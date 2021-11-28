Karik đúng là HLV ‘vùi hoa dập liễu’: Đẩy hết thí sinh nữ của mình vào vòng ‘vé vớt’ 8Bar

Một lựa chọn ghép cặp gây khó hiểu và bất ngờ nhất đến từ Karik tại vòng Đối Đầu chắc có lẽ là cặp đấu Mai Âm Nhạc và Coldzy. Thậm chí người trong cuộc là Coldzy còn cho rằng: “Mình rất bất ngờ luôn. Vốn mình không nghĩ mình sẽ được đấu với 1 thí sinh nữ ở trong team. Nhưng mà sao đó mình lại nghĩ đây là 1 trải nghiệm khá là thú vị sẽ rất là vui nếu mà hợp tác với chị ấy ở trong bài thi lần này”. Còn Mai Âm Nhạc thì thốt lên rằng: “Thôi em không thi nữa đâu! Em sợ Coldzy. Cũng hơi sợ chút bởi vì là trình Coldzy rất cao mà mình thì lại mới chơi rap thôi”.

HLV Karik lý giải thêm cho quyết định này của mình: “Bạn này có những điểm nghịch ngợm, bướng bỉnh riêng của bạn mà chưa ai khai thác về những điểm đó và mình nhìn ra được cái thế mạnh của Mai. Đó là lý do mình xếp cặp Mai với lại Coldy”. Cứ tưởng, Karik chỉ giao cho Mai Âm Nhạc 1 đối thủ mạnh lần này thôi thì nam HLV còn bonus thêm cho cô nàng 1 chủ đề không kém phần hóc búa cho vòng đấu đó là chủ đề thiên về nội tâm, những khó khăn cả hai từng trải qua để có thể đi đến con đường này. Anh mong muốn Coldzy và Mai Âm Nhạc thay mình và các bạn trẻ nói ra được cái uất ức khi nhiều bạn trẻ bây giờ cho mình cái quyền quyết định nhân phẩm con đường của người khác. Đứng trước đề tài Karik đưa ra, cả hai phải phát wow vì quá khó.

Với đề tài này, HLV Karik đã chọn type beat trước đây của Rhymastic khiến Coldzy và Mai Âm Nhạc vô cùng thích thú. Mai Âm Nhạc cho rằng: “Khi nghe cái beat của bài Băn Khoăn vang lên thì mình lại cảm thấy bớt sợ cái chủ đề đấy đi và mình tin mình sẽ khai thác được tốt”. Rất biết làm khó thí sinh, với thông điệp của bài này, Karik còn đưa ra yêu cầu là cả hai không được đóng tune và mong muốn bố cục dẫn dắt dồn dập rồi sau đó căng thẳng. Trái ngược với suy đoán của nhiều người, những thử thách do Karik đưa ra đã giúp Coldzy và Mai Âm Nhạc mang đến bản rap Ý Niệm dựa trên bài hát gốc Băn Khoăn đầy bùng nổ.

Đứng trước năng lượng bùng cháy của phần thi, MC Trấn Thành phải xuýt xoa trước sự lột xác của Mai Âm Nhạc, anh thốt lên: “Tôi không nhận ra Mai Âm Nhạc của tôi nữa!”. Mai Âm Nhạc cũng hé lộ rằng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô biểu diễn 1 ca khúc mà nó tâm trạng đến mức như thế và đây là câu chuyện của chính mình. Về phần câu em Coldzy thì vô cùng tự hào về người chị của mình sau màn trình diễn vừa rồi. HLV Karik tỏ ra vô cùng hài lòng, anh chia sẻ: “Khi mà Karik xếp cặp Mai và Coldzy thì em có chút lưỡng lự. Nếu mọi người nhìn vào sẽ cho rằng là Coldzy quá mạnh và Mai không đủ khả năng để cân bằng năng lượng. Nhưng mà điều đó hoàn toàn sai. Karik theo dõi xuyên suốt tất cả các sản phẩm của bạn thì nhận ra 1 điều là năng lượng của các bạn có nhiều cái máu chiến ở trong đó …”.

Karik chia sẻ thêm rằng bản thân cảm thấy phiền lòng khi có những người nghi ngờ năng lực của Mai Âm Nhạc. Anh mong qua phần trình diễn này muốn chứng minh Mai hoàn toàn xứng đáng và mai đang ở một level khác. GK JustaTee cũng có đồng quan điểm với Karik và còn dành lời khen cho nam HLV này khi làm mình bất ngờ với hình ảnh Mai Âm Nhạc đứng trên sân khấu. JustaTee nhận xét: “Em cho mọi người thấy năng lượng của em và lyric của em rất khác vòng 1. Khi mà nhận tin em ghép đôi với Coldzy thì bất cứ ai ở đây, không phải chỉ riêng anh đều đặt ra câu hỏi là em sẽ đứng trên sân khấu này như thế nào? Tại vì Coldzy là một con “quái vật”. Trong mắt mọi người, em là người yêu âm nhạc thôi…, nhưng mà ngày hôm nay em làm được điều đấy và Karik làm cho em làm được điều đấy”. Về phần Coldzy thì được khen ngợi là có cách thi rất chi là đàn ông khi anh chàng đã luôn hỗ trợ và nhường nguồn năng lượng cho Mai.

