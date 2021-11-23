Một số netizen lan truyền nguyên nhân nhập viện cũng như sức khỏe hiện tại của Cát Phượng. Thậm chí, nhiều cư dân mạng "kém duyên" còn tung tin nữ diễn viên qua đời trên chuyến bay cấp cứu tới Mỹ.

Tối muộn ngày 22/11, thông tin diễn viên hài Cát Phượng đột ngột nhập viện cấp cứu vì tình trạng sức khỏe suy nhược khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Theo đó, nữ diễn viên hài chia sẻ, Lâm Vỹ Dạ đã phải tức tốc đưa cô vào viện khi đang đến chơi tại quán cà phê mới khai trương của Cát Phượng. Nữ diễn viên thông báo tình hình sức khỏe của bản thân - Ảnh chụp màn hình Chia sẻ trên trang cá nhân, Cát Phượng khiến nhiều người lo lắng khi liên tục nói "điềm gở": "Tuổi Tuất năm nay là năm hạn - đại hạn. Nặng thì mất mạng, nhẹ thì mất sức khỏe. Mất tiền của, có khi mất hạnh phúc gia đình, dẫn đến ly dị".

Cát Phượng có nhiều dòng trạng thái 'khó hiểu' sau khi nhập viện - Ảnh: FBNV Điều này đã khiến fan hâm mộ của nữ diễn viên sốt sắng và lo lắng vô cùng. Tuy nhiên, trên MXH lại bất ngờ xuất hiện nhiều tin đồn ác ý về bệnh tình của "cô Cát". Theo đó, một số netizen lan truyền nguyên nhân nhập viện cũng như sức khỏe hiện tại của Cát Phượng. Thậm chí, nhiều cư dân mạng "kém duyên" còn tung tin nữ diễn viên qua đời trên chuyến bay cấp cứu tới Mỹ. Thông tin thất thiệt được lan truyền trên MXH - Ảnh: Internet Hình ảnh chụp thông tin thất thiệt được lan truyền rộng rãi trên nhiều diễn đàn MXH. Người hâm mộ của nữ diễn viên vô cùng bức xúc và ngay lập tức báo với Cát Phượng thông qua phần bình luận các bài viết của cô.

Cát Phượng đáp trả - Ảnh chụp màn hình Ngay lập tức nữ diễn viên đã có động thái đáp trả, đồng thời trấn an người hâm mộ. Cát Phượng viết: "Cát ổn nhé mọi người. Mai Cát xin xuất viện. Cát không sao đâu, Cát còn nhiều dự án phải làm lắm. Làm xong những dự án đó Cát mới chết được đó". Bài đăng của người tình Kiều Minh Tuấn đã khiến CĐM yên tâm phần nào. Nhiều cư dân mạng đã tràn vào bình luận chúc nữ diễn viên mau hồi phục và trở về nhà.

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