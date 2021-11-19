Hot: Lộ bằng chứng Sơn Tùng sắp kết hôn, trùng khớp với tâm thư mà nam ca sĩ từng chia sẻ?

Cư dân mạng đang không ngừng bàn tán về việc Sơn Tùng sắp lấy vợ?

Sau nhiều tháng hạ nhiệt, những ngày vừa qua, "drama trà xanh" của Sơn Tùng MTP lại tiếp tục rầm rộ trở lại khi Hải Tú bất ngờ tái xuất trên mạng xã hội. Mới đây, trên trang cá nhân, Sơn Tùng có động thái gây chú ý cho hâm mộ khi đăng tải hình ảnh bộ trang sức được cho là có giá khoảng 3 tỷ đồng, với dòng trạng thái: "Let's get started...". Đáng chú ý trong bài đăng này là hình ảnh đôi bông tai và cặp nhẫn được chụp cùng chiếc đồng hồ "bạc tỷ". Nhiều người cho rằng phải chăng Sơn Tùng đang ẩn ý việc sắp lấy vợ?

Dân mạng soi loạt 'vật phẩm', nghi ngờ Sơn Tùng sắp cưới vợ? - Ảnh: FBNV Quay lại nhiều năm trước, trùng hợp nam ca sĩ cũng từng thổ lộ muốn kết hôn vào năm 28 tuổi. Cụ thể, “giọng ca Thái Bình” giải bày rằng: "Khi tôi yêu em, tôi muốn làm tất cả mọi thứ cho em. Tôi muốn là người làm em hạnh phúc nhất, tôi muốn là người làm em cười tươi nhất, tôi muốn là người ở bên để em dựa vào khi em buồn, tôi muốn là người bảo vệ chở che cho em, tôi muốn là người cuối cùng cầm tay em trao cho em chiếc nhẫn đính hôn khi ta 28 tuổi. Tôi muốn, muốn, muốn nhiều lắm. Nhưng có lẽ! Ôi nên cất điều đó đi để em có một tương lai thật tốt hơn. Quyết định xa em đó là điều độc ác và tàn nhẫn nhất tôi dành cho bản thân mình. Giờ đây chỉ còn mình tôi vào những lúc tôi rảnh rỗi chỉ còn mình tôi mình tôi mà thôi.

Nhưng em yên tâm, ngày 14 kỉ niệm của chúng ta hàng tháng tôi vẫn sẽ tự mình làm một điều gì đó để nhớ đến em. Có thể là đi ăn thịt bò, bánh canh, đồ ăn Thái hay nhất chỉ cần những thứ đó là những thứ em thích. Như vậy có lẽ là đã quá đủ. Xa em nhưng tôi vẫn luôn dõi theo em chỉ là không phải ở một khoảng cách gần như xưa, xa hơn 1 chút, 1 chút, 1 chút xíu thôi mà. Âm thầm bên em!". Bài viết được nam ca sĩ đăng tải vài năm trước - Ảnh: Chụp màn hình Với loạt bằng chứng này, nhiều người không khỏi nghi ngờ rằng Sơn Tùng sắp lấy vợ, bởi ở thời điểm hiện tại, nam ca sĩ cũng đã 28 tuổi. Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Hiện, bài đăng này vẫn đang nhận nhiều sự quan tâm, đặc biệt người hâm mộ luôn mong chờ một câu khẳng định từ nam ca sĩ.

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