Tình hình sức khỏe hiện tại của Cát Phượng sau thời gian nhập viện điều trị, tiết lộ thêm việc làm này ngay khi khỏe lại

"Cố gắng hết sức để viết vài dòng này… Cát chưa kịp uống ly nước, cố gắng tươi tươi chụp hình với em nó xong tay chân Cát lạnh hết, tay run, đổ mồ hôi lạnh, chân run, đầu quay nặng nề, đau đầu, đau phiá sau ót, đau luôn bao tử và muốn nôn. Cố gắng chụp với em nó tấm hình xong mình nói: Chị nhập viện thôi. Cả tuần nay rồi, chị gồng hết nổi rồi. Trên xe đến bệnh viện Cát nôn xanh mặt đắng họng. Đưa thẳng vào cấp cứu".

Cát Phượng kiệt sức, nhập viện ngay trong đêm - Ảnh: FBNV

Những ngày tiếp theo, Cát Phượng cũng liên tục đăng ảnh, cập nhật tình hình của bản thân khi điều trị tại bệnh viện. Và mới đây, tối 29/11, nữ diễn viên đã chia sẻ bài viết mới và cho biết bản thân đã khỏe lại. Cát Phượng viết: "Dạ, em báo cáo toàn xã hội, những ai yêu thương mến thích em. Em hôm nay khoẻ rồi ạ. Em ăn như heo, em ngủ thì vẫn còn chập chờn xíu. Cát cảm ơn + cảm kích = biết ơn rất nhiều đến những fans và những anh chị em đồng nghiệp quan tâm Cát, luôn nhắn tin hỏi thăm sức khoẻ của Cát ạ. Cát cảm ơn nhiều ạ".

Bài đăng thông báo tình hình sức khoẻ hiện tại - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra nữ diễn viên hài cũng chia sẻ một điều cô muốn làm sau khi khỏe lại đó chính là tìm nuôi một chú chó. Cát Phượng còn đăng hình ảnh giống chó mình muốn tìm nuôi và chia sẻ: "Có ai biết giống cún này là giống gì không ạ. Cát xưa giờ không thích cún mà cũng chẳng ghét. Nhưng không hiểu sao tự nhiên muốn nuôi 1 cún với nét mặt như vầy. Trông đáng yêu và ngộ nghĩnh".Nhiều khán giả cũng đã bình luận cung cấp thông tin về giống chó mà Cát Phượng tìm kiếm, và chúc nữ diễn viên mau chóng bình phục hoàn toàn.