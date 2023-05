Nhà có 2 đứa con trai, 1 đứa lý do, đứa còn lại bao biện, 'mẹ TyhD' đùng đùng bỏ khỏi trường quay, gọi cả trường quay lên đòi...loại liền cả 2 đứa

Hết chịu nổi vì dạy "2 đứa con" mình không được, mentor TyhD đùng đùng bỏ khỏi trường quay

Vào lại trường quay, TyhD gọi mọi người lại và muốn loại ngay lập tức 2 "đứa con" mình

Thế Duy và Đen Nguyễn đã liên tục xin lỗi, năn nỉ để “mẹ TyhD” quay lại trường quay. Đặc biệt Thế Duy đã cực kì quyết tâm thuyết phục để Mentor TyhD thấy được mong muốn hoàn thiện bản thân của anh, và mong ‘mẹ TyhD’ cho mình cơ hội bằng cách quỳ gối xuống và khóc năn nỉ, nhưng TyhD cho biết cho dù H’Hen Niê loại ai cô cũng tôn trọng quyết định.

Theo TyhD thì biểu cảm, thần thái và cách đi đứng của 2 "đứa con" cô là không chấp nhận được

Đối mặt với phần loại trừ từ Mentor H’Hen Niê, 4 thí sinh lần lượt thuyết phục nàng hậu cho thêm cơ hội để được chứng tỏ bản thân tại cuộc thi, tuy nhiên H’Hen Niê chưa nhìn thấy được sự quyết tâm chiến đấu hết mình vì đam mê như lời của Thu Trúc từng hứa rất nhiều lần trước đó, còn Đen Nguyễn thì liên tục mất tập trung và ngày càng thụt lùi so với ngày đầu casting. Chính vì thế, H’Hen Niê đã quyết định giữ lại Thế Duy - thí sinh không ngần ngại chỉ ra những điểm yếu của mình để thể hiện sự cầu tiến, tinh thần ham học hỏi, và Y Hạ - cô gái đang có nhiều sự thay đổi tích cực, rõ rệt trong tuần này, đồng thời loại đi hai thí sinh liên tục “góp mặt” trong vòng nguy hiểm Đen Nguyễn và Thu Trúc.

Thế Duy đã phải dùng tới "bài" cuối cùng là quỳ xuống năn nỉ "mẹ" mình trong nước mắt để không bị loại khỏi chương trình

Như vậy, đường đua đến với ngôi vị cao nhất “The Next Face Vietnam 2021" chỉ còn lại 8 chiến binh tiếp tục với những thử thách phía trước. Liên tục để Mentor H’Hen Niê giành chiến thắng ở cả 2 tập, Mentor TyhD và Lương Thùy Linh sẽ phải chuẩn bị những chiến thuật gì để thay đổi tình hình? Ở tập sau, chiến thắng sẽ gọi tên ai? Tất cả sẽ được hé lộ trong tập 5 của “The Next Face Vietnam” , được phát sóng trên Facebook Watch vào 20:00 Chủ nhật, ngày 05/12/2021 qua Fanpage chính thức của Chương trình “The Next Face Vietnam” https://www.facebook.com/thenextfacevietnam

Ảnh: BTC