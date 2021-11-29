Nhà có 2 đứa con trai, 1 đứa lý do, đứa còn lại bao biện, 'mẹ TyhD' đùng đùng bỏ khỏi trường quay, gọi cả trường quay lên đòi...loại liền cả 2 đứa

Tin tức giải trí 29/11/2021 12:34

“Mẹ” TyhD cạn lời trước 2 đứa “con trai” bướng bỉnh của mình

Sau khi đã trải qua thử thách với sàn catwalk vô cùng cam go với nhiều cung bậc cảm xúc, các team chính thức đến với vòng đánh giá và loại cùng Host Nam Trung và Giám khảo khách mời - Siêu mẫu Vũ Thu Phương. Một lần nữa, Mentor H'Hen Niê lại “mít ướt” khi chia sẻ cô vô cùng tự hào về các thành viên team mình. H'Hen Niê được nhận lời khen cho sự sáng tạo và dũng cảm khi chọn trang phục khó nhất để giúp các thí sinh bộc lộ được bản lĩnh và sự cố gắng của một người mẫu thế hệ mới. Bên cạnh đó, Mentor TyhD rất thông minh khi xây dựng kịch bản cho BST “Trâm anh thế phiệt” một đường dây rõ ràng, đó sự giằng xé trong chuyện tình tay ba giữa Bạch công tử (Thế Duy) - cô tiểu thư khuê các Shinsa Phạm với Hắc công tử Đen Nguyễn.

Tuy nhiên, ngoại trừ cô gái duy nhất của team được NTK Lê Long Dũng khen ngợi ngay sau phần trình diễn “Anh thấy em đã truyền tải thành công tinh thần của Trâm anh thế phiệt” thì 2 thành viên nam còn lại được các Giám khảo nhận xét là vẫn còn nét diễn một màu, quá đơ và không thực sự cố gắng cho “bài thi của mình”. Và với team của Mentor Lương Thuỳ Linh, “át chủ bài” H'Vi Ktla lại tiếp tục được đánh giá cao trong phần thể hiện của mình với thần thái chuẩn của một vedette, Y Hạ tuy còn khá run rẩy trong từng bước chân của mình, nhưng cũng dần bứt phá để vượt lên những nỗi sợ hãi của bản thân, còn Thu Trúc với hành động “vứt thẳng tay" đôi giày cao gót khiến cô bị các Giám khảo đồng loạt “sửa lưng”, bởi với kinh nghiệm nhiều năm trong làng mẫu, hành động của Thu Trúc là khó có thể chấp nhận được. Sau khi cân đo đong đếm một cách tỉ mỉ, Siêu mẫu Vũ Thu Phương đã quyết định tiếp tục trao chiến thắng thứ 2 cho team Mentor H’Hen Niê, đồng thời Host Nam Trung công bố 4 cái tên lọt vào vòng nguy hiểm bao gồm Thu Trúc, Y Hạ (team Mentor Lương Thùy Linh) và Thế Duy, Đen Nguyễn (team Mentor TyhD) vì những sự thể hiện chưa thực sự thuyết phục trong tập này.

Nhà có 2 đứa con trai, 1 đứa lý do, đứa còn lại bao biện, 'mẹ TyhD' đùng đùng bỏ khỏi trường quay, gọi cả trường quay lên đòi...loại liền cả 2 đứa - Ảnh 1

Chưa dừng lại ở đó, mentor TyhD vì quá “bất lực” khi Đen Nguyễn và Thế Duy đã liên tục tìm lí do, không tập trung để áp dụng những lời chỉ dẫn của cô đưa ra dẫn đến thể hiện không tốt, nên cô đã suýt bỏ về khi buổi ghi hình còn chưa kết thúc. TyhD liên tục vừa đi vừa nói với camera man rằng: “Khỏi quay nữa, đừng quay nữa”. Thấy vậy nên 2 thí sinh nam trong đội vội chạy đi tìm “mẹ” mình và thuyết phục cô vào lại trường quay. Cuối cùng cô nàng lại “nổi đoá” lên và đòi vô setup loại liền một lúc cả 2 “đứa con” của mình.

Nhà có 2 đứa con trai, 1 đứa lý do, đứa còn lại bao biện, 'mẹ TyhD' đùng đùng bỏ khỏi trường quay, gọi cả trường quay lên đòi...loại liền cả 2 đứa - Ảnh 2
Hết chịu nổi vì dạy "2 đứa con" mình không được, mentor TyhD đùng đùng bỏ khỏi trường quay

Nhà có 2 đứa con trai, 1 đứa lý do, đứa còn lại bao biện, 'mẹ TyhD' đùng đùng bỏ khỏi trường quay, gọi cả trường quay lên đòi...loại liền cả 2 đứa - Ảnh 3

Nhà có 2 đứa con trai, 1 đứa lý do, đứa còn lại bao biện, 'mẹ TyhD' đùng đùng bỏ khỏi trường quay, gọi cả trường quay lên đòi...loại liền cả 2 đứa - Ảnh 4
Vào lại trường quay, TyhD gọi mọi người lại và muốn loại ngay lập tức 2 "đứa con" mình

Thế Duy và Đen Nguyễn đã liên tục xin lỗi, năn nỉ để “mẹ TyhD” quay lại trường quay. Đặc biệt Thế Duy đã cực kì quyết tâm thuyết phục để Mentor TyhD thấy được mong muốn hoàn thiện bản thân của anh, và mong ‘mẹ TyhD’ cho mình cơ hội bằng cách quỳ gối xuống và khóc năn nỉ, nhưng TyhD cho biết cho dù H’Hen Niê loại ai cô cũng tôn trọng quyết định.

