Nữ thí sinh Sidie tháo giày, rap diss thầy Karik và cái kết cuối cùng đầy bất ngờ

Rất giỏi làm người khác phải bất ngờ trong các quyết định táo bạo của mình, một lần nữa Karik khiến người xem phải nể phục trước những dụng ý của mình khi để bộ 3 Seachains – Sidie – Shanhao kết hợp cùng nhau tại vòng Đối Đầu. Và chủ đề lần này nam HLV đặt ra cho cả 3 cũng vô cùng thách thức đó là “Thị Phi” kèm theo yêu cầu rằng bản rap sẽ không phải bài nhạc quá căng thẳng phải theo hướng tích cực càng khiến bài thi của cả 3 lần này trở nên thú vị gấp bội.

Cách ghép đội thế này là một dụng ý lớn của Karik khi anh muốn các thành viên phải hết sức cố gắng rời vùng an toàn và bứt phá giới hạn của bản thân. Việc mang đến con beat có pha chút chất liệu latinh, với Sidie như “cá gặp nước”, trong khi Seachains có chút lo sợ vì đây là điểm yếu của mình, còn Shanhao cũng không thoát nỗi lo vì đây chưa phải là dòng nhạc anh từng chơi. Trước khi phần thi bắt đầu, HLV Karik còn tuyên bố chắc nịch rằng: “Mình rất tự tin vào 3 bạn này, 3 bạn đều rất giỏi. Mình nghĩ trong tiết mục Seachains – Shanhao - Sidie sẽ có 1 chiếc Nón Vàng được tung ra”. Với đề bài “Thị Phi”, Karik để cho 3 trò cưng hóa vai thành 3 nhân vật với nhân vật: người đầu tiên vai trách móc drama, nhân vật thứ 2 sẽ là người tìm ra cách giải quyết drama đó, còn nhân vật thứ 3 là người drama. Trước màn PR hấp dẫn từ Karik càng khiến các HLV còn lại, BGK lẫn khán giả tò mò chờ đợi vào phần thi tài của 3 bạn trẻ này.

Ngay từ những nốt đầu của ca khúc vang lên đã tạo được chú ý cho người nghe. Sự bùng nổ biến hóa trong lyric và phong cách biểu diễn, cùng màn tung hứng nhịp nhàng của 3 thí sinh đã tạo nên một sự thời thượng, bắt tai đầy lôi cuốn cho bản rap. Thậm chí, bài hát này còn khiến cho Wowy quên luôn mình đang làm gì. HLV Binz không giấu được sự thích thú, anh chia sẻ: “Karik đã chọn đúng 3 nhân tố sáng nhất cho dòng nhạc này để đặt họ vào cùng bài hát. Lại thêm 1 lời khen cho Karik, chưa bao giờ thất vọng em trong cách xếp đội hết. Riêng 3 em, thì đã làm rất xuất sắc, tụi em đã mang những thế mạnh nhất của mình lên bài hát vừa rồi”. HLV Rhymastic thì cho rằng: “Bài này Rhymastic rất là thích, tại vì tinh thần thời thượng của nó và cũng như 3 bạn trình bày nó hết sức đẹp và tuyệt vời...”. Về phần giám khảo LK, anh vô cùng ngạc nhiên trước những chú “tắc kè hoa” biến hóa tài tình đến từ team Karik: “Để mà làm được màu sắc âm nhạc này nó đòi hỏi nhiều yếu tố… Nó phải mang chút gì đó quyến rũ và điệu đà thì hôm nay cái flow đầu tiên của Shanhao thật sự ấn tượng với anh, Seachains thì dùng flow rất đặc biệt và rất khó, còn Sidie chính là nhân tố dung hòa 2 bạn nam này”.

