Siêu mẫu Hà Anh đã nhận về rất nhiều chỉ trích khi có bài viết nói lên quan điểm của mình về vụ việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành. Mới đây, cô đã chính thức lên tiếng giãi bày câu chuyện.

Liên quan đến bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong đang gây phẫn nộ những ngày qua, siêu mẫu Hà Anh bất ngờ nhận về vô vàn chỉ trích khi chia sẻ quan điểm cá nhân của mình về vụ việc. Bên cạnh đó, một bộ phận khán giả lẫn đồng nghiệp còn cho rằng cô đang lợi dụng câu chuyện này để quảng cáo cho nhãn hàng. Siêu mẫu Hà Anh - Ảnh: Internet Sau những tranh cãi trên mạng xã hội, sáng nay, Hà Anh đã đăng tải bài viết xin lỗi, đính chính và gỡ bài viết liên quan đến mẹ bé V.A. mà cô đã đăng tải trước đó. Nữ siêu mẫu cho biết sau khi đọc được hành trình tìm gặp con gái của người mẹ, cô đã cảm thấy có lỗi vì đã hoài nghi. Đồng thời, siêu mẫu cũng cho biết sẽ sẵn sàng giúp đỡ nếu như mẹ cháu bé cần.

Mới đây, trên mạng xã hội, nữ siêu mẫu tiếp tục có bài viết khá dài đề cập đến sự việc. Theo đó, Hà Anh cho biết bài đăng đầu tiên được chia sẻ khi cô chưa cập nhật tất cả các thông tin về vụ việc, nên có cái nhìn và quan điểm chưa tròn trịa. Bên cạnh đó, sự phẫn nộ lẫn thương cảm đã khiến cô có những lời nói "sắc nhọn", vô tình gây hiểu nhầm về việc Hà Anh "chỉ trích" mẹ cháu bé. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận góp ý từ mọi người, nữ siêu mẫu chủ động xin lỗi và sẵn sàng giúp đỡ gia đình nạn nhân. Bài viết mới đây của sêu mẫu Hà Anh - Ảnh: Chụp màn hình "Sau khi chia sẻ status, có rất nhiều ý kiến đồng chiều và trái chiều, Hà Anh lắng nghe cả hai phía và trong 24 giờ sau đó, khi được đọc chính mắt những chia sẻ chính thống về hành trình bị chia cắt của hai mẹ con, Hà Anh đã chủ động viết bài để nhận lỗi về mình đối với mẹ bé V.A. vì đã có những bức xúc và hiểu sai về chị.

Tuy nhiên Hà Anh tin chắc rằng điều chị và gia đình cần bây giờ là những nguồn động viên tích cực, giúp sức về truyền thông đúng nghĩa, để dành lại công lý cho V.A., cũng là để chị có thể sống khoẻ mạnh an yên để chăm sóc bé thứ hai của mình. Cũng chính vì vậy Hà Anh có chia sẻ này để thể hiện thành ý với chị và gia đình, sẽ chung tay với gia đình nếu gia đình cần tới" - Trích bài viết của Hà Anh. Hà Anh lên tiếng xin lỗi và khẳng định không hề có ý định lợi dụng câu chuyện để quảng bá cho nhãn hàng hay cá nhân mình - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, Hà Anh cũng khẳng định khẳng định không hề có ý định lợi dụng câu chuyện để quảng bá cho nhãn hàng hay cá nhân mình. "Chưa bao giờ Hà Anh cần sử dụng những hành động nhân đạo để quảng bá cho bất kỳ thương hiệu nào hay cá nhân mình. Hà Anh tin rằng bất kỳ ai theo dõi sự nghiệp của Hà Anh đều hiểu điều này" - nữ siêu mẫu chia sẻ. Hiện, sự việc đang được công chúng quan tâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-anh-chinh-thuc-len-tieng-chuyen-chi-trich-me-be-gai-bi-bao-hanh-khang-dinh-chua-bao-gio-can-su-dung-nhung-hanh-dong-nhan-dao-de-quang-ba-444274.html