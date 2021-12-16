Vẫn đang trong khuôn khổ thực hiện các sứ mệnh của một Hoa hậu Hòa bình đương nhiệm, Thùy Tiên vẫn bận rộn với các sự kiện tiếp xúc truyền thông thường xuyên. Mới đấy nhất, nàng hậu có dịp chia sẻ về nơi ở hiện tại của mình ở Thái Lan khiến cư dân mạng vô cùng phấn khích và tò mò.

Sau khi đăng quang Miss Grand International 2021, đại diện Việt Nam được ban tổ chức sắp xếp chỗ ở tại khách sạn để tiện cho việc thực hiện các lịch trình công việc. Theo đó, Thuỳ Tiên ở tầng 33 của một chung cư tại thủ đô Bangkok. Căn hộ được thiết kế theo dạng studio.

Căn hộ của Thùy Tiên có view khá đẹp khi về đêm cùng đầy đủ trang thiết bị

Thùy Tiên còn hóm hỉnh cho biết mình vô cùng sợ ma nên căn hộ có diện tích khá nhỏ nên tạo cảm giác ấm cúng và rất phù hợp với cô. Tuy nơi ở không rộng rãi, nhưng nàng hậu lại sắp xếp đồ đạc gọn gàng, ngăn nắp đâu ra đấy khiến nhiều người phải thán phục vì phong cách sống không xuề xòa của người đẹp mặc dù công việc rất bận rộn.

Thùy Tiên sắp xếp đồ dùng vô cùng gọn gàng

Trong phòng, đại diện Việt Nam để chiếc cúp của Miss Grand International ở nơi cao nhất trên kệ trong phòng khách cùng bức ảnh lúc dự thi. Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất trong đoạn clip của Thùy Tiên lại chính là kệ dép. Với thiết kế hai hàng để dép, mỹ nhân để vài đôi giày cao gót thường xuyên sử dụng và 3 đôi dép lê, trong đó có 2 đôi dép tổ ong huyền thoại. Thùy Tiên tiếp tục ghi điểm vì dù đã trở thành chủ nhân của chiếc vương miện danh giá nhưng nàng hậu vẫn rất chuộng loại dép dân dã này.