Ngô Kiến Huy bị tố ‘đi cửa sau’ để đưa bài hát vào chương trình quảng bá

Tin tức giải trí 29/11/2021 14:54

Xuất sắc vượt qua 6 bậc câu hỏi của chương trình, Quốc Khánh chính thức trở thành khách mời thứ hai chinh phục được giải thưởng cao nhất của "5 Giây Thành Triệu Phú".

Tiếp nối phần thi tuần trước, Quốc Khánh bước vào các thử thách ở các bậc tiếp theo. Ở câu hỏi, “Nhân vật Pikachu trong thế giới Pokémon tích trữ nguồn điện bằng cái đuôi”, nam diễn viên nhanh chóng đưa ra đáp án sai. Trong khi Jun Phạm đưa ra lời tư vấn hết sức logic và cho rằng đuôi chính là bộ phận tích điện, Đại Nghĩa cũng tỏ ra đồng tình “Cái đuôi đó em, khi bình thường sẽ cắm vào ổ điện giống như mình sạc pin vậy đó”.

Ngô Kiến Huy bị tố ‘đi cửa sau’ để đưa bài hát vào chương trình quảng bá - Ảnh 1Ngô Kiến Huy bị tố ‘đi cửa sau’ để đưa bài hát vào chương trình quảng bá - Ảnh 2

Phát ngôn của Đại Nghĩa khiến Quốc Khánh đứng hình hoang mang, còn Khả Như không ngần ngại tuyên bố “Em mà có con em không cho nó chơi với anh đâu”. Tiếp đó, một câu hỏi khiến ban tư vấn đồng loạt phản đối “Trong MV Truyền Thái Y có cảnh Ngô Kiến Huy giả gái”. Đại Nghĩa vạch trần “Cái này là Huy phải tốn một số tiền đáng kể để đưa câu này vào”, Jun phạm tiếp lời “Không tin được luôn á Huy” khiến Thỏ Đen cạn lời trước sự lầy lội của người bạn, người anh mình. 

Ngô Kiến Huy bị tố ‘đi cửa sau’ để đưa bài hát vào chương trình quảng bá - Ảnh 3

Càng về cuối, độ khó của các câu hỏi càng tăng dần khiến Quốc Khánh không ít lần ôm tim hồi hộp. Để giải tỏa căng thẳng, anh chàng quyết định thể hện bài rap “tủ” gửi tặng ban tư vấn cũng như khán giả chương trình. Được biết, Quốc Khánh có mối quan hệ rất thân thiết với Quang Trung, cả hai thường xuyên thể hiện “tình cảm” thông qua các clip dí dỏm trên mạng xã hội. Với bản rap thể hiện tại 5 Giây Thành Triệu Phú, Quốc Khánh tiếp tục khẳng định “người yêu tin đồn tên Quang Trung” khiến cả trường quay được phen cười như được mùa. 

Ngô Kiến Huy bị tố ‘đi cửa sau’ để đưa bài hát vào chương trình quảng bá - Ảnh 4

Vượt qua 5 bậc câu hỏi, sau một hồi đắn đo, Quốc Khánh quyết định tiến đến bậc cuối cùng “Nhân vật hoạt hình nổi tiếng Sóc Scrat trong loạt phim Kỷ Băng Hà (Ice Age) không có câu thoại nào trong phim?”. Lựa chọn đáp án đúng, Quốc Khánh thật thà chia sẻ “Cái này là ông bà kêu gọi chứ em không biết rồi”. Thế nhưng, lựa chọn này này đã đem lại một kết quả vô cùng tuyệt vời, giúp anh chàng chinh phục được giải thưởng 100 triệu của chương trình. Không giấu nổi xúc động, Quốc Khánh gửi lời cảm ơn đến các thầy cô, những người đã giúp đỡ mình trong quãng đời học sinh cũng như suốt khoảng thời gian vào nghề “Em cũng không thực sự quá tài năng, em cảm ơn những người lúc nào cũng ở bên cạnh giúp đỡ em, chiến thắng này giúp em có niềm tin nhiều hơn vào cuộc sống”.  

Ngô Kiến Huy bị tố ‘đi cửa sau’ để đưa bài hát vào chương trình quảng bá - Ảnh 5

Như vậy, Quốc Khánh là người chơi thứ 2 mở ra cánh cửa triệu phú của chương trình. Mời quý vị cùng đón xem các tập tiếp theo với những diễn biến vô cùng bất ngờ, thú vị của 5 Giây Thành Triệu Phú. 

5 Giây Thành Triệu Phú” tập 12 phát sóng vào lúc 21h Thứ 7 Ngày 4/12 trên kênh HTV7.  

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   Ngô Kiến Huy 5 giây thành triệu phú Truyền thái y

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