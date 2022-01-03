Mới đây, siêu mẫu Hà Anh đã nhận về loạt chỉ trích sau khi đưa ra quan điểm về mẹ ruột của bé gái 8 tuổi bị bạo hành mà người gay gắt nhất có lẽ là MC Phương Mai.

Liên quan đến sự việc siêu mẫu Hà Anh bày tỏ quan điểm về vụ việc của bé gái 8 tuổi bị bạo hành, một drama khác đang dần nổ ra khi nữ siêu mẫu vào trang cá nhân của MC Phương Mai để lại bình luận sau khi người mẫu này ám chỉ ai đó "máu lạnh". MC Phương Mai và siêu mẫu Hà Anh - Ảnh: Internet Hà Anh để lại bình luận dưới bài đăng của Phương Mai - Ảnh: Chụp màn hình Mới đây, sau khi nhận về nhiều chỉ trích, Hà Anh đã lên tiếng khẳng định không hối hậu khi đưa ra quan điểm trên trang cá nhân nhưng chỉ "hơi tiếc" vì đã viết trong lúc đang bức xúc.

"Nói thực mình chẳng có điều gì phải hối hận, chỉ hơi tiếc là đúng như bạn nói, nếu để cảm xúc mình lắng hơn nữa để bình tĩnh chứ không viết khi giận dữ bức xúc thì sẽ chỉn chu hơn. Nhưng rút cuộc, mình cũng là một con người mà phải không? Và tội ác này quá lớn, không lên tiếng thì không thể, lên tiếng không thể tránh nổi cảm xúc giận dữ" - Bình luận của Hà Anh. Hà Anh khẳng định bản thân không hối hận về quan điểm liên quan tới vụ bé gái 8 tuổi nghi bị bạo hành đến tử vong - Ảnh: Chụp màn hình Sau đó, Phương Mai liền lập tức đáp trả rằng đàn chị không nên giải thích với cô bởi bản thân đã "trong nghề này đủ lâu để hiểu rõ về các phương thức quảng cáo". Cụ thể, Phương Mai nói: "Em nghĩ là chị không nên gửi em những lý lẽ này làm gì, vì em đã làm trong nghề này đủ lâu để hiểu rõ về các phương thức quảng cáo. Cách chị giải thích về hình ảnh sản phẩm "mờ, không rõ", chị chỉ nên nói với người ngoài nghề. Chứ chúng ta đều hiểu đó là ảnh quảng cáo gián tiếp, trong đó chỉ thể hiện đưa hình dáng cùng màu sắc đặc trưng của sản phẩm mà, đúng không chị?".

Bình luận đáp trả của Phương Mai - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó, Phương Mai còn cho rằng comment của Hà Anh chỉ nhằm mục đích "chữa cháy" và cô hoàn toàn không tán thành việc nữ siêu mẫu "tấn công" mẹ bé gái khi người này đang chịu quá nhiều tổn thương. "Comment giải thích này của chị có tính chữa cháy, đối phó, vì nội dung thực sự chị viết là đây cơ mà. Cái em không tán thành ở sự việc này là chị cố tình tấn công người đang bị tổn thương, một người mẹ bị cướp con, một người mẹ còn đang phải 'tiêu hóa' tin con mình bị tra tấn đến chết - chỉ để thỏa mãn nhu cầu thể hiện cá nhân của chị. Ở đây, chúng ta không cần tranh luận liệu cách nhìn vấn đề của chị là sai hay đúng - mà là ác hay không ác? Một người doanh nhân thành đạt nói với em thế này: 'Một việc làm, ngay cả khi ta cho rằng mình đúng nhưng nếu nó gây tổn thương cho người khác thì tức là nó sai'. Đôi lời gửi chị" - trích bình luận của Phương Mai" - trích bình luận của Phương Mai. Bài viết mới nhất của Hà Anh trên trang cá nhân. Cô gửi lời xin lỗi đến mẹ cháu bé và cho biết: 'Nếu chị cần bất kể sự giúp đỡ nào đừng ngại liên lạc với tôi' - Ảnh: Chụp màn hình Thông tin cập nhật, mới đây nhất, Hà Anh cũng đã đăng tải bài viết xin lỗi, đính chính và gỡ bài viết liên quan đến mẹ bé V.A mà cô đã đăng tải trước đó. Nữ siêu mẫu cho biết sau khi đọc được hành trình tìm gặp con gái của người mẹ, cô đã cảm thấy có lỗi vì đã hoài nghi. Đồng thời, siêu mẫu cũng cho biết sẽ sẵn sàng giúp đỡ nếu như mẹ cháu bé cần.

Hà Anh chính thức lên tiếng chuyện 'chỉ trích' mẹ bé gái bị bạo hành, khẳng định: 'Chưa bao giờ cần sử dụng những hành động nhân đạo để quảng bá' Siêu mẫu Hà Anh đã nhận về rất nhiều chỉ trích khi có bài viết nói lên quan điểm của mình về vụ việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành. Mới đây, cô đã chính thức lên tiếng giãi bày câu chuyện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-anh-vua-giai-thich-vu-be-gai-8-tuoi-bi-bao-hanh-dan-em-dap-tra-thang-khong-tranh-luan-chuyen-chi-dung-hay-sai-ma-la-ac-hay-khong-ac-444212.html