Nhà có 2 đứa con trai, 1 đứa lý do, đứa còn lại bao biện, 'mẹ TyhD' đùng đùng bỏ khỏi trường quay, gọi cả trường quay lên đòi...loại liền cả 2 đứa - Ảnh 5Nhà có 2 đứa con trai, 1 đứa lý do, đứa còn lại bao biện, 'mẹ TyhD' đùng đùng bỏ khỏi trường quay, gọi cả trường quay lên đòi...loại liền cả 2 đứa - Ảnh 6Nhà có 2 đứa con trai, 1 đứa lý do, đứa còn lại bao biện, 'mẹ TyhD' đùng đùng bỏ khỏi trường quay, gọi cả trường quay lên đòi...loại liền cả 2 đứa - Ảnh 7

Nhà có 2 đứa con trai, 1 đứa lý do, đứa còn lại bao biện, 'mẹ TyhD' đùng đùng bỏ khỏi trường quay, gọi cả trường quay lên đòi...loại liền cả 2 đứa - Ảnh 8
Theo TyhD thì biểu cảm, thần thái và cách đi đứng của 2 "đứa con" cô là không chấp nhận được
 

Đối mặt với phần loại trừ từ Mentor H’Hen Niê, 4 thí sinh lần lượt thuyết phục nàng hậu cho thêm cơ hội để được chứng tỏ bản thân tại cuộc thi, tuy nhiên H’Hen Niê chưa nhìn thấy được sự quyết tâm chiến đấu hết mình vì đam mê như lời của Thu Trúc từng hứa rất nhiều lần trước đó, còn Đen Nguyễn thì liên tục mất tập trung và ngày càng thụt lùi so với ngày đầu casting. Chính vì thế, H’Hen Niê đã quyết định giữ lại Thế Duy - thí sinh không ngần ngại chỉ ra những điểm yếu của mình để thể hiện sự cầu tiến, tinh thần ham học hỏi, và Y Hạ - cô gái đang có nhiều sự thay đổi tích cực, rõ rệt trong tuần này, đồng thời loại đi hai thí sinh liên tục “góp mặt” trong vòng nguy hiểm Đen Nguyễn và Thu Trúc.

Nhà có 2 đứa con trai, 1 đứa lý do, đứa còn lại bao biện, 'mẹ TyhD' đùng đùng bỏ khỏi trường quay, gọi cả trường quay lên đòi...loại liền cả 2 đứa - Ảnh 9
Thế Duy đã phải dùng tới "bài" cuối cùng là quỳ xuống năn nỉ "mẹ" mình trong nước mắt để không bị loại khỏi chương trình

Nhà có 2 đứa con trai, 1 đứa lý do, đứa còn lại bao biện, 'mẹ TyhD' đùng đùng bỏ khỏi trường quay, gọi cả trường quay lên đòi...loại liền cả 2 đứa - Ảnh 10

Như vậy, đường đua đến với ngôi vị cao nhất “The Next Face Vietnam 2021" chỉ còn lại 8 chiến binh tiếp tục với những thử thách phía trước. Liên tục để Mentor H’Hen Niê giành chiến thắng ở cả 2 tập, Mentor TyhD và Lương Thùy Linh sẽ phải chuẩn bị những chiến thuật gì để thay đổi tình hình? Ở tập sau, chiến thắng sẽ gọi tên ai? Tất cả sẽ được hé lộ trong tập 5 của “The Next Face Vietnam” , được phát sóng trên Facebook Watch vào 20:00 Chủ nhật, ngày 05/12/2021 qua Fanpage chính thức của Chương trình “The Next Face Vietnam” https://www.facebook.com/thenextfacevietnam 

Ảnh: BTC

 

Lịch sử 'The Face 2018' lặp lại: H'Hen Niê lại thắng, TyhD và Lương Thùy Linh xác nhận 'tanh bành team'

Lịch sử 'The Face 2018' lặp lại: H'Hen Niê lại thắng, TyhD và Lương Thùy Linh xác nhận 'tanh bành team'

Có vẻ như "Hoa hậu quốc dân" H'Hen Niê "đóng vai ác" khá thành công trong series "The Next Face Vietnam 2021".

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Từ khóa:   The Next face Vietnam 2021 TyhD Thế Duy

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