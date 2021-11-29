Sốc: Thiều Bảo Trâm bật dậy bỏ về khi nhạc Sơn Tùng vừa vang lên, thái độ hiện rõ trên gương mặt mới gây chú ý?

Thiều Bảo Trâm có phản ứng gây chú ý ngay khi tiếng nhạc của Sơn Tùng vang lên những nốt đầu tiên.

Những ngày gần đây, drama "trà xanh" lại bất ngờ bùng lại mạnh mẽ khi Hải Tú tái xuất trở lại trên mạng xã hội và còn được góp mặt trên chính các tài khoản cá nhân của "sếp Tùng". Hơn ai hết, hiện các động thái của Thiều Bảo Trâm sau khi phía Sơn Tùng đã rục rịch khiến cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm.

Drama 'trà xanh' từng gây bão cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Mới đây, "team qua đường" bất ngờ bắt trọn khoảnh khắc Thiều Bảo Trâm và bạn bè đi uống trà ở một nhà hàng sang trọng khi drama "trà xanh" đang gây chú ý. Đáng nói, trong buổi thưởng trà, ngay khi nghe tiếng nhạc Muộn Rồi Mà Sao Còn của Sơn Tùng vang lên, nữ ca sĩ cùng bạn bè đã lập tức tỏ vẻ khó chịu, đứng dậy bỏ về.

Dù đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc của Thiều Bảo Trâm nhưng đã có rất nhiều ý kiến nổ ra xoay quanh hành động này. Một số người cho rằng thái độ của nữ ca sĩ khó chịu ra mặt nên bỏ về ngay khi những giai điệu đầu tiên vang lên. Một số lại khẳng định đây chỉ là sự trùng hợp mà thôi vì quan sát kĩ sẽ thấy bàn của Thiều Bảo Trâm đã được dọn dẹp sạch sẽ nên có thể nữ ca sĩ đã chuẩn bị đi về từ trước.

Thái độ của Thiều Bảo Trâm khi nghe nhạc Sơn Tùng - Ảnh: Cắt từ clip

Hậu tin đồn chia tay với Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm vẫn đang tận hưởng cuộc sống độc thân cùng hội chị em bạn dì, không hề có động thái lên tiếng về những ồn ào gọi tên mình. Vể phần Hải Tú, cô nàng cũng đang tích cực hoạt động trở lại trên mạng xã hội sau khi bị nghi là người chen chân vào mối quan hệ của Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng.

Thiều Bảo Trâm từng nói về dự định kết hôn ở tuổi 33 giữa tin đồn Sơn Tùng sắp lấy vợ Câu trả lời của Thiều Bảo Trâm cách đây không lâu được cư dân mạng "đào lại" giữa tâm bão tin đồn Sơn Tùng sắp lấy vợ, lộ nhiều "hint" đặc biệt với Hải Tú.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-thieu-bao-tram-bat-day-bo-ve-khi-nhac-son-tung-vua-vang-len-thai-do-hien-ro-tren-guong-mat-moi-gay-chu-y-438940.html