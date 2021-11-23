Thiều Bảo Trâm từng nói về dự định kết hôn ở tuổi 33 giữa tin đồn Sơn Tùng sắp lấy vợ

Hậu trường 23/11/2021 15:21

Câu trả lời của Thiều Bảo Trâm cách đây không lâu được cư dân mạng "đào lại" giữa tâm bão tin đồn Sơn Tùng sắp lấy vợ, lộ nhiều "hint" đặc biệt với Hải Tú.

Những ngày vừa qua, mạng xã hội lan truyền tin đồn Sơn Tùng chuẩn bị kết hôn. Người bị réo tên nhiều nhất trong ồn ào này là Hải Tú khi để lộ nhiều chi tiết đặc biệt.

Hôm qua (22/11), cư dân mạng còn soi ra chi tiết Sơn Tùng và "gà cưng" Hải Tú đeo nhẫn đôi ở ngón áp áp. Thiết kế chiếc nhẫn giống y hệt bộ trang sức trước đó nam ca sĩ đăng tải cùng dòng chú thích ẩn ý: "Let's get started..." (Tạm dịch: Bắt đầu nào").

Thiều Bảo Trâm từng nói về dự định kết hôn ở tuổi 33 giữa tin đồn Sơn Tùng sắp lấy vợ - Ảnh 1
Sơn Tùng - Hải Tú bị soi đeo nhẫn đôi. 
 
Thiều Bảo Trâm từng nói về dự định kết hôn ở tuổi 33 giữa tin đồn Sơn Tùng sắp lấy vợ - Ảnh 2
Sơn Tùng - Hải Tú bị nghi ngờ sắp kết hôn. 

 

Giữa "tâm bão", phát ngôn cưới vợ của giọng ca quê Thái Bình cũng bị dân mạng "đào xới" lại. "Tôi ước rằng sau 30 tuổi, mình sẽ có một mái ấm thật sự, bên người mình yêu, với những đứa con, và phụng dưỡng bố mẹ".

Về phía Thiều Bảo Trâm - tình tin đồn 8 năm của Sơn Tùng không có động thái nào. Tuy nhiên, mới đây, cư dân mạng "đào lại" bài viết cũ khi nữ ca sĩ chia sẻ về dự định kết hôn. Loạt câu hỏi này được Thiều Bảo Trâm trả lời fan vào ngày 25/8 vừa qua.

Thiều Bảo Trâm từng nói về dự định kết hôn ở tuổi 33 giữa tin đồn Sơn Tùng sắp lấy vợ - Ảnh 3
Thiều Bảo Trâm.

 

Với câu hỏi "Chị dự định bao nhiêu tuổi lấy chồng?", Thiều Bảo Trâm đã đánh dấu vào ô "Yes" để tỏ sự hào hứng và còn cho biết sẽ lên xe hoa vào năm 33 tuổi nhưng câu chốt mới gây bất ngờ: "Chị tính 33 tuổi cưới chồng! Còn chồng chị không biết anh ấy nghĩ sao về năm 2027 cùng nhau sánh bước với chị. Với chồng chị ở đâu để chị tính đã".

Khi được hỏi nghĩ sao về mối quan hệ mập mờ, nữ ca sĩ 9X tích vào ô No đồng thời cho biết bản thân không thích một mối quan hệ mập mờ. "Chị không thích mập mờ, chị không chấp nhận tình cảm mập mờ đâu. Nếu như thích nhau ngại ngại chưa nói thì ok nhưng mập mờ là một mối quan hệ không tên, mông lung và vô định, không nói ra được suy nghĩ của mình, hững hờ, lúc có lúc không, làm mình khó hiểu, phân vân.... chị thấy giống như không dành tình cảm đủ nhiều và không chân thành thì sẽ như vậy. Còn với chị thì 1 là tình yêu bùng cháy, 2 là cô đơn cho khỏe em ạ", Thiều Bảo Trâm cho biết.

Thiều Bảo Trâm từng nói về dự định kết hôn ở tuổi 33 giữa tin đồn Sơn Tùng sắp lấy vợ - Ảnh 4
Nữ ca sĩ dự định cưới năm 33 tuổi. 
Thiều Bảo Trâm từng nói về dự định kết hôn ở tuổi 33 giữa tin đồn Sơn Tùng sắp lấy vợ - Ảnh 5
Trâm Thiều tiết lộ gu bạn trai.

 

Ở câu hỏi nói về gu người yêu, tình cũ Sơn Tùng cho hay: "Trưởng thành, kín đáo. Mang lại cảm giác an toàn, ấm áp che chở bảo vệ cho mình ấy. Có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, hay học hỏi ở họ nữa. Một người đàn ông thông minh là một điều vô cùng hấp dẫn và thu hút. Khi mình có những vấn đề trong cuộc sống mình có thể lắng nghe lời khuyên từ họ, học hỏi được những kiến thức từ họ... Hay nhìn cách họ sống và đối xử với mọi người xung quanh mình có thể học hỏi và trở nên tốt hơn".

 

Thiều Bảo Trâm lộ diện, khoe bó hoa hồng trắng giữa tin đồn Sơn Tùng rục rịch cưới vợ

Thiều Bảo Trâm lộ diện, khoe bó hoa hồng trắng giữa tin đồn Sơn Tùng rục rịch cưới vợ

Hậu ồn ào nhóm bạn thân xin lỗi vì scandal "trà xanh", Thiều Bảo Trâm cuối cùng cũng lộ diện nhưng khoe món quà đặc biệt từ người bí ẩn.

Xem thêm
Từ khóa:   thiều bảo trâm sơn tùng sơn tùng hải tú sơn tùng lấy vợ

TIN MỚI NHẤT

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 1 giờ 4 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 2 giờ 4 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 4 giờ 4 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 7 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 7 giờ 34 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?