Chỉ một chi tiết, Hoa hậu Ngọc Hân để lộ cơ ngơi hoành tráng của chồng sắp cưới

Hậu trường 02/01/2022 20:28

Vừa tung bộ ảnh tận hưởng không khí trong lành, ấm áp những ngày gần tết ở quê của chồng sắp cưới, Hoa hậu Ngọc Hân được mẹ đẻ cùng người thân, bạn bè và fan hâm mộ bày tỏ sự thích thú tới tấp.

Nhân những ngày đầu năm mới, Hoa hậu Ngọc Hân hào hứng kể về chuyến “đi lạc” về quê chồng sắp cưới của mình. Ban đầu nàng hậu có kế hoạch lên đồ để đi sân golf nhưng sau đó thế nào lại đi về quê “anh bạn thân Phạm Phú Đạt chơi”.

Chỉ một chi tiết, Hoa hậu Ngọc Hân để lộ cơ ngơi hoành tráng của chồng sắp cưới - Ảnh 1
Chỉ một chi tiết, Hoa hậu Ngọc Hân để lộ cơ ngơi hoành tráng của chồng sắp cưới - Ảnh 2

 Ngọc Hân có buổi "đi lạc" về quê chồng sắp cưới đầu năm 2022

Sau 1 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010, Ngọc Hân bén duyên với chồng sắp cưới là Phạm Phú Đạt tại Ai Cập trong một chuyến đi thăm đất nước này theo lời mời của Đại sứ quán Ai Cập để xúc tiến phát triển du lịch giữa hai nước. Khi đó, Phú Đạt đang là sinh viên tại thủ đô Cairo, được giao nhiệm vụ hướng dẫn đoàn của người đẹp.

Chỉ một chi tiết, Hoa hậu Ngọc Hân để lộ cơ ngơi hoành tráng của chồng sắp cưới - Ảnh 3

 Ngọc Hân bên chồng sắp cưới Phạm Phú Đạt

Tình cờ gặp nhau và còn học chung trường cấp 3, cả hai dần dần tìm hiểu và bên nhau đã được gần một thập kỷ. Năm 2019, cả hai tổ chức lễ dạm ngõ bí mật, cặp đôi cũng đã tính đến chuyện trăm năm nhưng do dịch bệnh Covid-19 bùng phát nên lễ cưỡi bị trì hoãn. Người đẹp cho biết sẽ tổ chức đám cưới khi tình hình thực sự an toàn.

Chỉ một chi tiết, Hoa hậu Ngọc Hân để lộ cơ ngơi hoành tráng của chồng sắp cưới - Ảnh 4

 Cặp đôi đã tổ chức lễ dạm ngõ nên fan hâm mộ đang mong chờ đám cưới của người đẹp trong năm nay

Hôn phu Ngọc Hân có học thức cao, được nhận xét có "tướng phu thê" với người đẹp. Được biết anh đang công tác tại Bộ Ngoại giao. Được biết quê hôn phu Ngọc Hân ở Đông Hưng, Thái Bình. Năm mới, nàng hậu có dịp khoe cơ ngơi vô cùng giản dị, trong lành, mộc mạc ở vùng quê miền Bắc Việt Nam khiến cư dân mạng vô cùng hào hứng và thích thú.

Chỉ một chi tiết, Hoa hậu Ngọc Hân để lộ cơ ngơi hoành tráng của chồng sắp cưới - Ảnh 5
Chỉ một chi tiết, Hoa hậu Ngọc Hân để lộ cơ ngơi hoành tráng của chồng sắp cưới - Ảnh 6
Chỉ một chi tiết, Hoa hậu Ngọc Hân để lộ cơ ngơi hoành tráng của chồng sắp cưới - Ảnh 7
Chỉ một chi tiết, Hoa hậu Ngọc Hân để lộ cơ ngơi hoành tráng của chồng sắp cưới - Ảnh 8
Chỉ một chi tiết, Hoa hậu Ngọc Hân để lộ cơ ngơi hoành tráng của chồng sắp cưới - Ảnh 9
Chỉ một chi tiết, Hoa hậu Ngọc Hân để lộ cơ ngơi hoành tráng của chồng sắp cưới - Ảnh 10

 Ngọc Hân đang tận hưởng không khí trong lành, bình dị nhưng vô cùng ấm áp ở quê chồng

Ngọc Hân hài hước đăng đàn: "Anh bảo ao nhà anh nhiều cá, vườn thì đầy rau củ quả, nhưng muốn ăn thì tự lăn vào bếp mà làm, không ga lăng cho lắm nhỉ". Dưới bài viết, mẹ đẻ nàng hậu cùng bạn bè, người hâm mộ.... cũng không giấu nổi sự thích thú với không khí trong lành, ấm cúng ở quê của gia đình Phú Đạt.

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