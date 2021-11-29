Trường Giang tự nhận: “Tôi còn lâu mới bằng Trấn Thành”

Tin tức giải trí 29/11/2021 12:59

Những câu chuyện chưa từng kể, những chia sẻ bộc bạch chân thành của dàn Cast “Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy” sau 2/3 chặng đường đã giúp khán giả hiểu hơn về hậu trường đằng sau màn ảnh.

Được biết đến là 2 nghệ sĩ hoạt động tích cực trong nhiều lĩnh vực giải trí: Chương trình truyền hình, điện ảnh, MC,… từ trước tới nay vô tình Trường GiangTrấn Thành luôn bị đặt lên bàn cân so sánh. Đặc biệt khi nhận lời tham gia ‘Running Man Vietnam’, ngay từ thời điểm chưa lên sóng, rất nhiều người cũng đặt câu hỏi và sự nghi ngờ về năng lực, cách chơi của Trường Giang. Trong tập 11, “anh già” lần đầu thẳng thắn nói về vấn đề này. Trường Giang bày tỏ sự tiếp thu và đón nhận tất cả các ý kiến khen chê của khán giả.  

Trường Giang tự nhận: “Tôi còn lâu mới bằng Trấn Thành” - Ảnh 1

Tới thời điểm này, ai nói Trường Giang chơi dở - chấp nhận. Ai nói Trường Giang có nét riêng – cảm ơn. Ai nói Trường Giang già chạy không nổi – đồng ý. Cũng có người chê, người khen, cũng có người nói Trường Giang không bằng Trấn Thành. Mỗi người một kiểu, Trấn Thành là sức mạnh lăn lộn còn tôi yếu, chọt các em chỗ này tí chỗ kia tí cho vui. Trấn Thành là một người rất thông minh về MC, diễn hài và điện ảnh. Tôi còn lâu mới bằng Trấn Thành nên mọi người đừng so sánh”.  

Trường Giang tự nhận: “Tôi còn lâu mới bằng Trấn Thành” - Ảnh 2

Không chỉ vậy, Trường Giang cũng tâm sự thật rằng anh đã học hỏi được từ Trấn Thành rất nhiều đặc biệt là khi đảm nhận vai trò MC. Nếu để ý, gần đây MC Trường Giang nói tròn vành rõ chữ hơn, sự nhấn nhá và ánh mắt nhìn thẳng – đó là những gì mà anh học hỏi được từ Trấn Thành.  

Có thể khi “Running Man Vietnam” diễn ra xuất hiện một số ý kiến tiêu cực hướng về Trường Giang nhưng ‘anh già’ vẫn đáp lại bằng sự lắng nghe và không ngại thừa nhận điểm yếu của bản thân.  

Trường Giang tự nhận: “Tôi còn lâu mới bằng Trấn Thành” - Ảnh 3

Đối với những nghi ngờ rằng Trường Giang lạc lõng giữa dàn Cast khi các nghệ sĩ khác thường xuyên đăng hình đi ăn, đi chơi mà không có anh, ‘anh già’ cũng đưa ra câu trả lời. Ngoài “Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy” , Trường Giang còn đảm nhận rất nhiều công việc lẫn vai trò: kinh doanh nhà hàng, biên tập các chương trình khác,… và trên hết, anh muốn dành trọn vẹn thời gian rảnh rỗi bên gia đình, vợ con. Để làm được những điều đó, Trường Giang đành hi sinh những buổi tụ tập bên anh chị em bạn bè. Các nghệ sĩ khác cũng thông cảm và thấu hiểu cho anh cả và mọi người vẫn rất thân thiết, coi nhau như một gia đình. Không có chuyện Trường Giang lạc lõng hay bị cô lập. ‘Anh già’ còn đùa rằng: “Chẳng nhẽ các em đi ăn, đi chơi chỉ vì không có mình mà không cho các em đăng hình?”.  

Trường Giang tự nhận: “Tôi còn lâu mới bằng Trấn Thành” - Ảnh 4Trường Giang tự nhận: “Tôi còn lâu mới bằng Trấn Thành” - Ảnh 5

Trong tập tiếp theo, “Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy” sẽ tiếp tục chuyến hành trình tại Phú Quốc với nhiều thử thách mới đầy kịch tính cùng những vị khách mời bất ngờ thú vị. Đón xem chương trình được phát sóng vào lúc 20g30 Chủ Nhật hàng tuần trên kênh HTV7, YouTube Dong Tay Promotion và ứng dụng VieON. 

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   Trấn Thành Trường Giang Running Man Việt mùa 2

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