Người hâm mộ đang rất háo hức mong chờ được đón Thùy Tiên trở về quê nhà sau hành trình sắc đẹp đầy tự hào trên đất Thái.
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Sau khi chạm tay vào chiếc vương miện danh giá Miss Grand 2021, Thùy Tiên ở lại đất nước chùa Vàng để thực hiện nhiệm vụ của một Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021 với nhiều sự kiện tiếp xúc truyền thông cũng như các hoạt động thiện nguyện khác.
Tại Việt Nam, đông đảo fan hâm mộ vẫn theo dõi từng bước đi của Thùy Tiên sau khi đăng quang và nóng lòng chờ nàng hậu trở về để trực tiếp nói lời chúc mừng với Thùy Tiên.
Trước đó có nhiều tin đồn ngày Thùy Tiên trở về Việt Nam, tuy nhiên thông tin vẫn chưa được xác nhận. Không để khán giả chờ đợi lâu, tối ngày 22/12 trên sóng livestream, Thùy Tiên đã chính thức thông báo kế hoạch trở về Việt Nam khiến khán giả vô cùng háo hức. Nàng hậu cho biết cô sẽ countdown tại Thái Lan vào ngày 31/12 và chào đón năm mới tại quê hương vào hôm 1/1/2022.
Thuỳ Tiên cho biết cô đang rất hào hứng được trở về vì có rất nhiều công việc đang cần xử lý tại Việt Nam. Không chỉ thế, theo tiết lộ trước đó, chủ tịch Miss Grand International - ông Nawat Itsaragrisil cũng sẽ đồng hành cùng nàng hậu trong chuyến hồi hương đầy vinh quang này.
Ngoài ra, theo thông tin của Bộ Y tế, kể từ ngày 1/1, đối với người nhập cảnh, người tiêm đủ vắc xin phải cách ly tại nhà 3 ngày, người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ thì cách ly 7 ngày. Như vậy, chỉ sau 3 ngày cách ly theo dõi, Thuỳ Tiên đã có thể tham gia những hoạt động tại Việt Nam trên cương vị Tân Miss Grand 2021.