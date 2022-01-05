Onionn rời khỏi công ty của Sơn Tùng M-TP, netizen nhắc khéo Kay Trần 'chạy ngay đi'

Sau khi producer Onionn đưa ra thông báo sẽ chính thức rời xa công ty của Sơn Tùng M-TP sau 3 năm gắn bó, netizen đã có nhiều phản ứng hết sức thú vị.

Mới đây, nam producer trực thuộc M-TP Entertainment Onionn - người đã từng hợp tác với Sơn Tùng M-TP trong các tác phẩm như Chạy Ngay Đi, Hãy Trao Cho Anh, Muộn Rồi Mà Sao Còn, Có Chắc Yêu Là Đây... đã đưa ra thông báo chính thức trên trang cá nhân của mình rằng anh sẽ rời khỏi công ty sau 3 năm gắn bó.

Onionn đã xuất hiện thường xuyên bên Sơn Tùng từ những ngày chưa ký hợp đồng với M-TP Entertainment

Trước đây, dù chưa ký hợp đồng độc quyền với M-TP Entertainment, Onionn đã nhiều lần xuất hiện cùng Sơn Tùng M-TP tại các sân khấu lớn nhỏ và cùng nhau trình diễn. Cũng chính vì vậy mà sự ra đi của nam producer này đã khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội lại xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh sự việc lần này. Cụ thể, có rất nhiều người gửi lời chúc đến Onionn và hy vọng nam producer có thể thành công trên con đường sự nghiệp phía trước của mình.

Tuy là một producer tài năng nhưng Onionn lại không có nhiều sản phẩm đa dạng trong 3 năm đầu quân cho M-TP Entertainment

Bên cạnh đó cũng có không ít những người cho rằng vì là talent độc quyền của công ty, Onionn không có được sự tự do trong sáng tạo, chỉ có thể hợp tác với duy nhất Sơn Tùng M-TP. Ngoài ra, tần suất hoạt động trong thời gian qua của Onionn tương đối ít nên việc anh rời khỏi công ty là điều có thể đoán trước.

Thậm chí, netizen còn "đi xa" hơn khi nhắc đến Kay Trần, cho rằng nam ca sĩ nên thừa cơ hội lần này hãy "chạy ngay đi". Bởi sau thời gian dài gia nhập M-TP Entertainment, anh cũng chỉ có cho mình duy nhất một MV nhưng lại gây ra khá nhiều tranh cãi bởi bài hát không quá bắt tai và phong cách được nhận xét là như sự pha trộn của Sơn Tùng M-TP và Jack vậy.

Phong cách của Kay Trần trong MV đầu tiên khi về dưới trướng của M-TP Entertaiment gây tranh cãi dữ dội

Ảnh: FBNV

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/onionn-roi-khoi-cong-ty-cua-son-tung-m-tp-netizen-nhac-kheo-kay-tran-chay-ngay-di-444630.html