Và sau khi cân nhắc mọi thứ, BGK đã đi đến quyết định cuối cùng rằng: “Hôm nay bọn anh sẽ nhìn nhận với 1 người thể hiện 1 cách tròn trịa và hiệu quả nhất mang được đến năng lượng tích cực và ẩn ý trong cái lyric. Bọn anh quyết định người đi tiếp sẽ là Seachains”. Giây phút vỡ òa đầy bất ngờ khi HLV Binz cằm Nón Vàng lên sân khấu và quyết định trao cho Shanhao, anh nói: “Có 1 bạn em đã trượt mất ngay từ vòng trước và chắc chắn em sẽ không để nó xảy ra lần nữa. Shanhao điều này có thể xảy ra hơi muộn nhưng đây mới là nơi em thuộc về”. Và như vậy, Seachains sẽ đi tiếp vào vòng trong cùng HLV Karik, Shanhao về với team HLV Binz , còn Sidie sẽ tham chiến tại vòng 8Bar (Trận Giải Cứu) của chương trình.

Vòng 8Bar diễn ra đầy thú vị và tràn ngập tiếng cười với sự tham gia của Killic, 2Can, Mai Âm Nhạc và Sidie. Với chủ đề táo bạo cho Karik đưa ra là ngoại trừ MC Trấn Thành thì các thí sinh có thể chọn 1 trong 6 người từ Bộ 6 cùng những ca từ hài nhất để diss, khiến khán phòng như bùng nổ vì lần đầu tiên thí sinh thi nhưng GK và HLV phải hồi hộp.

Với 2 con beat của Giám đốc âm nhạc Touliver, mỗi beat gồm 8bar thì mỗi thí sinh có 1 phút 30 giây chuẩn bị. 2Can quyết thi trước với con beat số 2, cùng màn diss Wowy khiến ai nấy phải bật cười khoái chí. Hai thành viên nữ cũng không hề kém cạnh, Mai Âm Nhạc thử sức với con beat số 1 và chọn diss luôn GK JustaTee rằng:“Chúa tể giai điệu/ Ông Hoàng Phờ-lâu/ Cầm đầu cả một băng đảng sợ vợ” đã khiến không khí chương trình nóng hơn bao giờ hết.

Luật hoa quả ứng nghiệm, cô nàng Sidie quyết tháo luôn giày và diss HLV Karik của mình trên con beat số 1. Cô nàng không chỉ oán trách nam HLV sao để mình đấu với Seachains, mà còn cho rằng nam HLV điền rồ nếu không chọn mình khiến 3 vị HLV còn lại được phen hả hê. Thí sinh cuối cùng của vòng 8bar là Killic đã thử sức với con beat số 2 và diss nhẹ từ Binz cho đến Wowy.

Mai Âm Nhạc nhận về 2 phiếu bầu từ Rhymastic và JustaTee. Còn 2Can thì nhận được phiếu bầu từ Wowy, Binz và LK. Tuy nhiên đầy bất ngờ, Karik đưa ra quyết định cuối cùng của mình rằng: “Em nghĩ cái người này là người mọi người không ngờ tới. Vì em thấy ở bạn có tố chất và có đủ cái năng lượng để làm những cái mới tiếp theo và em nghĩ khán giả cũng sẽ trông chờ vào điều đó. Và người đi tiếp với em là Sidie”. Và như vậy, Sidie sẽ đi tiếp vào vòng trong cùng team Karik, Mai Âm Nhạc – 2Can và Killic sẽ phải chia tay với chương trình.

Kết thúc tập 7, team Karik chính thức bước vào vòng Bứt Phá với Freaky, Coldzy, Xám, Seachains và Sidie. Shanhao sẽ dời nhà sang team Binz. Với màn ra quân của team HLV Rhymastic, Tập 8 "Rap Việt – Mùa 2" do VieON & Vie Channel đồng sản xuất, sẽ được phát sóng lúc 20h Thứ Bảy 04/12, duy nhất trên ứng dụng VieON và kênh truyền hình Vie Channel – HTV2.

Ảnh: BTC