Thiều Bảo Trâm từng nói về dự định kết hôn ở tuổi 33 giữa tin đồn Sơn Tùng sắp lấy vợ

Những ngày vừa qua, mạng xã hội lan truyền tin đồn Sơn Tùng chuẩn bị kết hôn. Người bị réo tên nhiều nhất trong ồn ào này là Hải Tú khi để lộ nhiều chi tiết đặc biệt.

Giữa "tâm bão", phát ngôn cưới vợ của giọng ca quê Thái Bình cũng bị dân mạng "đào xới" lại. "Tôi ước rằng sau 30 tuổi, mình sẽ có một mái ấm thật sự, bên người mình yêu, với những đứa con, và phụng dưỡng bố mẹ".

Về phía Thiều Bảo Trâm - tình tin đồn 8 năm của Sơn Tùng không có động thái nào. Tuy nhiên, mới đây, cư dân mạng "đào lại" bài viết cũ khi nữ ca sĩ chia sẻ về dự định kết hôn. Loạt câu hỏi này được Thiều Bảo Trâm trả lời fan vào ngày 25/8 vừa qua.

Thiều Bảo Trâm.

Với câu hỏi "Chị dự định bao nhiêu tuổi lấy chồng?", Thiều Bảo Trâm đã đánh dấu vào ô "Yes" để tỏ sự hào hứng và còn cho biết sẽ lên xe hoa vào năm 33 tuổi nhưng câu chốt mới gây bất ngờ: "Chị tính 33 tuổi cưới chồng! Còn chồng chị không biết anh ấy nghĩ sao về năm 2027 cùng nhau sánh bước với chị. Với chồng chị ở đâu để chị tính đã".

Khi được hỏi nghĩ sao về mối quan hệ mập mờ, nữ ca sĩ 9X tích vào ô No đồng thời cho biết bản thân không thích một mối quan hệ mập mờ. "Chị không thích mập mờ, chị không chấp nhận tình cảm mập mờ đâu. Nếu như thích nhau ngại ngại chưa nói thì ok nhưng mập mờ là một mối quan hệ không tên, mông lung và vô định, không nói ra được suy nghĩ của mình, hững hờ, lúc có lúc không, làm mình khó hiểu, phân vân.... chị thấy giống như không dành tình cảm đủ nhiều và không chân thành thì sẽ như vậy. Còn với chị thì 1 là tình yêu bùng cháy, 2 là cô đơn cho khỏe em ạ", Thiều Bảo Trâm cho biết.

Nữ ca sĩ dự định cưới năm 33 tuổi.

Trâm Thiều tiết lộ gu bạn trai.

Ở câu hỏi nói về gu người yêu, tình cũ Sơn Tùng cho hay: "Trưởng thành, kín đáo. Mang lại cảm giác an toàn, ấm áp che chở bảo vệ cho mình ấy. Có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, hay học hỏi ở họ nữa. Một người đàn ông thông minh là một điều vô cùng hấp dẫn và thu hút. Khi mình có những vấn đề trong cuộc sống mình có thể lắng nghe lời khuyên từ họ, học hỏi được những kiến thức từ họ... Hay nhìn cách họ sống và đối xử với mọi người xung quanh mình có thể học hỏi và trở nên tốt hơn".