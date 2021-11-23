Cát Phượng hé lộ tình trạng sức khỏe đáng lo ngại: 'Máu không lên não, uống nước cũng ói', còn nhắc đến việc 'nghiệp quật'

Hậu trường 23/11/2021 08:41

"Không hiểu sao vùng sau đầu, phần ót của Cát sờ vào là rất đau. Đau lắm!", Cát Phượng chia sẻ.

Vừa qua, thông tin diễn viên hài Cát Phượng đột ngột nhập viện cấp cứu vì tình trạng sức khỏe suy nhược khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Mới đây, trên trang cá nhân, Cát Phượng đã có bài đăng hé lộ tình trạng sức khỏe hiện tại. 

Cụ thể, nữ diễn viên cho biết: "Chào cả nhà! Vài dòng tin cho cả nhà an tâm về Cát. Tối qua, sau khi Cát được em Lâm Vỹ Dạ đưa vào cấp cứu, trước tiên, Cát phải xét nghiệm PCR, kết quả phải chờ hôm sau.

Sau đó, Cát được đưa lên phòng riêng (cách ly), khi nằm lên giường là Cát mê man ngủ (chắc do là bác sĩ cho vào chai nước có thuốc ngủ). Ngủ được đến 2h30 khuya lại thức và không ngủ lại được. Đầu vẫn quay chậm rãi đến nặng nề. Muốn ói, uống nước cũng ói. Gọi bác sĩ, bác sĩ cho thuốc uống và lại tiếp tục ngủ. Sáng có kết quả PCR âm tính (không mắc dịch Covid). Và y tá đem cháo cho Cát ăn, ăn là tiếp tục ói. Sau đó, Cát được chuyển ra phòng, không nằm phòng cách ly nữa. Bác sĩ cho đi chụp MRI cái đầu. Sau đó, bác sĩ hỏi Cát có té va đập đầu ở đâu từ phía sau không? Cát trả lời không có nhưng không hiểu sao vùng sau đầu, phần ót của Cát sờ vào là rất đau. Đau lắm! Bác sĩ vẫn đang theo dõi, bác sĩ nói hiện tại Cát bị rối loạn tiền đình cấp độ nặng, máu không lên được não. Bác sĩ sẽ chữa trị cho Cát theo phác đồ từ thấp đến cao. Không trị dứt ngay được trong 1, 2 ngày".

Cát Phượng hé lộ tình trạng sức khỏe đáng lo ngại: 'Máu không lên não, uống nước cũng ói', còn nhắc đến việc 'nghiệp quật' - Ảnh 1
Cát Phượng hé lộ tình trạng sức khỏe đáng lo ngại: 'Máu không lên não, uống nước cũng ói', còn nhắc đến việc 'nghiệp quật' - Ảnh 2
Cát Phượng thông báo tình trạng sức khoẻ cho người hâm mộ yên tâm - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, diễn viên Cát Phượng cũng cho biết thêm do tình hình dịch bệnh phức tạp nên bác sĩ không cho ai vào thăm. Đáng chú ý, trong bài viết, nữ diễn viên còn đề cập đến việc "nghiệp quật" khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang.  

"Hơn nữa tiền đình nên Cát hạn chế không nghe điện thoại được ạ. Cát viết bài này từ 4h27 phút, viết chút cái là Cát bỏ điện thoại xuống vì mệt. Sau đó lại tiếp tục viết, đến giờ là 6h mới xong đó mọi người. Cát cảm ơn mọi người rất nhiều đã quan tâm Cát. Cát rất ấm lòng, Cát sẽ khoẻ, không có gì quật được Cát đâu, chỉ có 1 thứ trên đời này quật được Cát và Cát sẽ gục. Đố cả nhà đó là gì? Đó là nghiệp!" - Cát Phượng bày tỏ.

Cát Phượng hé lộ tình trạng sức khỏe đáng lo ngại: 'Máu không lên não, uống nước cũng ói', còn nhắc đến việc 'nghiệp quật' - Ảnh 3
Tình trạng sức khỏe đáng lo của diễn viên Cát Phượng hiện tại - Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận bài viết, rất nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự lo lắng cho tình trạng hiện tại của Cát Phượng. Đồng thời, cũng để lại lời động viên cô cố gắng điều trị bệnh, mau chóng hồi phục lại sức khoẻ.

Cập nhật mới nhất tình hình sức khoẻ của Cát Phượng sau nhập viện giữa đêm, có 1 tín hiệu đáng lo

Cập nhật mới nhất tình hình sức khoẻ của Cát Phượng sau nhập viện giữa đêm, có 1 tín hiệu đáng lo

Sau khi được Lâm Vỹ Dạ đưa đi cấp cứu, Cát Phượng đã có chia sẻ đầu tiên về tình hình sức khoẻ hiện tại.

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