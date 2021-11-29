Đưa hết thành viên vào vòng nguy hiểm, Ali Hoàng Dương có cách lý giải 'bất ngờ'

Tin tức giải trí 29/11/2021 15:07

Ở tuần này, đội bóng giao hữu ở tập 6 quay trở lại “phục thù”, liệu các học trò của HLV Minh Phương có giữ được phong độ?

Tập 11 chương trình truyền hình thực tế Cầu thủ nhí 2021phát sóng vào lúc 15h10 thứ bảy ngày 27/11 trên kênh VTV3. Với sự góp mặt của 3 đội trưởng: ST Sơn Thạch, Ali Hoàng Dương và Mâu Thủy, cùng MC Sam và HLV trưởng Minh Phương.

Ở tuần này, đội “Cầu thủ nhí” có cuộc “chạm trán” nảy lửa cùng đội tuyển “Phú Nhuận” do HLV Vũ Trường Chinh dẫn dắt. Trước khi đến với trận đấu giao hữu, 11 cầu thủ nhí cùng 3 đội trưởng phải vượt qua thử thách của trò chơi “Bách phát bách trúng”.

Đưa hết thành viên vào vòng nguy hiểm, Ali Hoàng Dương có cách lý giải 'bất ngờ' - Ảnh 1

Với chiến thắng tuyệt đối ở trò chơi khởi động, đội trưởng Mâu Thủy được lựa chọn 3 thành viên là Tấn Nam, Khánh Nam và Phú Quý vào đội hình tiêu biểu. Riêng đội trưởng Ali Hoàng Dương và ST Sơn Thạch có lựa chọn là Hạo Khang và Văn Tiến. Bảo Lâm và Thiên Quý là hai cái tên cuối cùng do HLV trưởng Minh Phương lựa chọn để hoàn thành top 7 cầu thủ nhí tiêu biểu cho trận bóng ở tuần này.

Ở những giây đầu tiên của trận đấu, đội “Cầu thủ nhí” liên tục tấn công vào hàng phòng ngự của đội bạn. Cả hai đội kiểm soát bóng rất tốt khi gần hết 2/3 thời gian của hiệp 1 mà khung thành của đối phương vẫn chưa rung lên. Chỉ còn vài giây cuối cùng của hiệp 1, cầu thủ nhí Tấn Nam với cú sút xa “thần tốc” đã mở ra tỷ số 1-0 đầu tiên cho đội “Cầu thủ nhí”.

Đưa hết thành viên vào vòng nguy hiểm, Ali Hoàng Dương có cách lý giải 'bất ngờ' - Ảnh 2

Đến với hiệp 2 đầy căng thẳng, đội bóng “Phú Nhuận” đã khiến thủ thành Văn Tiến phải “ngậm ngùi” nhặt bóng trong khung thành, giúp đội bạn cân bằng tỷ số 1 đều. Ngay sau đó, Văn Tiến một lần nữa phải nhặt bóng trong khung thành, nâng tỷ số lên 2-1 nghiêng về đội “Phú Nhuận”. Vì muốn gỡ hòa tỷ số ở hiệp 1, cầu thủ nhí Xuân Chương phản công “kịch liệt” vượt qua hàng phòng ngự của đội bạn và giúp cân bằng tỷ số 2-2.

Chỉ còn vài giây trước kết thúc trận đấu, cả hai đội chơi cũng đã khá thấm mệt trước những pha tấn công mạnh mẽ của đối thủ. Lai một lần nữa, cầu thủ nhí Văn Tiến đã rơi những giọt nước mắt tiếc nuối khi bắt hỏng quả bóng trước cú sút của đội bạn. Lúc này, tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, điều này cũng đồng nghĩa đội “Phú Nhuận” đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số chung cuộc là 3-2.

Đưa hết thành viên vào vòng nguy hiểm, Ali Hoàng Dương có cách lý giải 'bất ngờ' - Ảnh 3

Ngoài những pha bóng thót tim thì phần hồi hộp và được mong chờ nhất ở tập tuần này chính là top 10 cầu thủ nhí xuất sắc nhất chương trình sẽ được lộ diện. Lúc này, cả ba đội trưởng rất căng thẳng khi phải lựa chọn một thí sinh của đội mình vào vòng nguy hiểm. Đội trưởng ST Sơn Thạch có lựa chọn là bạn Văn Tiến, đội trưởng Mâu Thủy vô cùng đắn đo khi lựa chọn Khánh Nam. Riêng đội trưởng Ali Hoàng Dương rất “gan dạ” khi đưa cả 3 bạn Xuân Chương, Hạo Khang và Nhật Tân vào vòng nguy hiểm. Nam ca sĩ chia sẻ: “Với sự cân tài, cân sức ở đội của Ali thì không bạn nào có lý do phải vào vòng loại hết. Vì Ali muốn có được sự công tâm nhất cho top 10 “Cầu thủ nhí 2021” nên đã đưa cả 3 bạn ra vị trí này để HLV Minh Phương có thể lựa chọn ra top 10 cầu thủ nhí xứng đáng nhất”.

Đưa hết thành viên vào vòng nguy hiểm, Ali Hoàng Dương có cách lý giải 'bất ngờ' - Ảnh 4

Ngay sau đó, HLV trưởng Minh Phương đã cho bạn Hạo Khang và Khánh Nam một cơ hội để trở về vị trí an toàn. Đắn đo cho 2 vị trí cuối cùng của top 10, vị HLV có chia sẻ: “Thầy mong sự lựa chọn của thầy là đúng đắn. Thầy cũng hi vọng 3 vị đội trưởng cũng như tất cả các con cho dù có phải ra về thì chúng ta vẫn mãi là một đội”. Cuối cùng, vị HLV này đã cho Nhật Tân và Xuân Chương an toàn về với đội trưởng của mình. Lúc này, những giọt nước mắt của cầu thủ nhí Văn Tiến cũng đã nói thay lời tạm biệt các bạn trong đội. Riêng đội trưởng ST Sơn Thạch cho biết sẽ tài trợ học phí đến năm 18 tuổi cho bạn Văn Tiến khiến mọi người vô cùng xúc động về nghĩa cử cao đẹp này.

Đưa hết thành viên vào vòng nguy hiểm, Ali Hoàng Dương có cách lý giải 'bất ngờ' - Ảnh 5

Trải qua 11 tập phát sóng, cuối cùng top 10 cầu thủ nhí cũng đã chính thức lộ diện. Cùng điểm lại 10 gương mặt xuất sắc nhất của Cầu thủ nhí 2021: Xuân Chương, Hạo Khang và Nhật Tân (Đội Cam); Khánh Nam, Tấn Nam, Phú Quý và Minh Phú (Đội Xanh dương); Thiên Quý, Bảo Lâm và Duy Tiến (Đội Xanh lá).

Đón xem chương trình truyền hình thực tếCầu thủ nhí 2021phát sóng vào lúc 15h10 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3. Chương trình do Công ty Truyền thông Bee phối hợp với Đài truyền Việt Nam thực hiện.

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   Ali Hoàng Dương Cầu thủ nhí ST Sơn Thạch

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