Bộ đôi hoa hậu Hương Giang – Ngọc Hân ‘trố mắt’ trước loạt quý ông chuẩn chỉnh ‘gentleman’

“The Next Gentleman - Quý ông Hoàn mỹ” hiện đang là một trong những cuộc thi tìm kiếm gương mặt quý ông nhận được nhiều sự chú ý nhất.

Chương trình không chỉ "gây sốt" vì là cuộc thi có quy mô và tầm vóc lớn được thực hiện bài bản, chỉn chu ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, mà còn nhờ dàn giám khảo - huấn luyện viên "chất như nước cất", gồm nhiều tên tuổi lớn trong làng thời trang như: Xuân Lan, Hà Anh, Hương Giang, ca sĩ Nguyễn Hưng và Dược sĩ Tiến. Nam vương Ngọc Tình Không chỉ gây chú ý bởi dàn HLV và những câu chuyện phía sau hậu trường, "Quý ông Hoàn mỹ - The Next Gentleman” còn là nơi hội tụ loạt hồ sơ "siêu khủng" của dàn thí sinh từ khắp mọi miền đất nước. Bên cạnh lượng tương tác khủng trên fanpage chính thức, 2 buổi casting trực tiếp vào ngày 26,28/11 vừa qua cũng chứng tỏ sức hút ấn tượng của cuộc thi năm nay.

Hoa hậu Hương Giang Theo đó, buổi casting offline của “The Next Gentleman” đã chính thức diễn ra vào ngày 26-28/11 vừa qua. Với hy vọng tìm ra những gương mặt sáng giá nhất, 2 buổi casting được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Hương Giang cùng dàn giám khảo quyền lực gồm: Hoa hậu Ngọc Hân, dược sĩ Tiến, nam vương Ngọc Tình, người đẹp Tô Diệp Hà,... và các đại diện truyền thông lớn. Tất cả đều có mặt từ rất sớm, thực hiện chuẩn quy tắc phòng chống Covid-19 trước khi xác định những nhân tố đầu tiên góp mặt tại cuộc thi năm nay. Dược Sĩ Tiến Có những thí sinh gây ấn tượng mạnh từ những ngày đầu chương trình ra mắt như Lý Công Chiều, Phạm Minh Dũng... song cũng có những gương mặt khá quen thuộc với khán giả như Lương Gia Huy hay các cựu thí sinh “Vietnam's Next Top Model” K'Brơi, Long Phạm... Chưa kể, ngoài các thí sinh ngoại quốc vô cùng chuẩn chỉnh còn có thí sinh còn "chơi trội" khi mang hẳn đạo cụ là một chú trăn đến buổi casting. Chương trình còn gây chú ý khi các thí sinh chuyển giới nam (Transguy) sẵn sàng bay ra Hà Nội để tìm kiếm cơ hội thứ 2 dù từng bị loại trước đó. Tất nhiên, điểm chung ở họ là đều cố gắng thể hiện bản thân, đi ngược lại những chuẩn mực để thể hiện sự tự tin, phẩm chất quý ông để chinh phục ban giám khảo.

Hoa hậu Ngọc Hân Là người giữ vai trò giám khảo xuyên suốt, đồng thời là người đồng sáng lập format “The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ”, Dược sĩ Tiến thể hiện cá tính rõ rệt trong buổi casting: "Chúng tôi không tìm kiếm một tri thức hoàn hảo, tức là cái gì cũng biết, mà chúng tôi tìm kiếm một tri thức đẹp, tức là vẫn can đảm thừa nhận những điều mình chưa biết, và cầu thị đến cùng để học hỏi và ngày càng tiến bộ.Chúng tôi không tìm kiếm một người hoàn hảo không bao giờ phạm lỗi, mà chúng tôi tìm kiếm một người có cách hành xử đẹp khi đối diện với lỗi lầm của bản thân, biết dũng cảm nhận lỗi và nghiêm túc sửa chữa lỗi lầm". Hoa hậu Hương Giang và Hoa hậu Ngọc Hân đã có màn hội ngộ ở Hà Nội và cả hai đã cùng nhau lựa chọn ra những gương mặt tài năng. Hoa hậu Ngọc Hân cũng rất háo hức chờ ngày chương trình lên sóng. Hoa hậu Hương Giang chia sẻ: “Giang xin gửi lời cảm ơn đến các giám khảo khách mời đã đồng hành cùng chương trình trong hai ngày Casting và cũng gửi lời cảm ơn đến các thí sinh đã đến đăng ký tham gia chương trình. Ngay giây phút này Giang đang rất hào hứng để gặp các thí sinh trong ngày quay hình, hy vọng chương trình sẽ luôn nhận được sự quan tâm và ủng hộ của khán giả”.

Thí sinh nào sẽ được gọi tên và ai sẽ phải dừng chân tại "“The Next Gentleman” - Quý ông Hoàn mỹ"? Cùng chờ đón những thông tin và kết quả mới nhất từ chương trình. Một vài hình ảnh các thí sinh từ buổi casting 2 ngày vừa qua: Ảnh: BTC

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