Dàn thí sinh team TyhD khóc thét, vấp ngã liên tục khi phải catwalk trên không với bộ outfit size ‘khổng lồ’ đến từ thử thách của Vũ Thu Phương

Trong thử thách nhóm đầu tiên của “ The Next Face Vietnam 2021 ” sau vòng chọn đội, Mentor H’Hen Niê đã xuất sắc giành chiến thắng đầu tiên với thử thách quay viral video giới thiệu thành viên của đội, đồng thời có quyền loại luôn 2 thí sinh là Từ Thị Thu Vân (team Mentor TyhD) và Lê Lâm Duy (team Mentor Lương Thùy Linh). Sự chênh lệch về lực lượng sau phần loại này đã khiến cả 3 team với 10 thí sinh xuất còn trụ vững càng thêm ý chí quyết tâm cố gắng hết mình để nắm trong tay cơ hội chiến thắng trong tập sau. Trong đoạn teaser ngắn vừa được hé lộ ở cuối tập 3, các Mentors cũng như thí sinh đều “mắt chữ A mồm chữ O” khi nhìn thấy Host Nam Trung xuất hiện để chào mừng các thí sinh đến với “thử thách catwalk liên hoàn với tổ hợp địa hình khó” của chương trình. Chỉ vừa nhìn thấy sàn catwalk thôi, Mentor TyhD đã phải thốt lên: “Sao làm khó quá vậy trời? Cảm giác như đang thi lại mùa Allstars vậy”.

Đặc biệt hơn cả, sự xuất hiện như một nữ thần của Siêu mẫu Vũ Thu Phương trong bộ trang phục “đồ sộ” nặng hơn 30kg đến từ NTK Lê Long Dũng càng khiến cả trường quay trở nên phấn khích hơn bao giờ hết. Hơn 10 bộ trang phục được lựa chọn cho thử thách The Next Face Vietnam tập 4 đều là những “kiệt tác” được NTK Lê Long Dũng thiết kế kỳ công dành riêng cho vedette. Từ trước đến nay, các bộ sưu tập đến từ NTK Lê Long Dũng luôn tạo dấu ấn với sự “nặng ký”, cồng kềnh, đòi hỏi các người mẫu phải có những màn xử lý trang phục điệu nghệ trên sân khấu mới có thể thành công truyền tải tinh thần và câu chuyện của NTK đến với giới mộ điệu thời trang. Không phụ sự mong đợi của Nhà sản xuất, sau màn “chào sân” chiếm trọn spotlight, Siêu mẫu Vũ Thu Phương đã dõng dạc yêu cầu các thí sinh hãy chứng minh cho cô thấy thần thái vedette của họ là như thế nào. Chỉ với một câu ra “đề bài” tưởng như vô cùng đơn giản, vedette Vũ Thu Phương đã khiến Mentor H’Hen Niê phải ôm mặt “quỵ xuống” bởi độ khốc liệt của các thử thách trong chương trình.

Qua đoạn teaser, có thể thấy được các vị HLV đã chật vật vô cùng khi hướng dẫn các thí sinh giữ thăng bằng và catwalk trên sàn diễn lần này. Những bước catwalk lệch lạc do phải đi trên đôi giày cao 25 cm, những cú ngã liên tục do không thể giữ thăng bằng, những giọt nước mắt lăn dài vì đau đớn,... đan xen với những lời động viên thí sinh phải giữ bình tĩnh càng khiến cho sự khó khăn của thử thách bị đẩy lên đỉnh điểm. Căng thẳng hơn, có khoảnh khắc Mentor TyhD thậm chí còn “cao giọng” với cả thầy của mình khi Host Nam Trung có ý định “cứu” Shinsa Phạm khi thí sinh này đang chật vật hoàn thành thử thách. Đặc biệt, lời yêu cầu “quét sạch bàn cờ này cho chị” của Mentor Lương Thùy Linh càng thêm khẳng định nàng hậu genZ quyết tâm phải giành chiến thắng trong thử thách tập này.

“The Next Face Vietnam 2021” đang nóng lên hơn bao giờ hết với thử thách vô cùng khó khăn của tập 4. Sẽ còn những yêu cầu khó nhằn nào đến từ Giám khảo khách mời chưa được hé lộ trong teaser? Liệu Mentor Lương Thùy Linh và TyhD có giành được cho mình chiến thắng đầu tiên để bảo vệ được team, hay Mentor H’Hen Niê sẽ “lập cú đúp”? Thí sinh nào sẽ phải nói lời tạm biệt với chương trình? Tất cả sẽ được hé lộ trong tập 3 của The Next Face Vietnam, được phát sóng trên Facebook Watch vào 20:00 ngày 28/11/202 qua Fanpage chính thức của Chương trình The Next Face Vietnam https://www.facebook.com/thenextfacevietnam

Ảnh: BTC