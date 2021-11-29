Thúy Ngân không ngại chấn thương, Lan Ngọc ao ước được một lần xé Trương Thế Vinh

Tin tức giải trí 29/11/2021 13:06

Là “tấm chiếu mới” trong chương trình tuy nhiên ngay từ tập đầu tiên, Thúy Ngân đã hết mình lăn xả với mọi nhiệm vụ, thử thách. Ngược lại, Lan Ngọc mùa này lại được mệnh danh là “nữ hoàng phòng giam”.

Sức mạnh và sự nhanh nhẹn của “Hoa Săn Mồi” Thúy Ngân được đánh giá không thua kém bất cứ các Cast nam nào. Bởi vậy nhiều lần khán giả bắt gặp cảnh cô nàng bị “xáp lá cà” và mếu máo: “Các anh không coi em là con gái”.  

Thúy Ngân không ngại chấn thương, Lan Ngọc ao ước được một lần xé Trương Thế Vinh - Ảnh 1

Kể lại những "chiến tích" này, Thúy Ngân rất vui và coi đó là trải nghiệm thú vị. Mặc dù chấn thương ê ẩm khắp mình mẩy, thậm chí chụp hình ‘sống ảo’ vẫn còn lộ những vết bầm dập sau khi ghi hình nhưng chưa bao giờ Thúy Ngân e ngại. Hoa Săn Mồi tâm sự thi thoảng cô mè nheo nhõng nhẽo cho vui thôi, thật ra trong cuộc chơi tất cả đều bình đẳng. Với sự mạnh mẽ và dám chơi dám chịu của mình, Thúy Ngân đã ghi điểm trong mắt khán giả sau 10 tập phát sóng vừa qua.  

Thúy Ngân không ngại chấn thương, Lan Ngọc ao ước được một lần xé Trương Thế Vinh - Ảnh 2Thúy Ngân không ngại chấn thương, Lan Ngọc ao ước được một lần xé Trương Thế Vinh - Ảnh 3

Ngược lại, Lan Ngọc mùa này lại được mệnh danh là “nữ hoàng phòng giam”. Cô nàng phụng phịu không hiểu vì sao bảng tên của mình luôn là mục tiêu đầu tiên mọi người nhắm tới. Mơ ước của Lan Ngọc là được một lần thẳng tay xé Voi Biển – người mạnh nhất trong chương trình. “Khi Ngọc xé được anh Vinh thì những người khác sẽ sợ Ngọc và tránh xa Ngọc” – ‘Nàng Nớt’ khẳng định.  

Thúy Ngân không ngại chấn thương, Lan Ngọc ao ước được một lần xé Trương Thế Vinh - Ảnh 4Thúy Ngân không ngại chấn thương, Lan Ngọc ao ước được một lần xé Trương Thế Vinh - Ảnh 5

Lan Ngọc cũng nhân cơ hội này chia sẻ về mối lương duyên ‘vợ chồng Non Nớt’ với Karik bắt nguồn từ việc cả hai cùng diện áo dài trắng trong chuyến đi Hàn Quốc. Mặc dù chỉ là đùa giỡn, “quăng miếng” nhưng đây là một trải nghiệm hết sức ngọt ngào và đáng nhớ dành cho cả hai.  

Về phía Karik, anh chàng nổi tiếng với câu nói: “Đã nhạt lại còn điếc” dành cho Bé Bỉnh. Tuy vậy, sự thật là Karik rất tâm đắc với ‘khiếu hài hước’ của Liên Bỉnh Phát. Chàng rapper cũng dành nhiều lời khen cho “cây đa cây đề giải trí” vì cách chơi và sự nhiệt tình với mọi người của anh. Đáng tiếc là trong tập này, do bận lịch trình riêng nên Karik không thể có mặt hội họp cùng đại gia đình “Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy”.  

Thúy Ngân không ngại chấn thương, Lan Ngọc ao ước được một lần xé Trương Thế Vinh - Ảnh 6Thúy Ngân không ngại chấn thương, Lan Ngọc ao ước được một lần xé Trương Thế Vinh - Ảnh 7

Ở một diễn biến khác, đôi bạn thân Ngô Kiến Huy – Jun Phạm cũng khẳng định mùa này cả hai đã trở nên vừa hữu dụng vừa mưu trí. Không ai có thể ngờ Jun Phạm là người đứng sau của nhiều mánh khóe, chiêu trò. Bên cạnh đó, Ngô Kiến Huy sở hữu siêu năng lực ‘lây vận xui’ cho cả đội cũng khiến mọi người phải dè chừng. 

Trong tập tiếp theo, “Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy” sẽ tiếp tục chuyến hành trình tại Phú Quốc với nhiều thử thách mới đầy kịch tính cùng những vị khách mời bất ngờ thú vị. Đón xem chương trình được phát sóng vào lúc 20g30 Chủ Nhật hàng tuần trên kênh HTV7, YouTube Dong Tay Promotion và ứng dụng VieON. 

Ảnh: BTC

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Những câu chuyện chưa từng kể, những chia sẻ bộc bạch chân thành của dàn Cast “Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy” sau 2/3 chặng đường đã giúp khán giả hiểu hơn về hậu trường đằng sau màn ảnh.

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Từ khóa:   Thúy Ngân Lan Ngọc Running Man Việt mùa 2

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