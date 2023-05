Với tiêu chí tìm kiếm người mẫu thế hệ mới trong thời đại 4.0, ngoài biết cách xây dựng hình ảnh và tạo ảnh hưởng trên mạng xã hội, thì kỹ năng catwalk cùng với tạo dáng trước ống kính là một điều cực kỳ quan trọng đối với các người mẫu. Sau thử thách kỹ năng giải phóng hình thể ở tập 3, “The Next Face Vietnam” tiếp tục đem đến những bài học và trải nghiệm quý giá dành cho các thí sinh trong tập 4 vừa được lên sóng tối 28/11 trên Facebook Fanpage của Chương trình. Đến với kỹ năng catwalk cũng như tạo dáng trên các sàn diễn thời trang chuyên nghiệp, bộ ba Mentor H’Hen Niê - TyhD Thuỳ Dương - Lương Thùy Linh chính là những người trực tiếp hướng dẫn cho các thí sinh của đội mình.

Sau phần training vô cùng hào hứng, 3 Mentors cùng 10 thí sinh xuất sắc nhất đều “mắt chữ A mồm chữ O” khi Host Nam Trung bất ngờ đứng sừng sững giữa sàn catwalk trên cao để chào mừng họ đến với “thử thách catwalk liên hoàn với tổ hợp địa hình khó”. Có thể thấy, đây là một thử thách không hề “dễ ăn” vì đến cả Mentor TyhD - người rất quen thuộc với những thử thách ‘khó nhằn’ trước đây của Vietnam’s Next Top Model cũng phải thốt lên : “Sao mà khó quá vậy? Cảm giác như thi lại mùa Allstars lần nữa”.

Có thể thấy, với thử thách lần này, Nhà sản xuất đã không ngần ngại đầu tư hàng trăm triệu đồng để thiết kế sân khấu “khủng”, được đánh giá là một trong những sàn diễn hoành tráng và hóc búa nhất trong các cuộc thi người mẫu, với thiết kế sàn catwalk trên cao và chuyển động 4 chiều, bao gồm 3 địa hình - cầu thang đi lên, sàn catwalk ngang và cầu thang đi xuống. Chưa dừng lại ở đó, sự xuất hiện của 2 Giám khảo khách mời là Siêu mẫu Vũ Thu Phương cùng Nhà thiết kế Lê Long Dũng - chủ nhân của những bộ trang phục được thiết kế vô cùng cầu kỳ, nặng ký càng khiến các Mentors và thí sinh đứng ngồi không yên. NTK Lê Long Dũng đã mang đến những bộ trang phục được thiết kế dành riêng cho các vedette, mỗi bộ đều nặng từ 20kg trở lên.

Với thử thách này, Siêu mẫu Vũ Thu Phương yêu cầu các thí sinh phải trình diễn nổi bật thần thái của một vedette “càn quét sàn diễn”, chiếm trọn spotlight, đồng thời thể hiện sự khéo léo, thông minh của mình trong việc xử lý trang phục nếu bị những thiết kế “nặng ký” kia gây khó dễ. Sau khi cân nhắc và tính toán chiến thuật cho đội của mình, Mentor Lương Thuỳ Linh lựa chọn cho team mình Bộ sưu tập (BST) “Game of Thrones - Trò chơi vương quyền”, team H'Hen Niê chốt đơn BST “Đêm đông cuối cùng” và team TyhD trình diễn BST “Trâm anh thế phiệt”.

Lần đầu tiên phải catwalk trên đôi giày cao 20-25cm, đồng thời khoác trên mình bộ trang phục lên đến vài chục kí khiến các thí sinh không khỏi loay hoay, lo lắng trước thử thách này. Đây chính là thước đo để Nhà sản xuất nhìn thấy rõ ràng hơn về tố chất người mẫu của mỗi thí sinh, khả năng xử lý tình huống trên sàn catwalk, cũng như sự quyết liệt và tinh thần chiến đấu của họ trong chương trình. Không một thí sinh nào thoát khỏi cảnh “vồ ếch” liên tục ngay giữa sàn diễn, thậm chí Shinsa Phạm, Đen Nguyễn của team mentor TyhD còn khiến các Giám khảo bao phen thót tim vì suýt ngã nhào xuống đất do quá chóng mặt. Trong khi đó, 2 thí sinh của team mentor Lương Thùy Linh là Thanh Tuyền còn không đủ sức “gánh” chiếc áo choàng trên vai khi đi catwalk, còn Thu Trúc thì “ném” hẳn đôi giày bị gãy gót xuống dưới sân khấu khiến NTK Lê Long Dũng vô cùng không hài lòng.

Chứng kiến khoảnh khắc các học trò khụy ngã nhưng vẫn nỗ lực đứng dậy hoàn thành thử thách đã khiến các Mentor phải bật khóc. Tuy nhiên, cả H’Hen Niê, TyhD, hay Lương Thùy Linh đều vô cùng cứng rắn và quyết liệt khi trực tiếp chỉ đạo, bởi họ biết chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến team thua cuộc. Thậm chí, Mentor TyhD còn ‘nạt’ thẳng Host Nam Trung khi thầy của mình đang có ý định giúp đỡ Shinsa Phạm, hay Mentor H’Hen Niê - nàng hậu quốc dân nổi tiếng hiền hòa cũng không kìm được mà lên giọng với các thí sinh vì không nghe theo hướng dẫn của mình. Lời yêu cầu “quét sạch bàn cờ này cho chị” của Mentor Lương Thùy Linh càng thêm khẳng định “máu chiến” của nàng hậu genZ, đặt rõ mục tiêu team YOLO nhất định phải giành chiến thắng trong thử thách tập này.

