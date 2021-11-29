Lương Thùy Linh ‘quét sạch ván cờ’ tập 4 ‘The Next Face’ thế nào mà lại tiếp tục mất đi một ‘quân Hậu’?

Tin tức giải trí 29/11/2021 12:49

Trong tập mới nhất của “The Next Face Vietnam 2021” , Lương Thùy Linh tiếp tục ghi điểm bởi những kế hoạch khôn ngoan dành cho team mình trước thử thách khó nhằn của chương trình.

Trong đoạn trailer được công bố ở tập phát sóng tuần trước, Lương Thùy Linh để lại dấu ấn nhờ câu nói viral “Quét sạch ván cờ”. Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng khán giả cũng được theo dõi màn thực hiện thử thách catwalk với sàn diễn trên cao của team Lương Thùy Linh tại tập 4 “The Next Face Vietnam 2021” .

Lương Thùy Linh ‘quét sạch ván cờ’ tập 4 ‘The Next Face’ thế nào mà lại tiếp tục mất đi một ‘quân Hậu’? - Ảnh 1

Qua phần thử thách phụ, Lương Thùy Linh thể hiện sự đĩnh đạc khi truyền đạt kinh nghiệm catwalk của mình cho các thí sinh, mặc dù là mentor nhỏ tuổi nhất nhưng Lương Thùy Linh không hề thua kém đàn chị về những trải nghiệm của mình trong làng mẫu. Từ những chia sẻ của cô, khán giả có cơ hội được biết thêm về một nàng hậu đầy tiềm năng khi từng đảm nhận vị trí first face, vedette trên các sàn diễn thời trang.

Lương Thùy Linh ‘quét sạch ván cờ’ tập 4 ‘The Next Face’ thế nào mà lại tiếp tục mất đi một ‘quân Hậu’? - Ảnh 2Lương Thùy Linh ‘quét sạch ván cờ’ tập 4 ‘The Next Face’ thế nào mà lại tiếp tục mất đi một ‘quân Hậu’? - Ảnh 3

Hiểu rằng thí sinh của mình không có nhiều kinh nghiệm và cả team đều rất nhỏ tuổi, mentor Lương Thùy Linh đã chọn cách chia sẻ và đưa ra những hướng dẫn phù hợp cho từng thí sinh. Từ đó tìm ra khuyết điểm cần sửa và ưu điểm cần phát huy của từng bạn. Đây là cách mà team Lương Thùy Linh chiếm được cảm tình và dành chiến thắng ở phần thi phụ.

Lương Thùy Linh ‘quét sạch ván cờ’ tập 4 ‘The Next Face’ thế nào mà lại tiếp tục mất đi một ‘quân Hậu’? - Ảnh 4

Không những thế, Lương Thùy Linh tiếp tục chiếm ưu thế khi trở thành “Catwalk Director” trong phần thử thách catwalk với sàn runway treo lơ lửng trên cao. Cô cẩn thận nghiên cứu những chi tiết trên trang phục trong từng BST của NTK Lê Long Dũng để có thể giúp các thí sinh truyền đạt được ý nghĩa của từng bộ đồ.

Lương Thùy Linh ‘quét sạch ván cờ’ tập 4 ‘The Next Face’ thế nào mà lại tiếp tục mất đi một ‘quân Hậu’? - Ảnh 5

Được biết, mỗi trang phục trong cả 3 bộ sưu tập của NTK mang đến đều có sức nặng lên đến 45-50kg. Bên cạnh đó, phần giày cũng được thiết kế với độ cao lên đến hơn 20cm. Trước những khó khăn này, Lương Thùy Linh đã vẽ ra một kế hoạch được tính toán cực kì cẩn thận, tận dụng niềm yêu thích cờ vua của bản thân để chỉ đạo các thí sinh trình diễn BST “Trò chơi vương quyền”. Mỗi thí sinh sẽ tương ứng với một quân cờ trên bàn cờ và những quân cờ mà nàng hậu chọn lựa đó chính là Mã, Tịnh và Vua. Nàng hậu sinh năm 2000 cho biết: “Linh khá thích cờ vua vì nó có thể hiện được tài dụng người, và nó là những kỷ niệm thơ bé nữa”.

Lương Thùy Linh ‘quét sạch ván cờ’ tập 4 ‘The Next Face’ thế nào mà lại tiếp tục mất đi một ‘quân Hậu’? - Ảnh 6

Trước những sắp xếp của Lương Thùy Linh trong phần catwalk, cô đã nhận được lời khen từ siêu mẫu Vũ Thu Phương bởi sự dàn dựng thông minh của mình. Sau khi trình bày về thứ tự trình diễn dựa trên nước đi của những quân cờ vua, Lương Thùy Linh cũng chia sẻ thêm về ý tưởng trình diễn: “Dù mất đi cỗ xe tăng là một bạn nam nhưng điều quan trọng là mình chơi thế nào với những quân cờ đã được chia”.

Lương Thùy Linh ‘quét sạch ván cờ’ tập 4 ‘The Next Face’ thế nào mà lại tiếp tục mất đi một ‘quân Hậu’? - Ảnh 7

Trong tập 4 lần này, ngoại trừ những phần hướng dẫn đầy bản lĩnh và khả năng lên kế hoạch tuyệt vời, Lương Thùy Linh còn gây ấn tượng với người hâm mộ thời trang bởi những set đồ cực ấn tượng. Ở phần nhận xét và chấm điểm, Lương Thùy Linh chọn cho mình khoác vest đỏ nổi bật cùng quần vớ cut out độc đáo.

Lương Thùy Linh ‘quét sạch ván cờ’ tập 4 ‘The Next Face’ thế nào mà lại tiếp tục mất đi một ‘quân Hậu’? - Ảnh 8Lương Thùy Linh ‘quét sạch ván cờ’ tập 4 ‘The Next Face’ thế nào mà lại tiếp tục mất đi một ‘quân Hậu’? - Ảnh 9

Mặc dù không chiến thắng ở thử thách lần này, nhưng với khả năng lãnh đạo của Lương Thùy Linh, khán giả tin rằng team của cô nàng sẽ có thể bứt phá nhiều hơn trong tương lai. Cùng chờ đón những thử thách tiếp theo đến với team Lương Thùy Linh vào tuần sau ở “The Next Face Vietnam 2021” nhé!

Ảnh: BTC

Từ khóa:   Lương Thùy Linh The Next face Vietnam 2021 quét sạch ván cờ

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 3 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 5 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 6 giờ 10 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 40 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 7 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 7 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43