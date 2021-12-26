'Nhọ' như Sơn Tùng: Lại dính thêm 'phốt' bị nghi đạo nhái concept 1 minh tinh hạng A Trung Quốc

Những ngày cuối năm, Sơn Tùng vướng vào không ít ồn ào thị phi. Nam ca sĩ vướng nghi vấn mua trang bìa cho "gà cưng" Hải Tú, sau đó tự chỉnh sửa màu ảnh, không ghi credit. Mới đây nhất, Sơn Tùng lại bị cư dân mạng nghi ngờ tố đạo nhái concept một minh tinh hạng A Trung Quốc.

Cụ thể, trong bức ảnh Sơn Tùng mới đăng tải có màu ảnh, cách tạo dáng cùng background khá giống với ấn phẩm Harper's Bazaar tháng 6/2020 của Châu Tấn.