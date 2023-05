Erik là Quán quân ‘The Heroes - Thần Tượng Đối Thần Tượng 2021’

Có thể nói Erik là một chiến binh duy nhất tại “ The Heroes ” không có đối thủ ở thời điểm hiện tại khi đều thắng liên tiếp qua các vòng. Không chỉ thể hiện khả năng đa dạng qua giọng hát mà hình ảnh của giọng ca Có tất cả nhưng thiếu anh cũng biến hóa liên tục khiến giám khảo lẫn khán giả phải trầm trồ.

Trong trận chiến cuối cùng của đêm chung kết vừa lên sóng, Erik đã thể hiện ca khúc Máu đỏ da vàng do DTAP sáng tác. Đây là ca khúc nói về niềm tự hào của người con Việt Nam máu đỏ da vàng. Dù ở đâu, làm gì, cũng đầy tự hào hô to hai tiếng Việt Nam! Đây cũng chính là thông điệp Erik muốn gửi gắm để khép lại hành trình tại The Heroes - Thần Tượng Đối Thần Tượng 2021.