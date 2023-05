Cô nàng chính là thí sinh duy nhất được mentor của mình sẵn sàng trao ngay một suất diễn first face hoặc vedette để chiêu mộ về đội. Tuy nhiên, ngay trong thử thách nhóm đầu tiên tại Tập 3 của chương trình, Thu Trúc lại là một trong bốn thí sinh rơi vào vòng nguy hiểm. Trước thềm phát sóng tập 4 vào 20h00 tối Chủ nhật, 28/11/2021 trên Facebook Fanpage chính thức của chương trình, hãy cùng “soi” profile để tìm hiểu xem cô nàng này là ai mà khiến Mentor Lương Thùy Linh đưa ra những “ưu đãi” để có được cô về #TeamGenZ, và liệu Thu Trúc có bứt phá để tiếp tục hành trình chinh phục ngôi vị Quán quân duy nhất của The Next Face Vietnam hay không?

Trong vòng pick-team của “The Next Face Vietnam”, nàng mẫu 2002 đã gây ấn tượng mạnh với Mentor H’Hen Niê và Lương Thùy Linh và nhận được hai bảng chọn từ hai huấn luyện viên này. Trước khi đưa ra quyết định vào đội của vị Mentor nào, Thu Trúc bày tỏ muốn tìm một “người thầy” có thể “đâm thủng trái bóng mà em đang ở trong đó”. Để thuyết phục được cô nàng, nàng hậu Lương Thùy Linh đã “đánh thẳng” vào tâm lý của Thu Trúc, khẳng định nếu “đầu quân” về Team Lương Thùy Linh, Thu Trúc sẽ có một suất first face hoặc vedette của chương trình sắc đẹp lớn. Đây sẽ là cơ hội đưa Thu Trúc “một bước lên mây” như lời của Mentor GenZ đã chia sẻ. Và sau khi cân nhắc kỹ càng trước những lời mời gọi hấp dẫn từ hai Mentor, Thu Trúc vẫn quyết định về với Team GenZ của Lương Thùy Linh khiến Mentor H’Hen Niê vô cùng tiếc nuối.

Đến vòng thử thách nhóm ở tập 3, mỗi đội thi phải thực hiện một viral clip giới thiệu về các thành viên trong team dưới sự hướng dẫn của biên đạo múa Quang Đăng, đội của Mentor H’Hen Niê đã giành chiến thắng đầy thuyết phục. Do đó, học trò của Mentor Lương Thùy Linh vì chưa thể hiện được hết khả năng của mình nên Thu Trúc là một trong những cái tên nằm trong danh sách những thành viên bước vào phòng loại trừ đầy nguy hiểm. May mắn thay, bằng ý chí quyết tâm và những lợi thế sẵn có của mình, cô nàng đã thuyết phục được H’Hen Niê giữ lại và tiếp tục hành trình đầy cam go phía trước.

Trước khi đến với cuộc thi, Thu Trúc ghi dấu ấn trong làng thời trang Việt với những bước catwalk mạnh mẽ đầy cuốn hút cùng khả năng cảm nhạc tốt. Với lợi thế được đào tạo bài bản từ nhỏ cùng sắc vóc thiên phú, Thu Trúc từng sải bước trên khắp các sàn diễn lớn nhỏ trong nước như: Vietnam International Fashion Week, Elle Fashion Journey, v.v. Bên cạnh đó, nhờ sở hữu một sức hút khó tả cùng thần thái ngút ngàn trên sàn diễn, nàng mẫu 10x được “chọn mặt gửi vàng” làm người mẫu trình diễn trong các BST của nhiều nhà thiết kế nổi tiếng như NTK Công Trí, NTK Chung Thanh Phong, NTK Lý Quí Khánh, NTK Ivan Trần,... Ngoài ra, Thu Trúc còn là gương mặt yêu thích được nhiều nhãn hàng thời trang nổi tiếng săn đón. Thu Trúc còn là “nàng thơ” trong MV “Em không cô đơn” của Kha - nghệ sĩ trẻ theo đuổi dòng Indie. Từng tham dự một cuộc thi lớn về người mẫu nhưng do tuổi đời lẫn tuổi nghề còn quá trẻ nên cô nàng không tiến sâu ở cuộc thi này. Ghi danh tại “The Next Face Vietnam 2021” chứng tỏ Thu Trúc không chỉ muốn thử thách bản thân, bước ra khỏi vùng an toàn mà còn là đối thủ “nặng ký” mà bất kỳ ai cũng phải dè chừng tại cuộc thi.

Sức nóng của "The Next Face Vietnam 2021" đang ngày một tăng nhiệt bởi cuộc tranh tài gay cấn của 10 "chiến binh"còn lại. Là một đối thủ "đáng gờm" và được đánh giá cao ở cuộc thi năm nay, Thu Trúc sẽ ghi dấu ấn như thế nào trong những vòng thử thách tiếp theo? Bằng những lợi thế của bản thân, liệu Thu Trúc có cùng động đội của mình tạo nên chiến thắng đầu tiên cho #TeamGenZ? Trong tập tiếp theo, liệu Thu Trúc có còn trụ vững?

