Hồ Văn Cường là một người thân thiết của Phi Nhung.

Không những thế, một số cư dân mạng đã tràn vào trang cá nhân của nhân vật trên, hỏi rõ sự tình, quyết tìm ra sự thật. Tuy nhiên trái với sự tò mò của dân mạng, người này chọn cách "làm thinh", quyết giữ im lặng.

Cách đây ít giờ, người này có cập nhật mới trên Facebook, chia sẻ về cuộc sống đời thường của con nuôi Phi Nhung, tuyệt nhiên không đả động nghi ngờ dư luận.

Hồ Văn Cường cũng không lên tiếng về sự việc.

Về phía Hồ Văn Cường, cậu cũng giữ im lặng trước sự việc. Cho tới hiện tại, câu chuyện mà bầu Thụy tiết lộ vẫn chỉ mang tính chất một chiều, khi không ai liên quan lên tiếng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-bi-nghi-bao-hanh-ho-van-cuong-co-dong-thai-gi-sau-khi-bi-bau-thuy-to-433442.html