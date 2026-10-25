Chạm mặt vợ cũ sau 3 năm ly hôn, câu hỏi bất ngờ của cô ấy khiến tôi gục ngã khóc nức nở

Tâm sự gia đình 25/10/2026 01:10

Vợ anh biết hết chuyện nợ nần của anh, cũng biết tính anh một khi đã quyết chuyện gì thì không ai lay chuyển được. Anh cứ nghĩ thà một mình chịu đựng, để vợ tự do thì biết đâu chừng cô ấy sẽ kiếm được tấm chồng giàu có hơn.

Người ta nói nhiều về phản bội, về ngoại tình. Nhưng cũng có người từng nói, hai người là vợ chồng kiếp này là vì kiếp trước đã từng có duyên phận đặc biệt. Trong tình có nghĩa, trong nghĩa có tình.

Anh Nghĩa (37 tuổi) chia sẻ, anh chưa bao giờ quên được người vợ cũ của mình.

 

Anh kể hai vợ chồng anh biết nhau từ thời cấp 3, ra trường thì yêu nhau rồi đi đến hôn nhân. Vợ anh từ nhỏ đã xinh xắn được nhiều người theo đuổi, nhưng cuối cùng chị lại chọn anh – một người chưa có gì trong tay. Đến khi ly hôn vợ thì anh cũng chỉ là một kẻ trắng tay lại còn vướng nợ nần bạc tỷ.

Lúc mới lấy vợ, anh tập tành làm kinh doanh, sau đó trời thương mà kiếm được kha khá, cho vợ con cuộc sống sung túc hơn trước. Nhưng đến cột móc kỷ niệm vợ chồng lấy nhau được 10 năm thì anh bị đổ nợ, nhưng lại không nỡ để vợ con biết. Anh suy nghĩ suốt mấy đêm rồi quyết định viết đơn ly hôn. Anh nói với vợ giờ mình muốn tìm một người phụ nữ giàu có để giúp anh trả nợ. Anh còn đưa cho vợ xem ảnh của người phụ nữ đó. Số tiền nợ lên tới mấy tỷ, nếu không có cô ấy giúp thì anh không thoát nổi. Anh xin vợ ly hôn để giúp mình.

Vợ anh im lặng 3 ngày rồi lý đơn ly hôn, đưa con ra khỏi nhà. Sau đó, anh cũng không còn liên lạc gì với cô ấy.

Chạm mặt vợ cũ sau 3 năm ly hôn, câu hỏi bất ngờ của cô ấy khiến tôi gục ngã khóc nức nở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

3 năm sau khi ly hôn, anh tình cờ gặp lại vợ cũ trong đám cưới của một người bạn chung. Vợ anh ngày càng đẹp hơn. Anh vẫn im lặng không biết mở lời sao thì cô ấy đã tìm đến ngồi gần. Cô ấy chỉ nói một câu mà khiến anh bưng mặt khóc nức nở. Cô ấy nói: “Anh định để mẹ con em chờ đến bao lâu nữa?”.

Vợ anh biết hết chuyện nợ nần của anh, cũng biết tính anh một khi đã quyết chuyện gì thì không ai lay chuyển được. Anh cứ nghĩ thà một mình chịu đựng, để vợ tự do thì biết đâu chừng cô ấy sẽ kiếm được tấm chồng giàu có hơn.

Suốt 3 năm xa vợ con, anh nhớ thương không ngớt, nhiều lần tìm đến trước cửa nhà lén nhìn mẹ con cô ấy. 10 năm là vợ chồng, vợ anh có bao giờ được sướng thân đâu, vậy mà cô ấy chưa từng oán trách anh. Anh làm sao cam lòng để người vợ như thế chịu cảnh nợ nần cùng mình. Anh lại không ngờ vợ biết hết, chấp nhận ly hôn để theo ý chồng. Cô ấy cố gắng sống bình tĩnh suốt 3 năm qua để đợi ngày chồng đến đón về.

Thời gian qua, anh đã cố gắng làm lại để trả nợ, ngày đêm ngủ không ngon chỉ mong ngày có thể trả hết rồi đi đón vợ con về. Vì nợ vẫn còn nên anh định đợi thêm một thời gian nữa mới dám đi gặp vợ. Nhưng anh không ngờ vợ đưa một cuốn sổ tiết kiệm nhét vào tay anh. Đó là số tiền cô ấy đã dành dụm suốt 3 năm qua. Chị còn nói sẽ về nhà đợi anh sang rước mẹ con chị về.

Anh nói đó là ngày hạnh phúc nhất trong suốt 3 năm khổ cực này của mình. Anh còn nói chắc chắn sẽ đến đón chị, cuộc đời anh còn may mắn lắm vì có một người vợ tào khang như chị.

Đến giờ thì cuộc sống của gia đình anh Nghĩa đã sum vầy yên ấm. Nợ nần không còn, anh cùng vợ làm lại từ đầu. Đúng là có tình nghĩa vợ chồng thì năm tháng cũng chỉ là con số, khó khăn cũng chỉ là nhất thời.

