Cát Phượng 'lấp lửng' chuyện 'không có chồng' khi netizen nhắc tên Kiều Minh Tuấn, CĐM 'hoang mang' không rõ 'tình còn hay tan'?

Sau nghi vấn trục trặc tình cảm với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng lại nói: 'Không có chồng thì làm gì có cái tên để gọi' khi CĐM nhắc về chuyện hôn nhân.

Giữa lúc cư dân mạng đặt ra nhiều nghi vấn về mối quan hệ tình cảm giữa Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn thì mới đây, nữ diễn viên bất ngờ đăng đàn về chuyện làm mẹ đơn thân. Trong đó, "cô Cát" nhấn mạnh 5 điều "không thể" khi chọn nuôi con một mình khiến dân tình xôn xao, chú ý.

Bài đăng mới nhất của nữ diễn viên - Ảnh chụp màn hình

Ngay lập tức bài đăng đã thu hút sự quan tâm đông đảo của cư dân mạng, đặc biệt là những fan hâm mộ của cặp đôi "chị em" này. Một cư dân mạng đã để lại bình luận khen nữ diễn viên ngày càng quý phái. Tuy nhiên, đáp trả lại bình luận, "cô Cát" bất ngờ bộc bạch "không có chồng để chờ" và nhấn mạnh "không có chồng thì làm gì có cái tên để gọi" khi một netizen để lại bình luận: "Chồng chỉ là cái tên để gọi, còn quan trọng là người sống với mình trọn đời là ai" ngụ ý nói đến Kiều Minh Tuấn.

Bình luận khó hiểu của Cát Phượng - Ảnh chụp màn hình

Phần đối đáp "lấp lửng" của Cát Phượng không khỏi khiến dân tình xôn xao, bàn tán. Bởi cách đây không lâu, nữ diễn viên nhiều lần để lộ hint "đường ai nấy đi" với tình trẻ Kiều Minh Tuấn. Tại thời điểm nhập viện khẩn trong buổi khai trương, Cát Phượng đăng đàn ẩn ý chuyện "ly dị". Kế đó, khi đi chung sự kiện, cặp đôi lại không có bất kỳ sự tương tác nào. Dù sau đó đã lên tiếng giải thích, song không tránh khỏi lời ra tiếng vào.

Trước khi rộ lên tin đồn tan vỡ, cặp đôi không ngại thể hiện tình cảm trước công chúng - Ảnh: Internet

Hiện mối quan hệ của Cát Phượng và nam diễn viên "Tiệc Trăng Máu" vẫn đang là mối quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Thêm dấu hiệu 'rạn nứt' giữa Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn: Nhà gái đăng đàn xót xa 'không dám than thở vì mấy ai hiểu'? Mới đây, Cát Phượng bất ngờ đăng tải bài viết Dành cho những người phụ nữ đơn thân nuôi con lại khiến dân tình xôn xao, bàn tán về mối quan hệ giữa cô với Kiều Minh Tuấn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cat-phuong-lap-lung-chuyen-khong-co-chong-khi-netizen-nhac-ten-kieu-minh-tuan-cdm-hoang-mang-khong-ro-tinh-con-hay-tan-441948.html