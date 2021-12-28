Bà xã Trấn Thành bức xúc vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: 'Nếu cảm thấy bản thân ích kỷ thì làm ơn đừng đẻ và giành nuôi con'

Hậu trường 28/12/2021 15:00

Liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành ở TP.HCM, mới đây, ca sĩ Hari Won đã có bài viết bày tỏ quan điểm về sự việc.

Gần đây, vụ việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành bởi "dì ghẻ". Theo đó, đối tượng đã thừa nhận có hành vi bạo hành bé gái 8 tuổi tên V.A.. Trên người nạn nhân có rất nhiều dấu vết thâm tím trên cơ thể. Sau đó, cháu bé được xác định tử vong trước khi nhập viện cấp cứu. Theo Zingnews, 28/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án trên.

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Bé gái 8 tuổi với nhiều vết bầm trên người - Ảnh: Internet

Được biết, bố ruột của vé V.A dù biết chuyện con gái có nhiều vết bầm trên cơ thể nhưng ông vẫn đồng ý với hành động này và không lên tiếng bảo vệ con.

Cũng liên quan đến sự việc, mới đâh, nữ ca sĩ Hari Won đã có bài viết bày tỏ sự bức xúc của mình. Theo đó, cô thẳng thắn chỉ trích người cha vì đã không thể chăm sóc tốt cho con gái. Đồng thời, bà xã Trấn Thành cũng bà tự đặt câu hỏi suốt 8 năm qua "con bé có hưởng được cuộc sống hay địa ngục"..

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Bài viết của Hari Won - Ảnh: Chụp màn hình

"Nếu cảm thấy bản thân ích kỷ thì làm ơn đừng đẻ và giành nuôi con. Giành vì sự háo thắng, giành vì sĩ diện. Vậy mà làm cho con chết vì bị đánh. 8 năm đó con bé hưởng được cuộc sống hay địa ngục. 8 năm đó con bé có hưởng dc cuộc sống hay địa ngục..." - Bài biết của bà xã truyền thình.

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng cũng thể hiện sự đồng tình cùng Hari Won và lên án về cách hành xử của người bố khi thấy con bị đánh, cho rằng đây việc làm này không khác nào là "vũ phu gián tiếp".

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Từ khóa:   Hari Won - Trấn Thành bé gái bị bạo hành TP.HCM

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