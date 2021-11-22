Lộ hình ảnh Sơn Tùng M-TP và Hải Tú đeo nhẫn đôi, từ kiểu dáng đến màu sắc đều 'không trượt' chút nào?

Tiếp tục lộ bằng chứng mới nghi vấn Sơn Tùng đang hẹn hò với Hải Tú đang được cộng đồng mạng quan tâm, chú ý.

Sau thời gian "im hơi lặng tiếng" trước drama trà xanh, sự xuất hiện trở lại của Hải Tú gây khuynh đảo mạng xã hội, đặc biệt là khi cô nàng còn không ngần ngại đứng khoảng cách gần với Sơn Tùng. Mới đây, trên mạng xã hội, Hải Tú tiêp tục lộ diện trong loạt ảnh "nét căng" được chia sẻ khi tham gia tiệc nội bộ trong công ty M-TP Entertainment.

Dù chưa biết thực hư drama trà xanh có tồn tại hay không nhưng netizen đã nhanh chóng "soi" được một chi tiết đắt giá trong bức ảnh chụp chung vừa được đăng tải. Đó là dường như chiếc nhẫn trên tay Sơn Tùng M-TP và Hải Tú là một cặp?

Chi tiết nhỏ nhưng khó qua được đôi mắt của cộng đồng mạng - Ảnh: FBNV

Theo đó, chiếc nhẫn trên tay Sơn Tùng và Hải Tú có nhiều phần tương đồng từ kiểu dáng cho đến màu sắc nên việc này càng khiến netizen tin hơn về tin đồn hẹn hò. Có thể hai chiếc nhẫn nhìn sơ qua hao hao nhau nhưng chi tiết có thể lại khác nhau cũng nên.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên Sơn Tùng và Hải Tú bị dân mạng "săm soi" và đặt nghi vấn sử dụng đồ đôi. Trước đó, trong bộ ảnh đánh dấu màn comeback của nữ diễn viên, nhiều người nhận ra chiếc mũ Hải Tú đội giống hệt một chiếc mũ từng xuất hiện cùng Sơn Tùng cách đây ít lâu, ngoài ra còn có (nghi vấn) giày đôi, khuyên tai đôi...

Sơn Tùng và Hải Tú thường bị bắt gặp diện đồ đôi như giày, nón, khuyên tai,.. - Ảnh: Internet

Cũng chẳng thể trách cư dân mạng đặt nghi vấn này, bởi suốt nhiều tháng qua tin đồn cả hai đang hẹn hò vẫn chưa được "chính chủ" phủ nhận.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-hinh-anh-son-tung-m-tp-va-hai-tu-deo-nhan-doi-tu-kieu-dang-den-mau-sac-deu-khong-truot-chut-nao-437829.html