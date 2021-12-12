Tân Hoa hậu Thùy Tiên tiết lộ thời gian về Việt Nam, có một nhân vật quyền lực đi cùng?

Hậu trường 12/12/2021 10:06

Tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Thùy Tiên đã tiết lộ thời gian cô trở về Việt Nam sau khi đăng quang khiến dân mạng vô cùng thích thú.

Sau khi đăng quang Miss Grand International 2021 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế), Thùy Tiên sẽ ở lại Thái Lan một năm để hoàn thành nhiệm vụ, sứ mệnh của một Hoa hậu. Sau khi đăng quang, người đẹp sinh năm 1998 vẫn chưa về nước vì bận rộn công việc và giao lưu với truyền thông Thái Lan.

 Tối 11/12, Tân Hoa hậu đã mở Q&A trò chuyện cùng với khán giả trên Instagram. Khi được một fan hỏi thời gian trở về Việt Nam, Thuỳ Tiên đã tiết lộ ngay ở story trên Instagram. Theo đó, Thùy Tiên cho biết, cô sẽ về Việt Nam sau Noel.

Không những thế, đi cùng cô là một nhân vật vô cùng quyền lực đó chính là chủ tịch Miss Grand International - ông Nawat Itsaragrisil. Thông tin này khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích. 

Tân Hoa hậu Thùy Tiên tiết lộ thời gian về Việt Nam, có một nhân vật quyền lực đi cùng? - Ảnh 1
Hình ảnh mới nhất của Thùy Tiên tại Thái Lan. 
Tân Hoa hậu Thùy Tiên tiết lộ thời gian về Việt Nam, có một nhân vật quyền lực đi cùng? - Ảnh 2
Nàng hậu tiết lộ thời gian trở về Việt Nam là sau Noel.
Tân Hoa hậu Thùy Tiên tiết lộ thời gian về Việt Nam, có một nhân vật quyền lực đi cùng? - Ảnh 3
Đồng hành cùng cô là Chủ tịch Miss Grand quyền lực. 

 

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