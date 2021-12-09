Trong khi các Á hậu đang chuẩn bị trở về nước thì Thuỳ Tiên vẫn tiếp tục hoàn thành sứ mệnh và trách nhiệm Tân Miss Grand 2021 tại Thái Lan. Ngày thứ 5 sau khi đăng quang, Thùy Tiên tiếp tục thu hút đông đảo cư dân mạng với thần thái rạng rỡ cùng nhan sắc đỉnh cao. Nàng hậu còn chúng minh độ sexy và "mlem" khó ai đọ lại, xứng đáng là người chiến thắng giữa 60 người đẹp đại diện các quốc gia khi diện trang phục cắt xẻ táo bạo.

Chiếc váy “hư hỏng” được cắt xẻ giúp khoe trọn vòng 1 căng đầy, ngồn ngộn của tân Hoa hậu. Bộ váy với sắc màu nude đồng hành cùng Thùy Tiên trong các sự kiện gặp gỡ truyền thông làm tôn lên vóc dáng đẹp mê ly trong ngày thứ 5 bước sang cương vị mới.

Nhan sắc tươi không cần tưới của Miss Grand International 2021

Dù phải làm việc liên tục sau đăng quang nhưng đến hôm nay Tân Miss Grand vẫn rất tươi tắn, rạng rỡ và tràn đầy sức sống. Nàng hậu “ẻm” khá nhiều bộ váy “chặt chém” kết hợp cùng nhan sắc “thần sầu” và chỉ cần nở nụ cười tươi là đều khiến mọi người mê mệt.

Thùy Tiên khoe trọn vóc dáng đẹp mê ly trong trang phục thiết kế nổi bật

Đặc biệt, với nhan sắc rạng rỡ cùng khả năng catwalk "đỉnh của chóp", Thuỳ Tiên nhanh chóng trở thành tâm điểm hút trọn spotlight khi tham dự sự kiện họp báo sau đăng quang cùng các Á hậu. Bộ trang phục trắng của Tân hoa hậu cũng gây bất ngờ, hoá ra Thuỳ Tiên đã "ém" chiếc váy sang trọng và xịn xò này cho các chuỗi sự kiện hậu đăng quang. Dù cuộc thi đã kết thúc nhưng dường như chiến thuật váy áo "quậy đục nước" của nàng hậu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và ngày càng khiến dân tình chao đảo vì nhan sắc đỉnh cao.