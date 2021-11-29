Thúy Ngân không ngại chấn thương, Lan Ngọc ao ước được một lần xé Trương Thế Vinh

Sức mạnh và sự nhanh nhẹn của “Hoa Săn Mồi” Thúy Ngân được đánh giá không thua kém bất cứ các Cast nam nào. Bởi vậy nhiều lần khán giả bắt gặp cảnh cô nàng bị “xáp lá cà” và mếu máo: “Các anh không coi em là con gái”.

Kể lại những "chiến tích" này, Thúy Ngân rất vui và coi đó là trải nghiệm thú vị. Mặc dù chấn thương ê ẩm khắp mình mẩy, thậm chí chụp hình ‘sống ảo’ vẫn còn lộ những vết bầm dập sau khi ghi hình nhưng chưa bao giờ Thúy Ngân e ngại. Hoa Săn Mồi tâm sự thi thoảng cô mè nheo nhõng nhẽo cho vui thôi, thật ra trong cuộc chơi tất cả đều bình đẳng. Với sự mạnh mẽ và dám chơi dám chịu của mình, Thúy Ngân đã ghi điểm trong mắt khán giả sau 10 tập phát sóng vừa qua.

Ngược lại, Lan Ngọc mùa này lại được mệnh danh là “nữ hoàng phòng giam”. Cô nàng phụng phịu không hiểu vì sao bảng tên của mình luôn là mục tiêu đầu tiên mọi người nhắm tới. Mơ ước của Lan Ngọc là được một lần thẳng tay xé Voi Biển – người mạnh nhất trong chương trình. “Khi Ngọc xé được anh Vinh thì những người khác sẽ sợ Ngọc và tránh xa Ngọc” – ‘Nàng Nớt’ khẳng định.

Lan Ngọc cũng nhân cơ hội này chia sẻ về mối lương duyên ‘vợ chồng Non Nớt’ với Karik bắt nguồn từ việc cả hai cùng diện áo dài trắng trong chuyến đi Hàn Quốc. Mặc dù chỉ là đùa giỡn, “quăng miếng” nhưng đây là một trải nghiệm hết sức ngọt ngào và đáng nhớ dành cho cả hai.

Về phía Karik, anh chàng nổi tiếng với câu nói: “Đã nhạt lại còn điếc” dành cho Bé Bỉnh. Tuy vậy, sự thật là Karik rất tâm đắc với ‘khiếu hài hước’ của Liên Bỉnh Phát. Chàng rapper cũng dành nhiều lời khen cho “cây đa cây đề giải trí” vì cách chơi và sự nhiệt tình với mọi người của anh. Đáng tiếc là trong tập này, do bận lịch trình riêng nên Karik không thể có mặt hội họp cùng đại gia đình “Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy”.

Ở một diễn biến khác, đôi bạn thân Ngô Kiến Huy – Jun Phạm cũng khẳng định mùa này cả hai đã trở nên vừa hữu dụng vừa mưu trí. Không ai có thể ngờ Jun Phạm là người đứng sau của nhiều mánh khóe, chiêu trò. Bên cạnh đó, Ngô Kiến Huy sở hữu siêu năng lực ‘lây vận xui’ cho cả đội cũng khiến mọi người phải dè chừng.

Trong tập tiếp theo, “Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy” sẽ tiếp tục chuyến hành trình tại Phú Quốc với nhiều thử thách mới đầy kịch tính cùng những vị khách mời bất ngờ thú vị. Đón xem chương trình được phát sóng vào lúc 20g30 Chủ Nhật hàng tuần trên kênh HTV7, YouTube Dong Tay Promotion và ứng dụng VieON.

Ảnh: BTC