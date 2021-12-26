Tân Hoa hậu Thùy Tiên lần đầu diện áo dài trên đất Thái khiến fan Việt vô cùng vui mừng. Thần thái, nhan sắc của người đẹp sinh năm 1998 được cư dân mạng hết lời khen ngợi.

Chiều 26/12, Hoa hậu Thùy Tiên khoe ảnh diện áo dài trên story cá nhân. Không phải váy áo lộng lẫy hay gợi cảm, Thùy Tiên chọn áo dài nền nã của Việt Nam. Tân Hoa hậu diện áo dài màu xanh có đính hình chim bồ câu - biểu tượng của hòa bình thế giới, đồng nghĩa với mục đích của cuộc thi.

Trong đoạn video, Thùy Tiên nở nụ cười rạng rỡ, tỏa nắng đốn tim fan. Thần thái, nhan sắc của Thùy Tiên khiến ai nấy cũng phải "xiêu lòng" vì quá đẹp.

Hình ảnh mới nhất của Tân Hoa hậu Hòa bình quốc tế Thùy Tiên khiến fan thích thú.

Nhan sắc và thần thái của Thùy Tiên khiến fan "đổ rầm" chỉ trong một nốt nhạc.

Sau khi chạm tay vào chiếc vương miện danh giá Miss Grand 2021, Thùy Tiên ở lại đất nước chùa Vàng để thực hiện nhiệm vụ của một Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021 với nhiều sự kiện tiếp xúc truyền thông cũng như các hoạt động thiện nguyện khác.

Tối 22/12, Thùy Tiên đã chính thức thông báo kế hoạch trở về Việt Nam khiến khán giả vô cùng háo hức. Nàng hậu cho biết cô sẽ countdown tại Thái Lan vào ngày 31/12 và chào đón năm mới tại quê hương vào hôm 1/1/2022.Thuỳ Tiên cho biết cô đang rất hào hứng được trở về vì có rất nhiều công việc đang cần xử lý tại Việt Nam. Không chỉ thế, theo tiết lộ trước đó, chủ tịch Miss Grand International - ông Nawat Itsaragrisil cũng sẽ đồng hành cùng nàng hậu trong chuyến hồi hương đầy vinh quang này.

Nhan sắc ngày càng lên hương của Thùy Tiên.

Hoa hậu Thùy Tiên chính thức xác nhận thời gian về Việt Nam Người hâm mộ đang rất háo hức mong chờ được đón Thùy Tiên trở về quê nhà sau hành trình sắc đẹp đầy tự hào trên đất Thái.

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