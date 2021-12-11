Hết bị đồn qua đời lại đến cắt ghép ảnh phản cảm trên bia mộ nhưng Cát Phượng vẫn giữ nguyên thái độ này khiến nhiều người bất ngờ

Hậu trường 11/12/2021 08:34

Mặc dù phải chịu nhiều hành động ác ý song Cát Phượng vẫn có thái độ này khiến nhiều người bất ngờ.

Tối muộn ngày 22/11, thông tin diễn viên hài Cát Phượng đột ngột nhập viện cấp cứu vì tình trạng sức khỏe suy nhược khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Theo đó, nữ diễn viên hài chia sẻ, Lâm Vỹ Dạ đã phải tức tốc đưa cô vào viện khi đang đến chơi tại quán cà phê mới khai trương của Cát Phượng. Trong khoảng thời gian nằm viện điều trị, trên MXH liên tục xuất hiện tin đồn ác ý về việc nữ diễn viên đã qua đời khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.

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Nữ diễn viên ngất xỉu, được Lâm Vỹ Dạ cấp tốc đưa vào viện - Ảnh chụp màn hình
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Nhiều thông tin ác ý trên MXH - Ảnh chụp màn hình

Thậm chí mới đây, nhiều trang mạng xã hội còn đưa tin thất thiệt nghệ sĩ Cát Phượng đã qua đời và đăng kèm ảnh photoshop bia mộ của cô khiến dư luận phẫn nộ.

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Hình ảnh gây phẫn nộ trên MXH - Ảnh: Internet

Trước tình huống này, Cát Phượng vẫn bình tĩnh chia sẻ: "Bữa viết mình đã chết, hiến nội tạng… Hiến nội tạng và cả xác cho y học là có thiệt ạ, nếu Cát có chết. Hiện tại Cát còn sống.

Mà nếu đã hiến nội tạng và xác cho y học thì nếu Cát có chết cũng đâu có cái di ảnh - di mộ như thế này. Nhưng mà nhìn bia mộ này thấy hay hay. Coi như là đã thấy được di mộ của mình... Có điều nếu Cát chết, trong cái mộ này không có cái xác của Cát. Bia mộ đẹp. Yên tĩnh, sáng sớm nghe mấy bà chim hót líu lo. Ok, Cát chịu. Sai một điều là năm sinh 1980 đó nha".

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Nữ diễn viên tỏ ra bình thản trước lời đồn ác ý - Ảnh chụp màn hình

Thông tin về năm sinh cũng như tên của Cát Phượng trên bức ảnh "bia mộ" ác ý trên thực tế là không chính xác. Tuy nhiên, hành động này cũng khiến những người quan tâm, yêu mến Cát Phượng cảm thấy bức xúc vì thần tượng bị "trù ẻo" qua đời.

Mặc dù phải chịu nhiều hành động ác ý song Cát Phượng vẫn khẳng định: "Cát cảm ơn rất nhiều đến bạn làm hình này cho Cát. Cát rất thích chứ không hề giận hay phẫn nộ gì đâu".

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Phản ứng bình thản của nữ nghệ sĩ trước tin đồn xấu khiến nhiều người bất ngờ. Được biết, hiện tại nữ diễn viên vẫn đang tích cực kinh doạn quán cà phê mới mở và thường xuyên đăng tải hình ảnh vui vẻ, phấn khỏi khi gặp gỡ fan tại quán.

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Không để CĐM bàn tán lâu thêm, phía nữ diễn viên Cát Phượng đã có phát ngôn lý giải cho sự "xa cách" với Kiều Minh Tuấn.

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