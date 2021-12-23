Thời gian gần đây, nữ diễn viên liên tục đăng tải loạt trạng thái tâm trạng liên quan đến chuyện tình cảm, song chưa một lần nhắc đến tình trẻ. Về phía nam diễn viên Em Chưa 18 không có bất cứ chia sẻ nào về chuyện tình cảm. Thậm chí trước đó, khi cùng xuất hiện tại 1 sự kiện, cặp đôi lại không có màn tương tác nào, khác hẳn với việc "dính như sam" thời mới yêu.

Mới đây, mối quan hệ của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn nhận được đông đảo sự quan tâm của dư luận vì xuất hiện nhiều dấu hiệu cho thấy đã rạn nứt.

Cụ thể, nữ diễn viên viết: "Này bạn ơi, đừng bao giờ lừa dối với người đã từng hết lòng với bạn. Bởi vì, không phải với ai họ cũng tốt như vậy.

Trưa ngày 23/12, Cát Phượng tiếp tục có dòng trạng thái tương đối dài trên trang cá nhân gây chú ý.

Lỡ trễ một chuyến xe có thể chờ chuyến sau. Nhưng khi bạn đã bỏ qua một tấm lòng chân thành thì có khi cả đời bạn không thể nào gặp lại được người tốt như thế nữa.

Cho nên, đừng bao giờ lừa dối trong lòng tin. Đừng bao giờ lừa dối trong tình cảm. Đừng bao giờ lừa gạt lòng chân thành. Bạn sẽ vĩnh viễn đánh mất một người đã từng tốt với bạn".

Đăng kèm là một bức ảnh selfie khá tươi tắn sau thời gian phải nhập viện vì ngất xỉu ngay tại buổi tiệc khai trương quán cà phê.

Bài đăng mới nhất của Cát Phượng - Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý hơn cả là ở phần bình luận, khi một netizen mỉa mai mối tình chị em của cặp đôi bằng cụm từ "lái máy bay", Cát Phượng không ngại đốp chát lại vô cùng gay gắt. Tuy nhiên, nữ diễn viên lại vô tình nhắn nhủ: "Chúng tôi đã chia tay 1 năm rồi sao bạn không biết điều này ạ".

Bình luận gây chú ý của Cát Phượng - Ảnh chụp màn hình

Ngay lập tức, nhiều netizens vô cùng bất ngờ với thông tin Cát Phương đã chia tay Kiều Minh Tuấn được 1 năm.

Nhiều cư dân mạng không biết bình luận của nữ diễn viên là thật hay đùa, song câu chuyện đang khiến dân tình bàn tán xôn xao.