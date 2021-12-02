Netizen đồn đoán đã 'toang' với chồng trẻ Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng chính thức tiết lộ sự thật

Hậu trường 02/12/2021 09:42

Không để CĐM bàn tán lâu thêm, phía nữ diễn viên Cát Phượng đã có phát ngôn lý giải cho sự "xa cách" với Kiều Minh Tuấn.

Mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại khung cảnh một sự kiện ra mắt chương trình thu hút đông đảo sự tham gia của nhiều nghệ sĩ từ mọi lĩnh vực. Đáng chú ý, nhiều người không khỏi thắc mắc khi Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng dù cùng tham gia sự kiện này nhưng lại không sánh đôi như trước đây. 

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Cặp đôi không đụng mặt nhau dù tham gia chung sự kiện - Ảnh cắt từ clip

Cả hai lựa chọn chỗ ngồi khá xa nhau và ít tương tác như những lần xuất hiện trước. Thậm chí, khi lên sân khấu chụp hình lưu niệm, cặp đôi cũng không có ý định đứng cùng nhau, hầu như tránh mặt nhau. Động thái trên khiến dân tình không khỏi "bán tín bán nghi" rằng cả hai đã rạn nứt sau nhiều năm bên nhau. 

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CĐM đồn đoán 'tình chị em' giữa Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã 'toang' - Ảnh: Internet

Đáng chú ý trước đó, khi Cát Phượng nằm viện cũng từng có dòng trạng thái ẩn ý về việc tan vỡ, ly hôn.

Không để CĐM bàn tán lâu thêm, phía nữ diễn viên đã có phát ngôn lý giải cho sự "xa cách" này. Trả lời trên tờ Dân Trí, Cát Phượng cho hay cả hai vẫn bình thường, không có chuyện rạn nứt như netizen đồn đoán. Nữ diễn viên bộc bạch: "Cát Phượng đến trễ vì hẹn bác sĩ Đông y nên phải đi lấy thuốc tiền đình trước khi tham gia buổi họp báo.

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Và khi đến họp báo vì BTC sắp xếp nên Cát Phượng phải ngồi bên team của mình, gồm có Diệp Bảo Ngọc và Quách Ngọc Ngoan, còn Kiều Minh Tuấn phải ngồi bên team của anh".

Cát Phượng cũng hé lộ trước khi đi bạn trai có nhắn tin: "Anh đi quay nhé!".

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Cặp đôi thường xuyên sánh đôi ở các sự kiện - Ảnh: Internet

Phát ngôn này của nữ diễn viên đã đập tan đồn đoán rạn vỡ của cặp đôi. Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng nổi tiếng là mối tình chị em hạnh phúc nhất nhì showbiz Việt. Cặp đôi không ngại thể hiện tình cảm và quan tâm lẫn nhau từ MXH cho đến ngoài đời. 

Nghi vấn Cát Phượng 'đường ai nấy đi' với tình trẻ, ẩn ý chuyện tan vỡ gia đình, ly dị giữa lúc nhập viện mà không ai chăm sóc

Nghi vấn Cát Phượng 'đường ai nấy đi' với tình trẻ, ẩn ý chuyện tan vỡ gia đình, ly dị giữa lúc nhập viện mà không ai chăm sóc

Cát Phượng từng khiến khán giả hoang mang với dòng trạng thái có phần tiêu cực, có đề cập đến hạnh phúc gia đình giữa lúc đang nhập viện điều trị.

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Từ khóa:   Cát Phượng Kiều Minh Tuấn Cát Phượng Kiều Minh Tuấn

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