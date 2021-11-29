Trong đoạn trailer được công bố ở tập phát sóng tuần trước, Lương Thùy Linh để lại dấu ấn nhờ câu nói viral “Quét sạch ván cờ”. Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng khán giả cũng được theo dõi màn thực hiện thử thách catwalk với sàn diễn trên cao của team Lương Thùy Linh tại tập 4 “ The Next Face Vietnam 2021 ” .

Qua phần thử thách phụ, Lương Thùy Linh thể hiện sự đĩnh đạc khi truyền đạt kinh nghiệm catwalk của mình cho các thí sinh, mặc dù là mentor nhỏ tuổi nhất nhưng Lương Thùy Linh không hề thua kém đàn chị về những trải nghiệm của mình trong làng mẫu. Từ những chia sẻ của cô, khán giả có cơ hội được biết thêm về một nàng hậu đầy tiềm năng khi từng đảm nhận vị trí first face, vedette trên các sàn diễn thời trang .

Hiểu rằng thí sinh của mình không có nhiều kinh nghiệm và cả team đều rất nhỏ tuổi, mentor Lương Thùy Linh đã chọn cách chia sẻ và đưa ra những hướng dẫn phù hợp cho từng thí sinh. Từ đó tìm ra khuyết điểm cần sửa và ưu điểm cần phát huy của từng bạn. Đây là cách mà team Lương Thùy Linh chiếm được cảm tình và dành chiến thắng ở phần thi phụ.

Không những thế, Lương Thùy Linh tiếp tục chiếm ưu thế khi trở thành “Catwalk Director” trong phần thử thách catwalk với sàn runway treo lơ lửng trên cao. Cô cẩn thận nghiên cứu những chi tiết trên trang phục trong từng BST của NTK Lê Long Dũng để có thể giúp các thí sinh truyền đạt được ý nghĩa của từng bộ đồ.

Được biết, mỗi trang phục trong cả 3 bộ sưu tập của NTK mang đến đều có sức nặng lên đến 45-50kg. Bên cạnh đó, phần giày cũng được thiết kế với độ cao lên đến hơn 20cm. Trước những khó khăn này, Lương Thùy Linh đã vẽ ra một kế hoạch được tính toán cực kì cẩn thận, tận dụng niềm yêu thích cờ vua của bản thân để chỉ đạo các thí sinh trình diễn BST “Trò chơi vương quyền”. Mỗi thí sinh sẽ tương ứng với một quân cờ trên bàn cờ và những quân cờ mà nàng hậu chọn lựa đó chính là Mã, Tịnh và Vua. Nàng hậu sinh năm 2000 cho biết: “Linh khá thích cờ vua vì nó có thể hiện được tài dụng người, và nó là những kỷ niệm thơ bé nữa”.

Trước những sắp xếp của Lương Thùy Linh trong phần catwalk, cô đã nhận được lời khen từ siêu mẫu Vũ Thu Phương bởi sự dàn dựng thông minh của mình. Sau khi trình bày về thứ tự trình diễn dựa trên nước đi của những quân cờ vua, Lương Thùy Linh cũng chia sẻ thêm về ý tưởng trình diễn: “Dù mất đi cỗ xe tăng là một bạn nam nhưng điều quan trọng là mình chơi thế nào với những quân cờ đã được chia”.

Trong tập 4 lần này, ngoại trừ những phần hướng dẫn đầy bản lĩnh và khả năng lên kế hoạch tuyệt vời, Lương Thùy Linh còn gây ấn tượng với người hâm mộ thời trang bởi những set đồ cực ấn tượng. Ở phần nhận xét và chấm điểm, Lương Thùy Linh chọn cho mình khoác vest đỏ nổi bật cùng quần vớ cut out độc đáo.

Mặc dù không chiến thắng ở thử thách lần này, nhưng với khả năng lãnh đạo của Lương Thùy Linh, khán giả tin rằng team của cô nàng sẽ có thể bứt phá nhiều hơn trong tương lai. Cùng chờ đón những thử thách tiếp theo đến với team Lương Thùy Linh vào tuần sau ở “The Next Face Vietnam 2021” nhé!

Ảnh: BTC