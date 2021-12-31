Hoa hậu Thùy Tiên hoãn lịch trở về Việt Nam, lý do được người hâm mộ thông cảm

Hậu trường 31/12/2021 11:17

Mới đây Thùy Tiên thông báo sẽ không trở về Việt Nam vào ngày 1/1/2022 như thông báo trước đây. Lý giải cho sự tạm hoãn gặp mặt người hâm mộ quê nhà của Miss Grand được đông đảo cư dân mạng thông cảm.

Sau gần một tháng đăng quang Miss Grand International 2021, Thùy Tiên trên cương vị mới vẫn đang hoàn thành xuất sắc công việc của mình tại xứ sở chùa Vàng trong ngày cuối năm. Trước đây không lâu, Thuỳ Tiên từng thông báo sẽ trở về Việt Nam vào ngày 1/1 để đón năm mới cũng như thực hiện những công việc còn đang chờ đợi.

Được người đẹp xác nhận thông tin, người hâm mộ quê nhà “chắc mẩm” sẽ được gửi lời chúc mừng muộn tới Tân Hoa hậu Hòa bình thế giới vào ngày đầu năm mới, thế nhưng mới đây, Thùy Tiên lại cho biết kế hoạch của cô đã thay đổi.

Hoa hậu Thùy Tiên hoãn lịch trở về Việt Nam, lý do được người hâm mộ thông cảm - Ảnh 1

Hoa hậu Thùy Tiên hoãn lịch trở về Việt Nam, lý do được người hâm mộ thông cảm - Ảnh 2

 Thùy Tiên xuất hiện với phong cách năng động khi diện áo ôm sát để lộ vòng 1 căng đầy cùng vòng 2 mlem

Trên Instagram cá nhân, người đẹp 9X chia sẻ loạt ảnh zoom cận vòng 2 săn chắc, cực mlem kèm lời thông báo đang chuẩn bị tham gia nhiều sự kiện ở Thái Lan. Hiện nàng hậu đang có mặt tại Bangkok và sẽ tham gia lễ hội đếm ngược countdown tại tỉnh Ratchaburi vào đêm nay. Thủy Tiên cũng rất háo hức khi được tham gia sự kiện đón năm mới tại nước ngoài: “Trải qua đêm countdown ở nước ngoài là điều khá lạ đối với tôi và tôi nhớ Việt Nam rất nhiều, tôi sẽ dành thời gian những ngày đầu tiên trên đất nước xinh đẹp – Thái Lan và tôi sẽ sớm trở lại Việt Nam”, nàng hậu chia sẻ cảm xúc trên trang Instagram cá nhân của mình.

Hoa hậu Thùy Tiên hoãn lịch trở về Việt Nam, lý do được người hâm mộ thông cảm - Ảnh 3

 Thùy Tiên có mặt tại BangKok để chuẩn bị cho sự kiện countdown và không thể trở về Việt Nam như dự kiến

Như vậy sau khi dự countdown, Thuỳ Tiên cũng sẽ tận hưởng những ngày đầu năm mới 2022 tại Thái Lan thay vì ở Việt Nam như thông báo trước đó. Nàng hậu khẳng định đang rất nhớ quê hương và sẽ sớm sắp xếp công việc để trở về. Do vừa đảm đương vai trò mới, lịch làm việc rất dày đặc nên đa số người hâm mộ đều thông cảm khi Thuỳ Tiên hoãn lịch trở về.

Hoa hậu Thùy Tiên hoãn lịch trở về Việt Nam, lý do được người hâm mộ thông cảm - Ảnh 4

 Cô vẫn miệt mài hoàn thành công việc trong ngày cuối năm tại xứ sở chùa Vàng

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