HLV Binz cũng có lời khen cho sự liều lĩnh của Karik khi đặt Mai vào đấu với Coldzy trong một chủ đề như vậy, anh nói: “Bài hát như vậy, em bắt đầu bằng những âm vực trầm anh có cảm tình ngay lập tức và anh cảm thấy cái nội tâm của em, truyền tải nó có trọng lượng hơn rất nhiều. Hơn nữa khi em đứng cạnh 1 chiến binh như Coldzy thật sự “8 lạng nửa cân” không thua kém tí nào hết…”. HLV Rhymastic thì cho rằng: “Điều Rhymatic cảm thấy rõ ràng nhất là sự bứt phá của Mai ở vòng này và ấn tượng bởi khả năng thích nghi của cô nàng. Coldzy thì không có gì phải nói cái fastflow em đi rất mượt mà liền mạch và không có điểm nào để mà có thể bắt lỗi được cả...”. Tiếp lời, HLV Wowy cũng dành cho cả 2 những lời khuyên đắt giá : “Sự phát triển của Mai Âm Nhạc quả là 1 điều rất ấn tượng nhưng mà cái của Coldzy cũng không thua kém khi mà có flow và chất lượng giọng như vậy…”.

Và giây phút quyết định đã đến, GK JustaTee chia sẻ rằng: “Cho dù cái kết quả hôm nay như thế nào đi chăng nữa thì những gì mà anh được chứng kiến trên sân khấu này là thứ không thể phủ nhận đối với bản thân anh và mọi người ở đây là Mai Âm Nhạc cực kì khác và có thể làm được nhiều thứ hơn nữa”, kèm theo quyết định để Coldzy đi tiếp và Mai Âm Nhạc sẽ là người bước vào vòng 8bar.

Vòng 8Bar diễn ra đầy thú vị và tràn ngập tiếng cười với sự tham gia của Killic, 2Can, Mai Âm Nhạc và Sidie, một nữ thí sinh khác được Karik xếp cặp đấu với “quái vật” Seachains và vào vòng nguy hiểm. Với chủ đề táo bạo cho Karik đưa ra là ngoại trừ MC Trấn Thành thì các thí sinh có thể chọn 1 trong 6 người từ Bộ 6 cùng những ca từ hài nhất để diss, khiến khán phòng như bùng nổ vì lần đầu tiên thí sinh thi nhưng GK và HLV phải hồi hộp.

Với 2 con beat của Giám đốc âm nhạc Touliver, mỗi beat gồm 8bar thì mỗi thí sinh có 1 phút 30 giây chuẩn bị. 2Can quyết thi trước với con beat số 2, cùng màn diss Wowy khiến ai nấy phải bật cười khoái chí. Hai thành viên nữ cũng không hề kém cạnh, Mai Âm Nhạc thử sức với con beat số 1 và chọn diss luôn GK JustaTee rằng:“Chúa tể giai điệu/ Ông Hoàng Phờ-lâu/ Cầm đầu cả một băng đảng sợ vợ” đã khiến không khí chương trình nóng hơn bao giờ hết. Luật hoa quả ứng nghiệm, cô nàng Sidie quyết tháo luôn giày và diss HLV Karik của mình trên con beat số 1. Cô nàng không chỉ oán trách nam HLV sao để mình đấu với Seachains, mà còn cho rằng nam HLV điền rồ nếu không chọn mình khiến 3 vị HLV còn lại được phen hả hê. Thí sinh cuối cùng của vòng 8bar là Killic đã thử sức với con beat số 2 và diss nhẹ từ Binz cho đến Wowy.

Mai Âm Nhạc nhận về 2 phiếu bầu từ Rhymastic và JustaTee. Còn 2Can thì nhận được phiếu bầu từ Wowy, Binz và LK. Tuy nhiên đầy bất ngờ, Karik đưa ra quyết định cuối cùng của mình rằng: “Em nghĩ cái người này là người mọi người không ngờ tới. Vì em thấy ở bạn có tố chất và có đủ cái năng lượng để làm những cái mới tiếp theo và em nghĩ khán giả cũng sẽ trông chờ vào điều đó. Và người đi tiếp với em là Sidie”. Và như vậy, Sidie sẽ đi tiếp vào vòng trong cùng team Karik, Mai Âm Nhạc – 2Can và Killic sẽ phải chia tay với chương trình.

Kết thúc tập 7, team Karik chính thức bước vào vòng Bứt Phá với Freaky, Coldzy, Xám, Seachains và Sidie. Shanhao sẽ dời nhà sang team Binz. Với màn ra quân của team HLV Rhymastic, Tập 8 Rap Việt – Mùa 2 do VieON & Vie Channel đồng sản xuất, sẽ được phát sóng lúc 20h Thứ Bảy 04/12, duy nhất trên ứng dụng VieON và kênh truyền hình Vie Channel – HTV2.

Ảnh: BTC