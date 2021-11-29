Cẩm Ly thán phục trước giọng hát của nam điều dưỡng lớn tuổi thu gom chăn của F0 đã mất vì Covid-19

Ba thí sinh xuất hiện trong tập 1 gồm có: chị Đặng Thị Như Ý, làm tình nguyện viên (TNV) chăm sóc bệnh nhân F0 tại Bệnh viện Trưng Vương, TP.HCM; chú Nguyễn Phương Thảo là điều dưỡng tại bệnh viện Đa khoa Gò Vấp, TP.HCM và chị Nguyễn Thị Cẩm Vân, trưởng nhóm bếp ăn từ thiện lưu động Thiên Đường, Bình Phước.

Tập 1 chương trình âm nhạc vì cộng đồng “ Hát cho ngày mai ” vừa lên sóng lúc 19h30 chủ nhật vừa qua trên kênh HTV7, được dẫn dắt bởi MC Quyền Linh . Ở tuần này, ngoài hai giám khảo xuyên suốt là ca sĩ Cẩm Ly và nhạc sĩ Vũ Quốc Việt còn có sự tham gia của giám khảo khách mời MC Quỳnh Hoa.

Trước khi đến với phần trình diễn của thí sinh Nguyễn Phương Thảo, khán giả đã vô cùng cảm phục khi nghe câu chuyện của chú. Trong lúc dịch bệnh Covid-19 bùng phát, chú đã phụ trách việc xử lý nhiễm khuẩn toàn bệnh viện, trong đó bao gồm việc vệ sinh dụng cụ y khoa, xịt khử khuẩn không gian và thu gom chăn ga của bệnh nhân F0 và của cả các tử thi qua đời vì Covid-19. Chú Thảo cho biết, suốt mấy tháng chống dịch ngày nào ngủ chú cũng mơ thấy những hình ảnh những người ra đi vì Covid, và điều đó đã trở thành nỗi ám ảnh không thể nào quên được.

Chú Phương Thảo hiện đang sống cùng vợ, dù đã lớn tuổi nhưng hai cô chú không có một người con nào. Chính điều đó khiến cho chú càng thêm sợ hãi, lo lắng khi nghĩ về tình huống xấu nhất có thể xảy ra thì bà xã sẽ rất đau lòng. Cũng có mặt tại trường quay, cô Nguyễn Thị Ngọc Dung cho biết suốt mấy tháng chồng tham gia chống dịch khiến cô thường xuyên phải khóc một mình vì thương chồng. Nghe câu chuyện của vợ chồng chú Phương Thảo, MC Quyền Linh cúi người cảm ơn cô Dung vì đã là một hậu phương vững chắc để giúp chồng yên tâm hoàn thành tốt công việc.

Đến với chương trình, ở vòng đầu tiên chú Thảo đã thể hiện ca khúc “Mẹ” của nhạc sĩ Phan Long, thơ Đoàn Ngọc Thu. Sau phần trình diễn, ca sĩ Cẩm Ly đã dành cho chú những lời khen có cánh: “Giọng anh hát rất truyền cảm, Ly không xem anh diễn mà nhắm mắt lại để thưởng thức và chìm đắm ở trong đấy. Thực sự, Ly cũng sợ anh bị căng thẳng quá nhưng anh đã diễn rất ‘mướt’, cảm xúc của anh đã đi vào trong bài hát rất hay. Hiện tại, Ly vẫn còn xúc động khi nghe anh hát”.

Ở vòng thứ 2, chú Nguyễn Phương Thảo tiếp tục chinh phục được trái tim của ban giám khảo với bài hát “Còn đó chút hồng phai”, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Ca sĩ Cẩm Ly nhận xét: “Anh Thảo hát giống y như ca sĩ chuyên nghiệp chứ không phải thường đâu. Chất giọng của anh Thảo rất hay, cách anh nhả hơi cũng rất tốt”. Còn Như Ý lại mắc một lỗi lệch nhịp khi thể hiện bài hát “Đêm thành phố đầy sao” của nhạc sĩ Trần Long An và phải dừng cuộc chơi tại đây với giải thưởng 25 triệu đồng. Trước khi chia tay chương trình, cô chia sẻ: “Mục đích em tới đây là muốn mang một thông điệp tích cực đến với tất cả mọi người trong cơn đại dịch Covid-19. Em muốn tặng một phần tiền thưởng cho một bệnh nhân F0 mà em từng chăm sóc và một phần em sẽ góp vào quỹ thuốc từ thiện”.

“Đánh bại” hai cô gái xinh đẹp, chú Phương Thảo đã thẳng tiến vào vòng 3 và giành được cơ hội song ca cùng giám khảo Quỳnh Hoa qua bài hát “Thương quá Việt Nam” của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Lần đầu tiên kết hợp cùng nhau nhưng cả hai lại trình diễn “ăn ý” đến bất ngờ. Đến với vòng này, chiếc “mic vàng” của chú Thảo sẽ được nhân với chiếc “mic đặc biệt” mà giám khảo Quỳnh Hoa chọn. Kết quả, chú Thảo đã rút được chiếc mic có trị giá 20 triệu đồng và được nhân với hệ số 2 nên tổng giải thưởng mà chú mang về được là 40 triệu đồng.

Với số tiền giành được, chú Phương Thảo cho biết sẽ tặng một phần cho tổ công tác xã hội nơi chú công tác và một phần để “trả nợ” cho bà xã. “Hai năm rồi tôi có hẹn với bà xã đi du lịch ở Đà Lạt nhưng vì dịch nên chưa có cơ hội để mà hâm nóng tình yêu”, chú Thảo nói thêm.

Như vậy, trong tập đầu tiên phát sóng, 3 thí sinh đã mang về tổng số tiền thưởng là 105 triệu đồng. Cả 3 giám khảo cũng bày tỏ sự vui mừng vì có thể xem đây là một kết quả “mỹ mãn” cho tập khởi động.

Chương trình “Hát cho ngày mai” được phát sóng lúc 19h30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7.

Ảnh: BTC