Vợ giận ôm con về ngoại, tôi kệ vì nghĩ "vợ xấu ai thèm lấy", tháng sau nhận cuộc gọi mà ngã ngửa

Vợ giận ôm con về ngoại, tôi kệ vì nghĩ "vợ xấu ai thèm lấy", tháng sau nhận cuộc gọi mà ngã ngửa

Đã về chung một nhà thì vợ chồng cãi nhau là chuyện thường. Vậy mà chỉ vì một trận cãi vã lớn mà vợ tôi ôm con về nhà ngoại, cô ấy còn nói muốn ly thân với chồng. Sau đó, vợ cũng không thèm gọi hỏi thăm tôi

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi vô tình phát hiện góc khuất của người chồng hoàn hảo qua tin nhắn mua hàng

Nỗi lòng người vợ khi vô tình phát hiện góc khuất của người chồng hoàn hảo qua tin nhắn mua hàng

Ngoại tình 42 phút trước
Khoe que thử 2 vạch được chồng tặng ngay sổ tiết kiệm 7 tỷ, tôi gục ngã khi đọc nội dung tờ giấy đính kèm

Khoe que thử 2 vạch được chồng tặng ngay sổ tiết kiệm 7 tỷ, tôi gục ngã khi đọc nội dung tờ giấy đính kèm

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Bị mẹ chồng ép giao vàng cưới, con dâu ngoan ngoãn đồng ý nhưng đưa ra một yêu cầu làm bà rụng rời

Bị mẹ chồng ép giao vàng cưới, con dâu ngoan ngoãn đồng ý nhưng đưa ra một yêu cầu làm bà rụng rời

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Thấy người chồng bủn xỉn đột ngột vác cả đàn gấu bông về cho con gái, người vợ sởn tóc móc gáy khi biết lý do

Thấy người chồng bủn xỉn đột ngột vác cả đàn gấu bông về cho con gái, người vợ sởn tóc móc gáy khi biết lý do

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Nghe con gái kể nhà cô giáo có bạn y hệt mình, mẹ bàng hoàng bóc trần sự thật cay đắng đằng sau

Nghe con gái kể nhà cô giáo có bạn y hệt mình, mẹ bàng hoàng bóc trần sự thật cay đắng đằng sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Vô tình bắt gặp anh rể đưa nhân tình đi sinh, em vợ không vạch trần ngay mà chọn cách xử lý cao tay

Vô tình bắt gặp anh rể đưa nhân tình đi sinh, em vợ không vạch trần ngay mà chọn cách xử lý cao tay

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Kỳ lạ khoản tiền 7 triệu đều đặn gửi về suốt 4 tháng chồng qua đời, bí mật lộ diện khiến tôi căm phẫn tột cùng

Kỳ lạ khoản tiền 7 triệu đều đặn gửi về suốt 4 tháng chồng qua đời, bí mật lộ diện khiến tôi căm phẫn tột cùng

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Lo sốt vó khi thấy bác sĩ khám thai cho mình là tình cũ, tôi ngã ngửa trước câu nói làm chồng hớn hở

Lo sốt vó khi thấy bác sĩ khám thai cho mình là tình cũ, tôi ngã ngửa trước câu nói làm chồng hớn hở

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Thấy phòng bố chồng bốc mùi lạ, tôi xông vào thì bàng hoàng bóc trần bí mật động trời của em dâu

Thấy phòng bố chồng bốc mùi lạ, tôi xông vào thì bàng hoàng bóc trần bí mật động trời của em dâu

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Mới ly hôn 4 tháng vợ cũ đã lấy chồng, tôi chạm mặt sự thật cay đắng ngay tại tiệc cưới

Mới ly hôn 4 tháng vợ cũ đã lấy chồng, tôi chạm mặt sự thật cay đắng ngay tại tiệc cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 25/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 25/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2026: Giảm liên tiếp, vàng nhẫn xuống dưới ngưỡng 140 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2026: Giảm liên tiếp, vàng nhẫn xuống dưới ngưỡng 140 triệu đồng

Lưu Gia Linh tiết lộ bị Lương Triều Vỹ mắng vì thử sức với trò chơi nguy hiểm

Lưu Gia Linh tiết lộ bị Lương Triều Vỹ mắng vì thử sức với trò chơi nguy hiểm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khoe que thử 2 vạch được chồng tặng ngay sổ tiết kiệm 7 tỷ, tôi gục ngã khi đọc nội dung tờ giấy đính kèm

Khoe que thử 2 vạch được chồng tặng ngay sổ tiết kiệm 7 tỷ, tôi gục ngã khi đọc nội dung tờ giấy đính kèm

Thấy người chồng bủn xỉn đột ngột vác cả đàn gấu bông về cho con gái, người vợ sởn tóc móc gáy khi biết lý do

Thấy người chồng bủn xỉn đột ngột vác cả đàn gấu bông về cho con gái, người vợ sởn tóc móc gáy khi biết lý do

Nghe con gái kể nhà cô giáo có bạn y hệt mình, mẹ bàng hoàng bóc trần sự thật cay đắng đằng sau

Nghe con gái kể nhà cô giáo có bạn y hệt mình, mẹ bàng hoàng bóc trần sự thật cay đắng đằng sau

Kỳ lạ khoản tiền 7 triệu đều đặn gửi về suốt 4 tháng chồng qua đời, bí mật lộ diện khiến tôi căm phẫn tột cùng

Kỳ lạ khoản tiền 7 triệu đều đặn gửi về suốt 4 tháng chồng qua đời, bí mật lộ diện khiến tôi căm phẫn tột cùng

Thấy phòng bố chồng bốc mùi lạ, tôi xông vào thì bàng hoàng bóc trần bí mật động trời của em dâu

Thấy phòng bố chồng bốc mùi lạ, tôi xông vào thì bàng hoàng bóc trần bí mật động trời của em dâu

Mới ly hôn 4 tháng vợ cũ đã lấy chồng, tôi chạm mặt sự thật cay đắng ngay tại tiệc cưới

Mới ly hôn 4 tháng vợ cũ đã lấy chồng, tôi chạm mặt sự thật cay đắng ngay tại tiệc cưới