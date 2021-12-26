'Nhọ' như Sơn Tùng: Lại dính thêm 'phốt' bị nghi đạo nhái concept 1 minh tinh hạng A Trung Quốc

Vừa vướng ồn ào vì không ghi credit, tự ý chỉnh màu ảnh khác với tạp chí, Sơn Tùng lại bị tố đạo nhái concept chụp ảnh của minh tinh hạng A Trung Quốc.
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Những ngày cuối năm, Sơn Tùng vướng vào không ít ồn ào thị phi. Nam ca sĩ vướng nghi vấn mua trang bìa cho "gà cưng" Hải Tú, sau đó tự chỉnh sửa màu ảnh, không ghi credit. Mới đây nhất, Sơn Tùng lại bị cư dân mạng nghi ngờ tố đạo nhái concept một minh tinh hạng A Trung Quốc.
Cụ thể, trong bức ảnh Sơn Tùng mới đăng tải có màu ảnh, cách tạo dáng cùng background khá giống với ấn phẩm Harper's Bazaar tháng 6/2020 của Châu Tấn.
Cả hai bức ảnh đều sử dụng những khoảng ánh sáng hình tròn làm nền, Sơn Tùng và Châu Tấn đều tạo dáng trên những vùng sáng đó. Trên các diễn đàn, cư dân mạng thẳng thừng tố Sơn Tùng đạo nhái nhưng cũng có không ít người lên tiếng bênh vực cho nam ca sĩ, nhận định đây ảnh tạp chí nên từ ý tưởng, trang phục đến cách tạo hình đều sẽ do phía ekip quyết định, Sơn Tùng chỉ là nghệ sĩ tới chụp và làm theo ý tưởng mà thôi.
Hai bức ảnh mới nhất của Sơn Tùng....
... khiến fan liên tưởng tới bộ ảnh trước đó của Châu Tấn.
Hai bức ảnh có khá nhiều điểm giống nhau.
Sơn Tùng từng bị phía ê-kíp chỉ trích vì tự chỉnh sửa màu ảnh.
Đăng ảnh nhưng không ghi credit.