Sau khi đã trải qua thử thách với sàn catwalk vô cùng cam go với nhiều cung bậc cảm xúc, các team chính thức đến với vòng đánh giá và loại cùng Host Nam Trung và Giám khảo khách mời - Siêu mẫu Vũ Thu Phương. Một lần nữa, Mentor H'Hen Niê lại “mít ướt” khi chia sẻ cô vô cùng tự hào về các thành viên team mình. H'Hen Niê được nhận lời khen cho sự sáng tạo và dũng cảm khi chọn trang phục khó nhất để giúp các thí sinh bộc lộ được bản lĩnh và sự cố gắng của một người mẫu thế hệ mới. Bên cạnh đó, Mentor TyhD rất thông minh khi xây dựng kịch bản cho BST “Trâm anh thế phiệt” một đường dây rõ ràng, đó sự giằng xé trong chuyện tình tay ba giữa Bạch công tử (Thế Duy) - cô tiểu thư khuê các Shinsa Phạm với Hắc công tử Đen Nguyễn.

Tuy nhiên, ngoại trừ cô gái duy nhất của team được NTK Lê Long Dũng khen ngợi ngay sau phần trình diễn “Anh thấy em đã truyền tải thành công tinh thần của Trâm anh thế phiệt” thì 2 thành viên nam còn lại được các Giám khảo nhận xét là vẫn còn nét diễn một màu, quá đơ và không thực sự cố gắng cho “bài thi của mình”. Và với team của Mentor Lương Thuỳ Linh, “át chủ bài” H'Vi Ktla lại tiếp tục được đánh giá cao trong phần thể hiện của mình với thần thái chuẩn của một vedette, Y Hạ tuy còn khá run rẩy trong từng bước chân của mình, nhưng cũng dần bứt phá để vượt lên những nỗi sợ hãi của bản thân, còn Thu Trúc với hành động “vứt thẳng tay" đôi giày cao gót khiến cô bị các Giám khảo đồng loạt “sửa lưng”, bởi với kinh nghiệm nhiều năm trong làng mẫu, hành động của Thu Trúc là khó có thể chấp nhận được. Sau khi cân đo đong đếm một cách tỉ mỉ, Siêu mẫu Vũ Thu Phương đã quyết định tiếp tục trao chiến thắng thứ 2 cho team Mentor H’Hen Niê, đồng thời Host Nam Trung công bố 4 cái tên lọt vào vòng nguy hiểm bao gồm Thu Trúc, Y Hạ (team Mentor Lương Thùy Linh) và Thế Duy, Đen Nguyễn (team Mentor TyhD) vì những sự thể hiện chưa thực sự thuyết phục trong tập này.

Chưa dừng lại ở đó, mentor TyhD vì quá “bất lực” khi Đen Nguyễn và Thế Duy đã liên tục tìm lí do, không tập trung để áp dụng những lời chỉ dẫn của cô đưa ra dẫn đến thể hiện không tốt, nên cô đã suýt bỏ về khi buổi ghi hình còn chưa kết thúc. Thế Duy và Đen Nguyễn đã liên tục xin lỗi, năn nỉ để “mẹ TyhD” quay lại trường quay. Đặc biệt Thế Duy đã cực kì quyết tâm thuyết phục để Mentor TyhD thấy được mong muốn hoàn thiện bản thân của anh, và mong ‘mẹ TyhD’ cho mình cơ hội, nhưng TyhD cho biết cho dù H’Hen Niê loại ai cô cũng tôn trọng quyết định.

ối mặt với phần loại trừ từ Mentor H’Hen Niê, 4 thí sinh lần lượt thuyết phục nàng hậu cho thêm cơ hội để được chứng tỏ bản thân tại cuộc thi, tuy nhiên H’Hen Niê chưa nhìn thấy được sự quyết tâm chiến đấu hết mình vì đam mê như lời của Thu Trúc từng hứa rất nhiều lần trước đó, còn Đen Nguyễn thì liên tục mất tập trung và ngày càng thụt lùi so với ngày đầu casting. Chính vì thế, H’Hen Niê đã quyết định giữ lại Thế Duy - thí sinh không ngần ngại chỉ ra những điểm yếu của mình để thể hiện sự cầu tiến, tinh thần ham học hỏi, và Y Hạ - cô gái đang có nhiều sự thay đổi tích cực, rõ rệt trong tuần này, đồng thời loại đi hai thí sinh liên tục “góp mặt” trong vòng nguy hiểm Đen Nguyễn và Thu Trúc.

Như vậy, đường đua đến với ngôi vị cao nhất “The Next Face Vietnam” 2021 chỉ còn lại 8 chiến binh tiếp tục với những thử thách phía trước. Liên tục để Mentor H’Hen Niê giành chiến thắng ở cả 2 tập, Mentor TyhD và Lương Thùy Linh sẽ phải chuẩn bị những chiến thuật gì để thay đổi tình hình? Ở tập sau, chiến thắng sẽ gọi tên ai? Tất cả sẽ được hé lộ trong tập 5 của “The Next Face Vietnam” , được phát sóng trên Facebook Watch vào 20:00 Chủ nhật, ngày 05/12/2021 qua Fanpage chính thức của Chương trình “The Next Face Vietnam” https://www.facebook.com/thenextfacevietnam

