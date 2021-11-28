Erik là Quán quân ‘The Heroes - Thần Tượng Đối Thần Tượng 2021’

Tin tức giải trí 28/11/2021 14:49

Sau một hành trình dài, The Heroes mùa đầu tiên đã gọi tên Quán quân là Erik. Uni5 và Mỹ Anh cũng xuất sắc với vị trí Á quân của chương trình.

Có thể nói Erik là một chiến binh duy nhất tại “The Heroes” không có đối thủ ở thời điểm hiện tại khi đều thắng liên tiếp qua các vòng. Không chỉ thể hiện khả năng đa dạng qua giọng hát mà hình ảnh của giọng ca Có tất cả nhưng thiếu anh cũng biến hóa liên tục khiến giám khảo lẫn khán giả phải trầm trồ.

Erik là Quán quân ‘The Heroes - Thần Tượng Đối Thần Tượng 2021’ - Ảnh 1

Trong trận chiến cuối cùng của đêm chung kết vừa lên sóng, Erik đã thể hiện ca khúc Máu đỏ da vàng do DTAP sáng tác. Đây là ca khúc nói về niềm tự hào của người con Việt Nam máu đỏ da vàng. Dù ở đâu, làm gì, cũng đầy tự hào hô to hai tiếng Việt Nam! Đây cũng chính là thông điệp Erik muốn gửi gắm để khép lại hành trình tại The Heroes - Thần Tượng Đối Thần Tượng 2021.

Erik là Quán quân ‘The Heroes - Thần Tượng Đối Thần Tượng 2021’ - Ảnh 2

Giám khảo Vũ Cát Tường dành sự trân trọng cho Erik và xem Erik như một người đồng nghiệp và luôn luôn giữ sự chuyên nghiệp. Nguyễn Hải Phong chia sẻ: “Hôm nay bạn đã dành tình cảm rộng lớn hơn, cho người Việt. Tôi thật sự rất vui vì thông điệp bạn lan tỏa”.

Erik là Quán quân ‘The Heroes - Thần Tượng Đối Thần Tượng 2021’ - Ảnh 3

Trái ngược với Erik, Ali Hoàng Dương đi đến chặng cuối “The Heroes” với nhiều chông gai, thử thách. Việc đối đầu với đối thủ nặng ký như Erik trong đêm chung kết xếp hạng là một sự nỗ lực không ngừng nghỉ của giọng ca Lang thang team anh.

 

Erik là Quán quân ‘The Heroes - Thần Tượng Đối Thần Tượng 2021’ - Ảnh 4

Chọn ca khúc đối đầu với Erik được mang tên Thiêu thân, Ali Hoàng Dương mang đến hình ảnh ma mị hoàn toàn khác biệt với những vòng trước đó. Giọng ca hoàn hảo, visual hoàn hảo và cảm xúc tuyệt vời là những gì Ali Hoàng Dương đã thể hiện trong tiết mục cuối cùng tại hành trình “The Heroes”.

Erik là Quán quân ‘The Heroes - Thần Tượng Đối Thần Tượng 2021’ - Ảnh 5

Khắc Hưng chia sẻ khi chứng kiến hai thành viên của team mình chiến đấu với nhau ở trận chung kết: “Anh nghĩ rằng hôm nay là tia sáng dẫn đường mới không chỉ cho Ali Hoàng Dương mà còn Erik. Tia sáng này chưa biết sẽ dẫn đi về đâu nhưng ít nhất mình vẫn lần theo tia sáng ấy”. Giám khảo Vũ Cát Tường dành lời khen cho Ali Hoàng Dương đã có chiều sâu hơn trong cảm xúc, trong âm nhạc, cái tôi nghệ sĩ được bộc lộ rõ ràng hơn, chịu show ra những tổn thương, va vấp…. và đó là điều rất cần của một người nghệ sĩ thực thụ.

Erik là Quán quân ‘The Heroes - Thần Tượng Đối Thần Tượng 2021’ - Ảnh 6Erik là Quán quân ‘The Heroes - Thần Tượng Đối Thần Tượng 2021’ - Ảnh 7

Kết quả, Erik đã chiến thắng trước Ali Hoàng Dương với số điểm hoàn toàn thuyết phục và trở thành Quán quân mùa đầu tiên của “The Heroes - Thần Tượng Đối Thần Tượng 2021”. Bên cạnh đó, Mỹ Anh và Uni5 là 2 Á quân của chương trình. 

Ảnh: BTC

 

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Từ khóa:   Erik The Heroes Quán quân The Heroes 2021

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