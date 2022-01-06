Gia thế Hà Anh thế nào mà dám lên tiếng trách mẹ ruột bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành tử vong?

Hậu trường 06/01/2022 09:06

Hà Anh sở hữu gia thế khá bề thế nên cô tự tin thể hiện quan điểm cá nhân đôi khi gây choáng.

Vài ngay qua, siêu mẫu Hà Anh bất ngờ bị chỉ trích khi đăng dòng trạng thái dài lên án thậm tệ mẹ ruột bé gái 8 tuổi bị "mẹ kế" bạo hành đến mức tử vong. Không chỉ thế, siêu mẫu Phương Mai còn gọi Hà Anh là kẻ "giả tạo và máu lạnh". Ồn ào này khiến hình ảnh Hà Anh đi xuống trong lòng công chúng. Bên cạnh đó, khá nhiều người tò tò mò về thân thế của Hà Anh khủng cỡ nào lại thường xuyên có những phát ngôn ngông cuồng đến thế.

Hà Anh là một chân dài đình đám hoạt động lâu năm ở làng giải trí trong nước với nhiều vai trò như: Người mẫu, MC, ca sĩ... Không chỉ nổi tiếng, cô còn gây chú ý khi được giáo dục và lớn lên ở một gia đình có truyền thống nghệ thuật và gia giáo.

Gia thế Hà Anh thế nào mà dám lên tiếng trách mẹ ruột bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành tử vong? - Ảnh 1

Ông nội Hà Anh chính là nhà văn Vũ Tú Nam, bố là họa sĩ - nhà thiết kế phim truyện Vũ Huy còn mẹ cô là nhà báo, dịch giả nổi tiếng một thời Nguyễn Võ Lệ Hà. Mẹ ruột Hà Anh từng thi đỗ vào trường đại học Y với số điểm cao. Nhưng sau đó bà quyết định sang Hungary du học. Khi về nước, bà Lệ Hà đảm nhận vai trò kỹ sự kinh tế nhiều năm ở Viện Quy họach Hà Nội. Song song với công việc đó, bà còn dịch truyện, dịch thơ từ nhiều tác phẩm nổi tiếng ở Hungary.

Gia thế Hà Anh thế nào mà dám lên tiếng trách mẹ ruột bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành tử vong? - Ảnh 2
Gia thế Hà Anh thế nào mà dám lên tiếng trách mẹ ruột bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành tử vong? - Ảnh 3

Bà Lệ Hà lấy bút danh là Hà Huy Anh, Hà Anh Huy và là dịch giả của hàng loạt cuốn sách nổi tiếng. Vào năm 1984, bà chuyển sang công tác cho một tờ báo nổi tiếng dành riêng cho phụ nữ. Rất ít người biết rằng, mẹ của siêu mẫu 8x chính là "chị Thanh Tâm" thế hệ đầu - nhân vật nổi tiếng với những bài viết giải đáp thắc mắc, tư vấn tâm lý tình cảm. Khi về hưu, bà Lệ Hà dành nhiều thời gian để quây quần bên con cháu và làm những việc mình yêu thích.

Sinh trưởng trong gia đình gia thế và học thức như thế nên Hà Anh khá tự tin về kiến thức và trình độ học vấn của mình. Cô thường xuyên có những phát ngôn phân tích những vấn đề trong xã hội khiến ai nấy khá choáng.

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