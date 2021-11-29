Đạo diễn Kathy Uyên muốn được bình đẳng là đạo diễn thay vì ‘nữ đạo diễn’

“ VINAWOMAN – Bản lĩnh Việt Nam ” là Digital series đầu tiên nằm trong dự án Woman Talk Vietnam do Unimedia phát động trên fanpage Woman Talk Vietnam. Đây là một dự án dài hơi với nhiều hoạt động hướng về phụ nữ nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ bằng những diễn đàn, đối thoại, phần hùng biện hấp dẫn từ những hình mẫu phụ nữ đến từ nhiều thế hệ. Trong đó, Digital series “VINAWOMAN – Bản lĩnh Việt Nam” sẽ là chuỗi mở đầu với những cuộc đối thoại hấp dẫn giữa những người phụ nữ bản lĩnh, tự tin và truyền cảm hứng trong các lĩnh vực cuộc sống.

“ Nữ quyền – Trao Quyền” sẽ là một cuộc bàn luận hấp dẫn, thể hiện được nhiều luận điểm tiến bộ trong tư duy, suy nghĩ, cách phản ứng tích cực về các thực trang xoay quanh câu chuyện nữ quyền. Và ba khách mời nắm giữ câu chuyện “bàn tròn” sôi nổi của tập 9 không chỉ là những người đẹp nổi tiếng của Showbiz mà họ còn là những phụ nữ bản lĩnh, độc lập và thành công trong lĩnh vực mà họ đam mê. Diễn viên/đạo diễn Kathy Uyên ; siêu mẫu, doanh nhân Vũ Thu Phương và Hoa hậu, doanh nhân Ngọc Diễm.

Trải qua hơn 8 tập phát sóng với những chủ đề ý nghĩa, độc đáo, digital series “ VINAWOMAN – Bản lĩnh Việt Nam ” gây ấn tượng với khán giả bởi dàn khách mời cực “xịn”, thông điệp ý nghĩa, nội dung chỉn chu, sâu sắc và truyền cảm hứng tích cực. Mỗi tập đều mang đến những câu chuyện thú vị, thể hiện cái nhìn, quan điểm thẳng thắn của những người phụ nữ bản lĩnh, có sức ảnh hưởng và tiếng nói, truyền cảm hứng về phong cách sống hiện đại, mạnh mẽ.

Mang đến những câu chuyện từ chính câu chuyện cá nhân, khách mời của chúng ta đã thẳng thắng chia sẻ, đánh giá, bày tỏ quan điểm mạnh mẽ về nữ quyền của người phụ nữ Việt Nam hiện đại và với những giá trị, chinh phục thành công trong xã hội. Họ được trao quyền để có thể tự tin làm chủ cuộc sống cũng như khẳng định được vai trò độc lập của người phụ nữ trong thời đại công nghệ 4.0. Tập 9 cũng là tập phát sóng cuối cùng, khép lại hành trình nhiều thú vị và ý nghĩa của digital series “VINAWOMAN – Bản lĩnh Việt Nam”.

Trong khi xã hội đang dần cởi mở hơn về “trọng nam khinh nữ” nhưng ở đâu đó, vẫn có nhiều trường hợp như vậy xảy ra và ngay cả bản thân Vũ Thu Phương cũng từng là “nạn nhân”. Cô chia sẻ gia đình có 4 cô công chúa, nhưng nhiều người gặp thường hỏi có sinh thêm con trai không, tư tưởng “trọng nam khinh nữ” vẫn còn sâu sắc. Siêu mẫu Vũ Thu Phương cũng tự nhận bản thân “đã theo nữ quyền từ bé”. Cô đã trải qua một quảng thời gian dài đấu tranh để có được quyền bình đẳng và tiếng nói riêng trong gia đình của mình.

Kathy Uyên đồng cảm với Vũ Thu Phương và đưa ra quan điểm về việc bình đẳng trong các cảnh “nóng” phim Việt. Kathy Uyên và Vũ Thu Phương cũng gợi lại những kí ức “kinh hoàng” khi bị quấy rối trong lúc casting phim. Vũ Thu Phương chia sẻ từng bị một nhà sản xuất quấy rối vào năm 2008. Cô thẳng thắn bày tỏ dù là nam hay nữ, người lớn hay trẻ con, khi muốn đạt được một vai diễn nào đó thì cần dùng thực lực và diễn xuất: “Đó không phải là luật phụ nữ và đừng mất đi sự tôn trọng với họ”.

Hoa hậu Ngọc Diễm đồng ý và chỉ trích đó là một “tư duy sai lầm”. Kathy cũng từng gặp tình huống tương tự trong một lần gặp một nhà sản xuất. Đừng bao giờ đồng ý với những lời đề nghị đó vì nó sẽ vô tình làm xấu đi hình ảnh của nữ giới. Tiếp lời, Vũ Thu Phương cho rằng “Nữ quyền” thể hiện bằng những lời nói, bằng những hành động cụ thể để chứng minh bản thân, chứ không phải phải là chống lại đàn ông.

Nữ quyền không phải là chống lại đàn ông, đôi khi “trao quyền” cho những người đàn ông lại thể hiện được sức mạnh của nữ quyền. Các khách mời đều đồng ý không nên dùng từ “đấu tranh” cho nữ quyền để làm cho nó tiêu cực mà nên thay thế bằng “truyền cảm hứng”. “Nữ quyền” là tạo điều kiện cho họ làm những gì họ thích, họ muốn làm. Phụ nữ nên thuyết phục đàn ông và thể hiện sức mạnh của nữ quyền bằng tình yêu thương và sự thấu hiểu. “Nữ quyền làm can đảm nói lên những điều mình giỏi và không giỏi”.

Nhiều bạn trẻ tại Việt Nam đang hiểu sai về quan điểm nữ quyền và từ đó, tạo nên nhiều hiểu lầm không đáng có. Vũ Thu Phương cảm thấy một số người đang hướng về yếu tố vị kỷ. Họ cho rằng phụ nữ không cần dựa dẫm vào đàn ông, không cần phải lập gia đình, không cần phải sinh con. Nữ quyền là không lập gia đình để dành nhiều thời gian cho sự nghiệp. Là người vừa truyền thống vừa hiện đại, cô lựa chọn gìn giữ những vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ “đức hi sinh, sự chịu thương chịu khó, chăm chồng, thương con, và để bảo vệ gia đình hạnh phúc”.

Với tư tưởng của một người mẹ đơn thân, Hoa hậu Ngọc Diễm ủng hộ sự ý kiến của Vũ Thu Phương “Khi lựa chọn nữ quyền thì phải lựa chọn làm chủ hạnh phúc và cuộc đời của mình và nếu bạn hạnh phúc, giàu năng lượng thì mới đem được phần tốt đẹp đó trong cuộc sống lứa đôi, trong cuộc sống hôn nhân”. Các khách mời mong muốn giới trẻ Việt Nam đừng lạm dụng nữ quyền để đưa ra quan điểm sai lệch và khiến nhiều người hiểu sai về nó.

Với chủ đề “Nữ quyền – Trao quyền”, các VINAWOMAN bản lĩnh đã mang đến nhiều quan điểm cùng những câu chuyện hấp dẫn. Tập cuối Digital series “VINAWOMAN – Bản lĩnh Việt Nam” phát sóng lúc 20h thứ Bảy ngày 27/11/2021 trên fanpage Woman Talk Vietnam và kênh YouTube UNI NETWORK, phát lại vào 12h trưa Chủ nhật ngày 28/11/2021 trên ứng dụng VieOn.

Ảnh: BTC