Hot: Lộ bằng chứng Sơn Tùng sắp kết hôn, trùng khớp với tâm thư mà nam ca sĩ từng chia sẻ?

Hậu trường 19/11/2021 15:00

Cư dân mạng đang không ngừng bàn tán về việc Sơn Tùng sắp lấy vợ?

Sau nhiều tháng hạ nhiệt, những ngày vừa qua, "drama trà xanh" của Sơn Tùng MTP lại tiếp tục rầm rộ trở lại khi Hải Tú bất ngờ tái xuất trên mạng xã hội. Mới đây, trên trang cá nhân, Sơn Tùng có động thái gây chú ý cho hâm mộ khi đăng tải hình ảnh bộ trang sức được cho là có giá khoảng 3 tỷ đồng, với dòng trạng thái: "Let's get started...".

Đáng chú ý trong bài đăng này là hình ảnh đôi bông tai và cặp nhẫn được chụp cùng chiếc đồng hồ "bạc tỷ". Nhiều người cho rằng phải chăng Sơn Tùng đang ẩn ý việc sắp lấy vợ?

Hot: Lộ bằng chứng Sơn Tùng sắp kết hôn, trùng khớp với tâm thư mà nam ca sĩ từng chia sẻ? - Ảnh 1
Dân mạng soi loạt 'vật phẩm', nghi ngờ Sơn Tùng sắp cưới vợ? - Ảnh: FBNV

Quay lại nhiều năm trước, trùng hợp nam ca sĩ cũng từng thổ lộ muốn kết hôn vào năm 28 tuổi. Cụ thể, “giọng ca Thái Bình” giải bày rằng: "Khi tôi yêu em, tôi muốn làm tất cả mọi thứ cho em. Tôi muốn là người làm em hạnh phúc nhất, tôi muốn là người làm em cười tươi nhất, tôi muốn là người ở bên để em dựa vào khi em buồn, tôi muốn là người bảo vệ chở che cho em, tôi muốn là người cuối cùng cầm tay em trao cho em chiếc nhẫn đính hôn khi ta 28 tuổi. 

Tôi muốn, muốn, muốn nhiều lắm. Nhưng có lẽ! Ôi nên cất điều đó đi để em có một tương lai thật tốt hơn. Quyết định xa em đó là điều độc ác và tàn nhẫn nhất tôi dành cho bản thân mình. Giờ đây chỉ còn mình tôi vào những lúc tôi rảnh rỗi chỉ còn mình tôi mình tôi mà thôi.

Nhưng em yên tâm, ngày 14 kỉ niệm của chúng ta hàng tháng tôi vẫn sẽ tự mình làm một điều gì đó để nhớ đến em. Có thể là đi ăn thịt bò, bánh canh, đồ ăn Thái hay nhất chỉ cần những thứ đó là những thứ em thích. Như vậy có lẽ là đã quá đủ. Xa em nhưng tôi vẫn luôn dõi theo em chỉ là không phải ở một khoảng cách gần như xưa, xa hơn 1 chút, 1 chút, 1 chút xíu thôi mà. Âm thầm bên em!".

Hot: Lộ bằng chứng Sơn Tùng sắp kết hôn, trùng khớp với tâm thư mà nam ca sĩ từng chia sẻ? - Ảnh 2
Bài viết được nam ca sĩ đăng tải vài năm trước - Ảnh: Chụp màn hình

Với loạt bằng chứng này, nhiều người không khỏi nghi ngờ rằng Sơn Tùng sắp lấy vợ, bởi ở thời điểm hiện tại, nam ca sĩ cũng đã 28 tuổi. Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.

Hiện, bài đăng này vẫn đang nhận nhiều sự quan tâm, đặc biệt người hâm mộ luôn mong chờ một câu khẳng định từ nam ca sĩ.

Từ khóa:   Ca sĩ Sơn Tùng M-TP FC Sơn Tùng M-TP Hari Won hôn Sơn Tùng M-TP

TIN MỚI NHẤT

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 2 giờ 5 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 2 giờ 35 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 3 giờ 5 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 4 giờ 5 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 5 giờ 5 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 6 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 5 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 8 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?